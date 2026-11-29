Sobirjon Mo‘minov bugun 57 yoshda!
Bugun, 29 noyabr kuni taniqli o‘zbek xonandasi, O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan artist Sobirjon Mo‘minov 57 yoshni qarshi oldi.
San’atkor 1969 yil 29 noyabrda Qirg‘izistonning O‘sh shahrida san’atkorlar oilasida tug‘ilgan. Uning musiqaga qiziqishi yoshligidan boshlangan. Dastlab musiqa maktabida yetti yil davomida skripka chalishni o‘rgangan.
Keyinchalik Toshkent davlat madaniyat institutida tahsil olib, maqom va tanbur yo‘nalishini o‘zlashtirgan. Mehnat faoliyatini O‘sh teatrida yakkaxon xonanda sifatida boshlagan. 1992 yildan Muhiddin Qoriyoqubov nomidagi badiiy jamoalar direksiyasi qoshidagi «O‘zbekiston» ashula va raqs ansamblida faoliyat yuritgan.
Sobirjon Mo‘minov ijodiy faoliyati davomida o‘zbek musiqa muxlislari orasida mashhur bo‘lgan qator qo‘shiqlarni ijro etgan. Uning «Bir kam dunyo», «Birinchi muhabbat», «Ko‘nglim Toshkent-Farg‘onada», «Bitta kuling», «Ikki dil», «Eslarmikansan» va «Sensiz» kabi qo‘shiqlari muxlislar e’tiborini qozongan.
San’atkor 1993 yilda «Anora» estrada qo‘shiqlari tanlovi, 1995 yilda esa «Sado» tanlovi g‘olibi bo‘lgan. 2000 yilda unga «O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan artist» faxriy unvoni berilgan.
Sobirjon Mo‘minov O‘zbekiston bo‘ylab, shuningdek, bir qancha xorijiy mamalakatlarda Turkiya, AQSH, Xitoy, Rossiya kabi davlatlarda safarda bo‘lgan. Hozirda oila a’zolari bilan Amerikaning Nyu-York shahrida yashab, ish faoliyatini davom ettirmoqda.
Sobirjon Mo‘minovni tavallud ayyomi bilan tabriklab, unga mustahkam sog‘liq, oilaviy xotirjamlik va ijodiy faoliyatida yanada katta muvaffaqiyatlar tilaymiz.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…