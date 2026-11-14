Kokoshka va Barchin G‘ofurova necha yilga qamalgani ma’lum bo‘ldi
Blogerlar Komila Abduqodirova (Kokoshka), Barchin G‘ofurova va Nihola Rajabova ozodlikdan mahrum etildi. Ularga nisbatan Toshkent shahar sudining apellyatsiya instansiyasi 13 noyabr kuni hukm e’lon qildi. Bu haqda jabrlanuvchi Umid Aminovning advokati ma’lum qildi.
Advokatning bildirishicha, sud qaroriga ko‘ra, Komila Abduqodirova 3 yil 6 oy, Barchin G‘ofurova 4 yil, Nihola Rajabova esa 4 yil 6 oy muddatga qamoq jazosiga hukm qilingan.
Uch nafar ayol Jinoyat kodeksining tovlamachilik, tuhmat va haqorat bilan bog‘liq moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan.
Mojaro 35 ming dollar talab qilinishi bilan bog‘liq
Advokat keltirgan ma’lumotlarga ko‘ra, ayblanuvchilar Umid Aminovdan 35 ming AQSH dollari talab qilgan. Ushbu mojaro o‘tgan yilning aprel oyida xususiy klinikalardan birida o‘tkazilgan jarrohlik amaliyotidan keyin yuzaga kelgan voqealar ortidan keng jamoatchilik e’tiboriga tushgan edi.
Shuningdek, himoyachi shifokor ushbu nizo sababli 19 oy davomida tibbiyot sohasidagi faoliyatini davom ettira olmaganini aytgan. Endi esa u yana o‘z kasbiga qaytish niyatida ekani bildirilgan.
Mazkur ish bo‘yicha hukm 13 noyabr kuni apellyatsiya instansiyasi tomonidan e’lon qilingan. Mahkumlarga tayinlangan jazo muddatlari advokat tomonidan ma’lum qilingan.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…