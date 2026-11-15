O‘zbek estradasi yulduzi Nasiba Abdullayeva bugun 65 yoshda
O‘zbekiston estradasining mashhur va sevimli vakillaridan biri, xalq artisti Nasiba Abdullayeva bugun, 15 noyabr kuni 65 yoshni qarshiladi.
Xonanda 1961 yil 15 noyabr kuni Samarqand shahrida tavallud topgan. U ko‘p yillik ijodiy faoliyati davomida o‘zining betakror ovozi va dilga yaqin qo‘shiqlari bilan muxlislar mehrini qozonib kelmoqda.
Nasiba Abdullayeva nafaqat O‘zbekiston, balki Ozarbayjon xalq artisti unvoniga ham sazovor bo‘lgan. Shuningdek, u pedagog va professor sifatida ham faoliyat yuritib, san’at sohasida o‘z o‘rniga ega.
Xonanda o‘zbek, ozarbayjon, fors, tojik, rus va boshqa tillarda qo‘shiqlar ijro etib, turli xalqlar musiqiy madaniyatini birlashtirishga hissa qo‘shgan.
Fursatdan foydalanib, san’atkorni tavallud ayyomi bilan samimiy tabriklaymiz. Unga mustahkam sog‘lik, uzoq umr, oilaviy xotirjamlik va ijodiy faoliyatida yangi muvaffaqiyatlar tilaymiz.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…