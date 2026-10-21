Munisa Rizayeva bugun 40 yoshni qarshi olmoqda (video)

·36·Madaniyat
Munisa Rizayeva bugun 40 yoshni qarshi olmoqda (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xonanda Munisa Rizayeva 21 oktyabr kuni 40 yoshga to'ldi.
  • San'atkor Instagram sahifasi orqali yangi yoshga qadam qo'yganini ma'lum qilib, o'tgan va kelgusi kunlari uchun shukronalik bildirdi.
  • Toshkent shahrida tug'ilgan xonanda 2023 yilda Arseniy Moroz bilan turmush qurgan va 2024 yilda o'g'il farzandli bo'lgan.
  • U o'z ijodiy faoliyati davomida "O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist" faxriy unvoniga ham sazovor bo'lgan.

Xonanda Munisa Rizayeva bugun, 21 oktyabr kuni 40 yoshni qarshi olmoqda. San’atkor tavallud kuni munosabati bilan Instagram sahifasida video joylab, yangi yoshga qadam qo‘yganini ma’lum qildi.

Xonanda videoga izoh sifatida o‘zining yangi yoshi bilan samimiy tabriklab, o‘tgan kunlari, bugungi hayoti va kelajakdagi baxtli kunlari uchun shukronalik bildirdi.

“Yana bir yoshga ulg‘aydim. Yana bir yoshga aqlliroq bo‘ldim. Yana bir yoshga kuchliroq bo‘ldim.

Yangi yoshim muborak bo‘lsin! O‘tgan kunlarimga shukr, bugungi kunimga shukr va hali oldinda kutayotgan barcha go‘zal kunlar uchun shukr”, — deb yozdi Munisa Rizayeva.

Munisa Rizayeva “Ko‘zlarim yana”, “Aha-oho”, “Hollywood”, “Sekin-asta”, “Ey samo”, “Armon” va “Yomg‘ir” kabi qo‘shiqlari orqali muxlislar orasida shuhrat qozongan.

Ushbu post ostida ham ko‘plab kuzatuvchilar xonandani tavallud ayyomi bilan tabriklab, unga samimiy tilaklarini yo‘lladi.

Biz ham Munisa Rizayevani tavallud ayyomi bilan chin qalbimizdan tabriklab, unga mustahkam sog‘lik, cheksiz baxt, oilaviy xotirjamlik, ijodiy parvozlar va yangi muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Har doim yaqinlari mehridan, muxlislari e’tiboridan bahramand bo‘lib, yuzidan tabassum arimasin!

Ma’lumot uchun, Munisa Rizayeva 1986 yil 21 oktyabr kuni Toshkent shahrida tug‘ilgan. U 2023 yil 7 sentyabrda belaruslik Arseniy Moroz bilan turmush qurgan. 2024 yil 24 noyabr kuni esa o‘g‘il farzandli bo‘lgan.

2026 yil 28 may kuni xonandaga “O‘zbekiston Respublikasida xizmat ko‘rsatgan artist” faxriy unvoni berilgan.

Munisa RizayevaArseniy MorozO‘zbekiston Respublikasida xizmat ko‘rsatgan artistToshkent
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Munisa Rizayeva Toshkent manzarasini ko‘rib: «Dubaydamizmi?» (video)Munisa Rizayeva Toshkent manzarasini ko‘rib: «Dubaydamizmi?» (video)16 avgust 12:14Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandiMunisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi9 iyun 19:03Munisa Rizayeva bir kunda nechta to‘yga boradi? O‘z rekordini yangilab, shov-shuvli murojaat yo‘lladi!Munisa Rizayeva bir kunda nechta to‘yga boradi? O‘z rekordini yangilab, shov-shuvli murojaat yo‘lladi!21 sentabr 15:12«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...11 sentabr 11:26Sahna ortidagi noyob uchrashuv: Nasiba Abdullayeva va Munisa Rizayevaning samimiy suhbatiSahna ortidagi noyob uchrashuv: Nasiba Abdullayeva va Munisa Rizayevaning samimiy suhbati29 sentabr 11:05Munisa Rizayeva o‘g‘lining kelajakda kim bo‘lishini xohlashini aytdi (video)Munisa Rizayeva o‘g‘lining kelajakda kim bo‘lishini xohlashini aytdi (video)11 oktabr 16:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Kapurlar sulolasi taqiqini buzgan Karina Kapur 46 yoshda
Kapurlar sulolasi taqiqini buzgan Karina Kapur 46 yoshda
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi