Sahna ortidagi noyob uchrashuv: Nasiba Abdullayeva va Munisa Rizayevaning samimiy suhbati

·54·Madaniyat
Sahna ortidagi noyob uchrashuv: Nasiba Abdullayeva va Munisa Rizayevaning samimiy suhbati
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston xalq artisti Nasiba Abdullayeva va xonanda Munisa Rizayeva katta tantanada sahna ortida tasodifan uchrashib qolishdi.
  • Uchrashuvda Munisa Rizayeva ustoz san’atkorga hurmat ko‘rsatib, Nasiba Abdullayeva esa uni samimiy quchoqlab olgani aks etgan.
  • Bu holat muxlislar tomonidan o‘zbek san’atidagi ustoz-shogirdlik madaniyatining go‘zal namunasi sifatida baholanmoqda.

O‘zbek milliy estradasining ikki turli avlodiga mansub yorqin yulduzlari — O‘zbekiston xalq artisti Nasiba Abdullayeva hamda eng talabgir xonandalardan biri Munisa Rizayevaning yirik tantanalardan biridagi kutilmagan sahna orti uchrashuvi ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otdi. Ma’lum bo‘lishicha, san’atkorlar muhtasham to‘y-tomosha tadbirida chiqish qilish oldidan «backstage» hududida tasodifan yuzma-yuz kelishgan. Tasvirlarda kichik hamkasbi Munisa Rizayeva ustoz san’atkor bilan yuksak hurmat va ehtirom bilan ko‘rishib, Nasiba Abdullayeva esa uni samimiy mehr bilan bag‘riga bosgani aks etgan. Ikki yulduzning bir-birlariga bildirgan iliq so‘zlari va nazokatli munosabati muxlislar tomonidan o‘zbek san’atidagi ustoz-shogirdlik madaniyatining go‘zal namunasi sifatida qabul qilinmoqda.

«Samimiy quchoq, sahna orti ehtiromi va ikki davr qiyofasi»: Uchrashuvning 5 ta asosiy nuqtasi

Mashhur san’atkorlarning sahna ortidagi noyob muloqoti bo‘yicha eng muhim tafsilotlar:

  • Sahna ortidagi tasodifiy diydor: Xonandalar katta bayram tadbirida chiqish qilishga hozirlik ko‘rayotgan bir vaqtda «backstage»da to‘qnash kelishdi;

  • Yuksak ehtirom va samimiy ko‘rishish: Munisa Rizayeva ustoz xonanda Nasiba Abdullayevani ko‘rgan zahoti ehtirom bilan tabassum ila peshvoz chiqdi;

  • Ona-boladek iliq quchoqlashish: Videokadrlarda san’atkorlarning bir-birlarini quchib, qisqa va iliq muloqot qilganlari yaqqol ko‘rinadi;

  • Nafis va klassik obrazlar: Nasiba Abdullayeva bosiq va oliyjanob qora libosda bo‘lsa, Munisa Rizayeva yaltiroq oqshom libosi va ustiga tashlangan qora pidjakda namoyon bo‘ldi;

  • Atrofdagilar va jamoa e’tibori: Ikki mashhur yulduzning muloqoti sahna ortidagi yordamchilar va tadbir tashkilotchilarining ham nigohini tortdi.

Nasiba Abdullayeva va Munisa Rizayevaning uchrashuv holati tasnifi

San’atkorlarning obrazi, muomala uslubi va muhit ko‘rsatkichlari tahlili:

Ko‘rsatkich va tahlil mezonlari

Nasiba Abdullayeva

Munisa Rizayeva

Obraz va uslub tanlovi

Oliyjanob, bosiq va klassik qora oqshom ko‘ylagi

Yaltiroq fakturali libos va qat’iy qora jaket uyg‘unligi

Uchrashuv lokatsiyasi

Muhtasham bayram saroyining sahna orti maydoni

Chiqish oldi hozirlik yo‘lagi

Munosabat va imo-ishora

Mehribon, qo‘llab-quvvatlovchi va ustozona iliqlik

Katta hurmat, kamtarlik va ochiq samimiyat

Estradadagi mavqei

O‘zbek milliy va klassik qo‘shiqchiligining tirik afsonasi

Zamonaviy pop-estradaning eng faol va ommabop yulduzi

Madaniyat va shou-biznes ekspertizasi: Nega bu kadrlar tarmoqda tez tarqaldi?

Madaniyatshunoslar, jurnalistlar va prodyuserlarning xulosalari:

  • «Avlodlar uyg‘unligi va sahnaviy madaniyat»: Shou-biznesdagi raqobat va turli mish-mishlarga qaramay, katta avlod vakili bilan yoshlarning bu tarzda samimiy ko‘rishishi milliy qadriyatlarimizdagi hurmat va ehtirom har qanday shuhratdan ustun ekanini namoyon etadi; Nasiba Abdullayevaning Munisaga bo‘lgan ochiq munosabati sahna madaniyatining yorqin ko‘rinishidir;

  • Tabiiy his-tuyg‘ularning kuchi: Bu uchrashuv oldindan rejalashtirilgan klip yoki piar emas, balki sahna ortida tabiiy holda olingan lahzalar bo‘lgani sababli tomoshabinlarda iliq tuyg‘u uyg‘otdi; artistlarning chinakam insoniy xususiyatlari aynan mana shunday kutilmagan vaziyatlarda yaqqol namoyon bo‘ladi;

  • Estetik did va mahorat: Ikkala ijodkorning ham sahnaga jiddiy tayyorgarligi, yurish-turishi va kiyinish uslubi san’atga bo‘lgan yuksak professional munosabatni aks ettirib, muxlislar uchun yana bir ijobiy namuna bo‘ldi.

Sizningcha, o‘zbek estradasi yulduzlari orasidagi ustoz-shogirdlik va avlodlararo samimiy munosabatlar san’at rivojiga qanday ijobiy ta’sir ko‘rsatadi? Siz qaysi xonandaning ijodi va sahnaviy madaniyatini ko‘proq qadrlaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek san’atidagi ushbu go‘zal diydor tahlilini barcha muxlislar bilan baham ko‘ring!

Nasiba AbdullayevaMunisa RizayevaSahna ortiMuhtasham bayram
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yulduz Usmonova san’atkorlar uchun yaratilgan imtiyozlar haqida ochiq gapirdiYulduz Usmonova san’atkorlar uchun yaratilgan imtiyozlar haqida ochiq gapirdi16 iyun 15:13Ali Otajonov kim bilan duet kuylashni orzu qilishini oshkor etdi (video)Ali Otajonov kim bilan duet kuylashni orzu qilishini oshkor etdi (video)3 iyul 15:02Munisa Rizayeva bir kunda nechta to‘yga boradi? O‘z rekordini yangilab, shov-shuvli murojaat yo‘lladi!Munisa Rizayeva bir kunda nechta to‘yga boradi? O‘z rekordini yangilab, shov-shuvli murojaat yo‘lladi!21 sentabr 15:12«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...11 sentabr 11:26Nasiba Abdullayeva tojikistonlik qizaloq bilan «Bari gal»ni kuyladi (Yuraklarni larzaga solgan duet)Nasiba Abdullayeva tojikistonlik qizaloq bilan «Bari gal»ni kuyladi (Yuraklarni larzaga solgan duet)27 avgust 10:52«Bahor» ansamblining taniqli raqqosasi vafot etdi«Bahor» ansamblining taniqli raqqosasi vafot etdi23 iyul 20:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh