Sahna ortidagi noyob uchrashuv: Nasiba Abdullayeva va Munisa Rizayevaning samimiy suhbati
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston xalq artisti Nasiba Abdullayeva va xonanda Munisa Rizayeva katta tantanada sahna ortida tasodifan uchrashib qolishdi.
- Uchrashuvda Munisa Rizayeva ustoz san’atkorga hurmat ko‘rsatib, Nasiba Abdullayeva esa uni samimiy quchoqlab olgani aks etgan.
- Bu holat muxlislar tomonidan o‘zbek san’atidagi ustoz-shogirdlik madaniyatining go‘zal namunasi sifatida baholanmoqda.
O‘zbek milliy estradasining ikki turli avlodiga mansub yorqin yulduzlari — O‘zbekiston xalq artisti Nasiba Abdullayeva hamda eng talabgir xonandalardan biri Munisa Rizayevaning yirik tantanalardan biridagi kutilmagan sahna orti uchrashuvi ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otdi. Ma’lum bo‘lishicha, san’atkorlar muhtasham to‘y-tomosha tadbirida chiqish qilish oldidan «backstage» hududida tasodifan yuzma-yuz kelishgan. Tasvirlarda kichik hamkasbi Munisa Rizayeva ustoz san’atkor bilan yuksak hurmat va ehtirom bilan ko‘rishib, Nasiba Abdullayeva esa uni samimiy mehr bilan bag‘riga bosgani aks etgan. Ikki yulduzning bir-birlariga bildirgan iliq so‘zlari va nazokatli munosabati muxlislar tomonidan o‘zbek san’atidagi ustoz-shogirdlik madaniyatining go‘zal namunasi sifatida qabul qilinmoqda.
«Samimiy quchoq, sahna orti ehtiromi va ikki davr qiyofasi»: Uchrashuvning 5 ta asosiy nuqtasi
Mashhur san’atkorlarning sahna ortidagi noyob muloqoti bo‘yicha eng muhim tafsilotlar:
Sahna ortidagi tasodifiy diydor: Xonandalar katta bayram tadbirida chiqish qilishga hozirlik ko‘rayotgan bir vaqtda «backstage»da to‘qnash kelishdi;
Yuksak ehtirom va samimiy ko‘rishish: Munisa Rizayeva ustoz xonanda Nasiba Abdullayevani ko‘rgan zahoti ehtirom bilan tabassum ila peshvoz chiqdi;
Ona-boladek iliq quchoqlashish: Videokadrlarda san’atkorlarning bir-birlarini quchib, qisqa va iliq muloqot qilganlari yaqqol ko‘rinadi;
Nafis va klassik obrazlar: Nasiba Abdullayeva bosiq va oliyjanob qora libosda bo‘lsa, Munisa Rizayeva yaltiroq oqshom libosi va ustiga tashlangan qora pidjakda namoyon bo‘ldi;
Atrofdagilar va jamoa e’tibori: Ikki mashhur yulduzning muloqoti sahna ortidagi yordamchilar va tadbir tashkilotchilarining ham nigohini tortdi.
Nasiba Abdullayeva va Munisa Rizayevaning uchrashuv holati tasnifi
San’atkorlarning obrazi, muomala uslubi va muhit ko‘rsatkichlari tahlili:
Ko‘rsatkich va tahlil mezonlari
Nasiba Abdullayeva
Munisa Rizayeva
Obraz va uslub tanlovi
Oliyjanob, bosiq va klassik qora oqshom ko‘ylagi
Yaltiroq fakturali libos va qat’iy qora jaket uyg‘unligi
Uchrashuv lokatsiyasi
Muhtasham bayram saroyining sahna orti maydoni
Chiqish oldi hozirlik yo‘lagi
Munosabat va imo-ishora
Mehribon, qo‘llab-quvvatlovchi va ustozona iliqlik
Katta hurmat, kamtarlik va ochiq samimiyat
Estradadagi mavqei
O‘zbek milliy va klassik qo‘shiqchiligining tirik afsonasi
Zamonaviy pop-estradaning eng faol va ommabop yulduzi
Madaniyat va shou-biznes ekspertizasi: Nega bu kadrlar tarmoqda tez tarqaldi?
Madaniyatshunoslar, jurnalistlar va prodyuserlarning xulosalari:
«Avlodlar uyg‘unligi va sahnaviy madaniyat»: Shou-biznesdagi raqobat va turli mish-mishlarga qaramay, katta avlod vakili bilan yoshlarning bu tarzda samimiy ko‘rishishi milliy qadriyatlarimizdagi hurmat va ehtirom har qanday shuhratdan ustun ekanini namoyon etadi; Nasiba Abdullayevaning Munisaga bo‘lgan ochiq munosabati sahna madaniyatining yorqin ko‘rinishidir;
Tabiiy his-tuyg‘ularning kuchi: Bu uchrashuv oldindan rejalashtirilgan klip yoki piar emas, balki sahna ortida tabiiy holda olingan lahzalar bo‘lgani sababli tomoshabinlarda iliq tuyg‘u uyg‘otdi; artistlarning chinakam insoniy xususiyatlari aynan mana shunday kutilmagan vaziyatlarda yaqqol namoyon bo‘ladi;
Estetik did va mahorat: Ikkala ijodkorning ham sahnaga jiddiy tayyorgarligi, yurish-turishi va kiyinish uslubi san’atga bo‘lgan yuksak professional munosabatni aks ettirib, muxlislar uchun yana bir ijobiy namuna bo‘ldi.
Sizningcha, o‘zbek estradasi yulduzlari orasidagi ustoz-shogirdlik va avlodlararo samimiy munosabatlar san’at rivojiga qanday ijobiy ta’sir ko‘rsatadi? Siz qaysi xonandaning ijodi va sahnaviy madaniyatini ko‘proq qadrlaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek san’atidagi ushbu go‘zal diydor tahlilini barcha muxlislar bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…