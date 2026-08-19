Qahramon Abdurahimov 77 yoshni qarshi oldi

·29·Madaniyat
Qahramon Abdurahimov 77 yoshni qarshi oldi
Qisqacha

O'zbek teatr va kino san'ati vakili, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Qahramon Abdurahimov 18 avgust kuni 77 yoshni qarshi oldi. U 1949 yil 18 avgustda Buxoro viloyatining Qorako'l tumanida tug'ilgan va 1972 yildan buyon O'zbek milliy akademik drama teatrida yetakchi aktyorlardan biri sifatida faoliyat yuritib kelmoqda. Aktyor “O'tgan kunlar”, “Shaytanat”, “Abulfayzxon”, “Sevginator” va “Tavba” kabi filmlardagi rollari bilan tanilgan.

O‘zbek teatr va kino san’atining taniqli vakili, O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan artist Qahramon Abdurahimov kecha, 18 avgust kuni 77 yoshni qarshi oldi.

Aktyor 1949 yil 18 avgustda Buxoro viloyatining Qorako‘l tumanida tavallud topgan. U 1972 yilda professional sahnadagi faoliyatini boshlagan va shundan buyon O‘zbek milliy akademik drama teatrida yetakchi aktyorlardan biri sifatida ijod qilib kelmoqda.

Qahramon Abdurahimov ko‘p yillik faoliyati davomida teatr sahnasida turli obrazlarni gavdalantirish bilan birga, kino va teleloyihalarda ham munosib rollarni ijro etgan. Tomoshabinlar uni “O‘tgan kunlar”, “Shaytanat”, “Abulfayzxon”, “Sevginator” va “Tavba” kabi filmlardagi rollari orqali yaxshi taniydi.

San’atkorning o‘zbek madaniyati rivojiga qo‘shgan hissasi davlat tomonidan ham munosib e’tirof etilgan. U 1993 yilda “O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan artist” faxriy unvoni bilan taqdirlangan. Shuningdek, 2021 yilda “O‘zbekiston Respublikasi Mustaqilligining 30 yilligi” ko‘krak nishoni, 2022 yilda “Madaniyat va san’at fidokori” ko‘krak nishoniga ega bo‘lgan.

Ayol va erkak qo‘llarida bir xil kitob ushlab jilmayib turishibdi.

2026 yil 28 may kuni Prezident farmoniga muvofiq Qahramon Abdurahimov mamlakat madaniy hayotidagi xizmatlari uchun “Do‘stlik” ordeni bilan mukofotlangan.

Tahririyatimiz Qahramon Abdurahimovni 77 yoshga to‘lgan qutlug‘ ayyomi bilan samimiy muborakbod etadi. Unga mustahkam sog‘lik, uzoq umr, oilaviy xotirjamlik va kelgusidagi ijodiy faoliyatida ulkan muvaffaqiyatlar tilaymiz.

Qahramon Abdurahimov 77 yoshni qarshi oldi
Qahramon AbdurahimovO‘zbekistonBuxoroO‘zbek milliy akademik drama teatri
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Maftuna Xolmurodova turmushga chiqdi (video)Maftuna Xolmurodova turmushga chiqdi (video)Kecha, 21:38Jaloliddin Ahmadaliyev yangi qo‘shig‘idan parcha e’lon qildi (video)Jaloliddin Ahmadaliyev yangi qo‘shig‘idan parcha e’lon qildi (video)Kecha, 20:50Dildora Zokirova qiziga nega “Muzdalifabonu” deb ism qo‘yganini aytdi (video)Dildora Zokirova qiziga nega “Muzdalifabonu” deb ism qo‘yganini aytdi (video)Kecha, 14:13“Afrosiyob” poyezdida kutilmagan konsert: Munisa Rizayeva yo‘lovchilarni hayratda qoldirdi! (video)“Afrosiyob” poyezdida kutilmagan konsert: Munisa Rizayeva yo‘lovchilarni hayratda qoldirdi! (video)Kecha, 10:08“Qichqiriq” va “Neshvill” yulduzi 36 yoshida vafot etdi: Xeyden Panetterining o‘limi ortidagi savollar“Qichqiriq” va “Neshvill” yulduzi 36 yoshida vafot etdi: Xeyden Panetterining o‘limi ortidagi savollarKecha, 10:03Ritik Roshan ajrashgani haqidagi xabarlarni rad etdi: endi u Saba bilan to‘yga tayyorlanmoqdaRitik Roshan ajrashgani haqidagi xabarlarni rad etdi: endi u Saba bilan to‘yga tayyorlanmoqdaKecha, 09:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!
Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Ishonish qiyin: Zarina Nizomiddinovaning to‘ng‘ich farzandi 18 yoshga to‘ldi!
Ishonish qiyin: Zarina Nizomiddinovaning to‘ng‘ich farzandi 18 yoshga to‘ldi!