O‘zbekistonda 25 ta suv omborini sayyohlik maskaniga aylantirish rejalashtirilmoqda

·102·O‘zbekiston
O‘zbekistonda 25 ta suv omborini sayyohlik maskaniga aylantirish rejalashtirilmoqda

O‘zbekistonda turizm salohiyatini kengaytirish maqsadida yana 25 ta suv omborini sayyohlik maskaniga aylantirish rejalashtirilmoqda. Hozirda mamlakatdagi beshta suv omborida turistlarga xizmat ko‘rsatish yo‘lga qo‘yilgan.

Yangi turistik hududlarga biznes vakillarini jalb qilish uchun tadbirkorlarga qator imtiyozlar berish taklif etilmoqda. Jumladan, 2029 yil oktyabr oyigacha yer va mol-mulk soliqlarini ikki baravar kamaytirish, shuningdek, xavfsizlik uskunalarini import qilishda bojxona imtiyozlarini taqdim etish ko‘zda tutilgan.

Biroq suv omborlarida sayyohlik xizmatlarini tashkil etishda xavfsizlik masalalariga alohida e’tibor qaratiladi. Xususan, xizmatlar majburiy sertifikatlashdan o‘tkazilishi, tadbirkorlar esa professional qutqaruvchilar bilan shartnoma tuzishi talab etiladi.

Mazkur chora-tadbirlar suv omborlarining turistik jozibadorligini oshirish, xususiy investitsiyalarni jalb etish hamda dam oluvchilar xavfsizligini ta’minlashga qaratilgan.

suv omborlarini sayyohlik maskaniga aylantirishturizm salohiyatisuv omborlarini turistik jozibadorliksuv omborlarini investorlar uchun targ‘ib
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Prezident Asakadagi 192 gektarlik yangi ekoturizm markaziga bordi — «Uzum bog‘i» mo‘jizasiPrezident Asakadagi 192 gektarlik yangi ekoturizm markaziga bordi — «Uzum bog‘i» mo‘jizasi24 sentabr 13:318 qavatli “aqlli” parkovka: Prezident Qichqiriq mahallasidagi yangi qiyofa bilan tanishdi8 qavatli “aqlli” parkovka: Prezident Qichqiriq mahallasidagi yangi qiyofa bilan tanishdi12 sentabr 14:56O‘zbekistondagi 9 ta g‘or va tuz koni sayyohlar uchun ochiladiO‘zbekistondagi 9 ta g‘or va tuz koni sayyohlar uchun ochiladi6 oktabr 16:17Turistik shaharlarda «Siyesta»: yangi tartib taklif etildiTuristik shaharlarda «Siyesta»: yangi tartib taklif etildi3 avgust 10:07Dunyoda yagona: Yangi Toshkentdagi ulkan musiqali favvora Ginnes rekordini o‘rnatdi!Dunyoda yagona: Yangi Toshkentdagi ulkan musiqali favvora Ginnes rekordini o‘rnatdi!30 avgust 20:16O‘zbekistonda baliq ovlash tartibi raqamlashtiriladi: endi joylar oldindan bron qilinadiO‘zbekistonda baliq ovlash tartibi raqamlashtiriladi: endi joylar oldindan bron qilinadi22 sentabr 21:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Vazirlikda yangi boshqaruv jamoasi: Erkinjon Turdimovning 4 nafar o‘rinbosari kimlar?
Vazirlikda yangi boshqaruv jamoasi: Erkinjon Turdimovning 4 nafar o‘rinbosari kimlar?