Ramziy kalit topshirildi: Toshkent 2027 yilda turkiy dunyoning sayyohlik markaziga aylanadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkent shahri 2027 yilda Turkiy dunyoning sayyohlik poytaxti maqomini rasman qo'lga kiritdi.
- Mazkur nufuzli estafeta 2026 yil 7 noyabr kuni Istanbulda o'tkazilgan «Qo'rqut Ota» xalqaro kinofestivali doirasida Turkiya madaniyat va turizm vaziri Mehmet Nuri Ersoy tomonidan O'zbekiston Turizm qo'mitasi raisi Abdulaziz Aqqulovga topshirildi.
O‘zbekiston poytaxti — Toshkent shahri rasman 2027 yilda Turkiy dunyoning sayyohlik poytaxti maqomiga ega bo‘ldi.
2026 yil 7 noyabr kuni Turkiyaning Istanbul shahrida o‘tkazilgan «Qo‘rqut Ota» xalqaro kinofestivalining yopilish marosimi doirasida ushbu nufuzli estafetani topshirish tantanasi bo‘lib o‘tdi. Turkiya Respublikasi madaniyat va turizm vaziri Mehmet Nuri Ersoy Anqara shahridan maqom ramzi bo‘lgan maxsus kalitni O‘zbekiston Turizm qo‘mitasi raisi Abdulaziz Aqqulovga tantanali ravishda topshirdi.
Tarixiy maqom va xalqaro e’tirof
Marosimda ishtirok etgan yuqori martabali mehmonlar O‘zbekistonning turkiy sivilizatsiyadagi o‘rni va sayyohlik imkoniyatlariga yuqori baho berdi:
Turkiya vaziridan yuqori e’tirof: Mehmet Nuri Ersoy O‘zbekiston xalqi va hukumatini yangi maqom bilan samimiy qutlab, mamlakatning boy tarixiy-madaniy merosi, me’moriy obidalari va ulkan turizm salohiyatini alohida qayd etdi;
Turkiy dunyoga taklif: O‘z navbatida, Abdulaziz Aqqulov qardosh turkiy davlatlar aholisi va rasmiy vakillarini 2027 yilda Toshkentga tashrif buyurishga, shuningdek, taniqli kinoijodkorlarni O‘zbekistonning go‘zal shaharlari, tarixiy yodgorliklari va betakror tabiatini o‘z ijodiy asarlarida aks ettirishga chorladi.
Toshkentning 2027 yildagi sayyohlik poytaxti maqomi bo‘yicha asosiy tafsilotlar
Ko‘rsatkich / Yo‘nalish
Rasmiy ma’lumotlar
Tadbir ahamiyati
Berilgan maqom
Turkiy dunyoning turizm poytaxti — 2027
Mintaqaviy sayyohlik brendini kuchaytirish
Ramziy kalit topshirilgan sana va joy
2026 yil 7 noyabr, Istanbul (Turkiya)
«Qo‘rqut Ota» kinofestivali yopilishi doirasida
Estafetani topshirgan tomon
Mehmet Nuri Ersoy (Turkiya madaniyat va turizm vaziri)
Anqara shahridan ramziy estafeta qabul qilindi
Maqomni qabul qilgan tomon
Abdulaziz Aqqulov (O‘zbekiston Turizm qo‘mitasi raisi)
2027 yilgi tadbirlar dasturini yo‘lga qo‘yish
2027 yilda Toshkentni nimalar kutmoqda?
Toshkent shahrining 2027 yil uchun turkiy olam turizm poytaxti sifatida tanlanishi shaharga millionlab xorijiy mehmonlarni jalb etish, qator xalqaro sammitlar, sayyohlik forumlari, milliy hunarmandchilik ko‘rgazmalari va madaniy festivallarni qabul qilish imkonini yaratadi. Bu maqom poytaxtning xalqaro maydondagi sayyohlik nufuzini yanada yuqori pog‘onaga olib chiqishga xizmat qiladi.
Izohlar 0
…