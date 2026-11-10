Ramziy kalit topshirildi: Toshkent 2027 yilda turkiy dunyoning sayyohlik markaziga aylanadi

·38·O‘zbekiston
Ramziy kalit topshirildi: Toshkent 2027 yilda turkiy dunyoning sayyohlik markaziga aylanadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toshkent shahri 2027 yilda Turkiy dunyoning sayyohlik poytaxti maqomini rasman qo'lga kiritdi.
  • Mazkur nufuzli estafeta 2026 yil 7 noyabr kuni Istanbulda o'tkazilgan «Qo'rqut Ota» xalqaro kinofestivali doirasida Turkiya madaniyat va turizm vaziri Mehmet Nuri Ersoy tomonidan O'zbekiston Turizm qo'mitasi raisi Abdulaziz Aqqulovga topshirildi.

O‘zbekiston poytaxti — Toshkent shahri rasman 2027 yilda Turkiy dunyoning sayyohlik poytaxti maqomiga ega bo‘ldi.

2026 yil 7 noyabr kuni Turkiyaning Istanbul shahrida o‘tkazilgan «Qo‘rqut Ota» xalqaro kinofestivalining yopilish marosimi doirasida ushbu nufuzli estafetani topshirish tantanasi bo‘lib o‘tdi. Turkiya Respublikasi madaniyat va turizm vaziri Mehmet Nuri Ersoy Anqara shahridan maqom ramzi bo‘lgan maxsus kalitni O‘zbekiston Turizm qo‘mitasi raisi Abdulaziz Aqqulovga tantanali ravishda topshirdi.

Tarixiy maqom va xalqaro e’tirof

Marosimda ishtirok etgan yuqori martabali mehmonlar O‘zbekistonning turkiy sivilizatsiyadagi o‘rni va sayyohlik imkoniyatlariga yuqori baho berdi:

  • Turkiya vaziridan yuqori e’tirof: Mehmet Nuri Ersoy O‘zbekiston xalqi va hukumatini yangi maqom bilan samimiy qutlab, mamlakatning boy tarixiy-madaniy merosi, me’moriy obidalari va ulkan turizm salohiyatini alohida qayd etdi;

  • Turkiy dunyoga taklif: O‘z navbatida, Abdulaziz Aqqulov qardosh turkiy davlatlar aholisi va rasmiy vakillarini 2027 yilda Toshkentga tashrif buyurishga, shuningdek, taniqli kinoijodkorlarni O‘zbekistonning go‘zal shaharlari, tarixiy yodgorliklari va betakror tabiatini o‘z ijodiy asarlarida aks ettirishga chorladi.

Toshkentning 2027 yildagi sayyohlik poytaxti maqomi bo‘yicha asosiy tafsilotlar

Ko‘rsatkich / Yo‘nalish

Rasmiy ma’lumotlar

Tadbir ahamiyati

Berilgan maqom

Turkiy dunyoning turizm poytaxti — 2027

Mintaqaviy sayyohlik brendini kuchaytirish

Ramziy kalit topshirilgan sana va joy

2026 yil 7 noyabr, Istanbul (Turkiya)

«Qo‘rqut Ota» kinofestivali yopilishi doirasida

Estafetani topshirgan tomon

Mehmet Nuri Ersoy (Turkiya madaniyat va turizm vaziri)

Anqara shahridan ramziy estafeta qabul qilindi

Maqomni qabul qilgan tomon

Abdulaziz Aqqulov (O‘zbekiston Turizm qo‘mitasi raisi)

2027 yilgi tadbirlar dasturini yo‘lga qo‘yish

2027 yilda Toshkentni nimalar kutmoqda?

Toshkent shahrining 2027 yil uchun turkiy olam turizm poytaxti sifatida tanlanishi shaharga millionlab xorijiy mehmonlarni jalb etish, qator xalqaro sammitlar, sayyohlik forumlari, milliy hunarmandchilik ko‘rgazmalari va madaniy festivallarni qabul qilish imkonini yaratadi. Bu maqom poytaxtning xalqaro maydondagi sayyohlik nufuzini yanada yuqori pog‘onaga olib chiqishga xizmat qiladi.

ToshkentTurkiy davlatlar tashkilotiTurizm qo‘mitasiQo‘rqut Ota kinofestivali
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Matyoqub Matchanov Turkiyada «Eng yaxshi erkak roli» mukofotini oldiMatyoqub Matchanov Turkiyada «Eng yaxshi erkak roli» mukofotini oldi8 noyabr 09:43Turkiya TDT mamlakatlari uchun harbiy mutaxassislar tayyorlashni o‘z qo‘liga olmoqchimi?Turkiya TDT mamlakatlari uchun harbiy mutaxassislar tayyorlashni o‘z qo‘liga olmoqchimi?3 noyabr 22:28Turkiy dunyo razvedkalari birlashdi: yagona erta ogohlantirish tizimi yaratildiTurkiy dunyo razvedkalari birlashdi: yagona erta ogohlantirish tizimi yaratildi3 noyabr 22:25Rossiya Turkiy davlatlar tashkilotiga qo‘shilmoqchimi? Kreml rasman munosabat bildirdiRossiya Turkiy davlatlar tashkilotiga qo‘shilmoqchimi? Kreml rasman munosabat bildirdi2 noyabr 23:36Turkiya Prezidenti Qozog‘iston uchun ajratilgan hujjatga imzo chekib qo‘ydiTurkiya Prezidenti Qozog‘iston uchun ajratilgan hujjatga imzo chekib qo‘ydi1 noyabr 14:26Qozog‘iston prezidenti Rossiyani Turkiy davlatlar tashkilotiga qo‘shishni ilgari surdiQozog‘iston prezidenti Rossiyani Turkiy davlatlar tashkilotiga qo‘shishni ilgari surdi31 oktabr 12:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda sovuq kuchayadi: ayrim hududlarda qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda sovuq kuchayadi: ayrim hududlarda qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda aholi uchun gaz limiti 5 barobarga oshirildi
O‘zbekistonda aholi uchun gaz limiti 5 barobarga oshirildi
Kuchli yog‘ingarchilik: 4–5 noyabr kunlari qaysi hududlar aholisi ehtiyot bo‘lishi kerak?
Kuchli yog‘ingarchilik: 4–5 noyabr kunlari qaysi hududlar aholisi ehtiyot bo‘lishi kerak?
1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradi
1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
Noyabrda harorat pasayadi: O‘zbekistonda qor yog‘ishi ehtimoli bor
Noyabrda harorat pasayadi: O‘zbekistonda qor yog‘ishi ehtimoli bor
Ob-havo keskin o‘zgaradi: Qaysi hududlarda yog‘ingarchilik bo‘lishi ma’lum qilindi
Ob-havo keskin o‘zgaradi: Qaysi hududlarda yog‘ingarchilik bo‘lishi ma’lum qilindi