Ob-havo keskin o‘zgaradi: Qaysi hududlarda yog‘ingarchilik bo‘lishi ma’lum qilindi

·80·O‘zbekiston
Ob-havo keskin o‘zgaradi: Qaysi hududlarda yog‘ingarchilik bo‘lishi ma’lum qilindi

Qo‘shni Turkmaniston hududidan O‘zbekiston sari nam va beqaror havo massalari faol kirib kelmoqda. Ushbu atmosfera fronti ta’sirida respublikaning aksariyat viloyatlarida ob-havo sharoiti o‘zgarib, yomg‘irli va namgarchilik kunlari boshlanadi.

Sinoptiklarning ma’lumotiga ko‘ra, nam havo oqimi kun davomida respublika hududlari bo‘ylab bosqichma-bosqich tarqaladi.

Yog‘ingarchilik xaritasi: Qaysi hududlarda yomg‘ir kutilmoqda?

Atmosfera frontining harakatlanish yo‘nalishi bo‘yicha hududlar kesimida ob-havo quyidagicha bo‘ladi:

  • Aksariyat viloyatlar: Kun davomida shimoliy hududlar (Qoraqalpog‘iston, Xorazm) hamda Farg‘ona vodiysidan tashqari respublikaning qolgan barcha hududlarida (Toshkent, Samarqand, Buxoro, Navoiy, Qashqadaryo, Surxondaryo, Jizzax va Sirdaryo) yog‘ingarchilik kuzatiladi;

  • Farg‘ona vodiysi: Vodiy viloyatlariga (Andijon, Namangan, Farg‘ona) nam havo to‘lqini kechroq yetib boradi va yog‘ingarchilik asosan kechasi yuz berishi mumkin;

  • Tog‘li va tog‘oldi hududlar: Haroratning pasayishi sababli baland tog‘li hududlarda yomg‘ir qorga aylanishi va qor yog‘ishi ehtimoli yuqori.

Haydovchilar va yo‘lovchilar diqqatiga

Nam havo massalari kirib kelishi va tog‘larda qor yog‘ishi ehtimoli fonida mutaxassislar ayniqsa tog‘li dovonlar hamda uzoq masofali trassalarda harakatlanuvchi haydovchilarni hushyorlikni oshirishga chaqiradi:

  • Yo‘llarda sirpanchiqlik va ko‘rinish masofasi cheklanishi mumkinligi sababli tezlik me’yoriga hamda oraliq masofaga qat’iy amal qilish tavsiya etiladi.

O‘zgidrometob-havoyog‘ingarchilikatmosfera fronti
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi mumkinO‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi mumkin29 oktabr 10:28Harorat keskin pasayadi: Hafta davomida kechalari -2 darajagacha sovuq bo‘lishi kutilmoqdaHarorat keskin pasayadi: Hafta davomida kechalari -2 darajagacha sovuq bo‘lishi kutilmoqda26 oktabr 13:22Ertaga O‘zbekistonning ayrim hududlarida yomg‘ir yog‘ishi kutilmoqdaErtaga O‘zbekistonning ayrim hududlarida yomg‘ir yog‘ishi kutilmoqda12 oktabr 17:50Oktyabr sovuq keladimi? O‘zbekistonda harorat keskin pasayishi kutilmoqdaOktyabr sovuq keladimi? O‘zbekistonda harorat keskin pasayishi kutilmoqda1 oktabr 10:53Bugun qaysi viloyatlarda yomg‘ir yog‘ishi mumkin?Bugun qaysi viloyatlarda yomg‘ir yog‘ishi mumkin?28 sentabr 10:3724 sentyabrda O‘zbekistonda havo salqinlashadi: ayrim hududlarda yomg‘ir yog‘ishi mumkin24 sentyabrda O‘zbekistonda havo salqinlashadi: ayrim hududlarda yomg‘ir yog‘ishi mumkin23 sentabr 22:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda aholi uchun gaz limiti 5 barobarga oshirildi
O‘zbekistonda aholi uchun gaz limiti 5 barobarga oshirildi
1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradi
1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradi
Kuchli yog‘ingarchilik: 4–5 noyabr kunlari qaysi hududlar aholisi ehtiyot bo‘lishi kerak?
Kuchli yog‘ingarchilik: 4–5 noyabr kunlari qaysi hududlar aholisi ehtiyot bo‘lishi kerak?
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi