Ob-havo keskin o‘zgaradi: Qaysi hududlarda yog‘ingarchilik bo‘lishi ma’lum qilindi
Qo‘shni Turkmaniston hududidan O‘zbekiston sari nam va beqaror havo massalari faol kirib kelmoqda. Ushbu atmosfera fronti ta’sirida respublikaning aksariyat viloyatlarida ob-havo sharoiti o‘zgarib, yomg‘irli va namgarchilik kunlari boshlanadi.
Sinoptiklarning ma’lumotiga ko‘ra, nam havo oqimi kun davomida respublika hududlari bo‘ylab bosqichma-bosqich tarqaladi.
Yog‘ingarchilik xaritasi: Qaysi hududlarda yomg‘ir kutilmoqda?
Atmosfera frontining harakatlanish yo‘nalishi bo‘yicha hududlar kesimida ob-havo quyidagicha bo‘ladi:
Aksariyat viloyatlar: Kun davomida shimoliy hududlar (Qoraqalpog‘iston, Xorazm) hamda Farg‘ona vodiysidan tashqari respublikaning qolgan barcha hududlarida (Toshkent, Samarqand, Buxoro, Navoiy, Qashqadaryo, Surxondaryo, Jizzax va Sirdaryo) yog‘ingarchilik kuzatiladi;
Farg‘ona vodiysi: Vodiy viloyatlariga (Andijon, Namangan, Farg‘ona) nam havo to‘lqini kechroq yetib boradi va yog‘ingarchilik asosan kechasi yuz berishi mumkin;
Tog‘li va tog‘oldi hududlar: Haroratning pasayishi sababli baland tog‘li hududlarda yomg‘ir qorga aylanishi va qor yog‘ishi ehtimoli yuqori.
Haydovchilar va yo‘lovchilar diqqatiga
Nam havo massalari kirib kelishi va tog‘larda qor yog‘ishi ehtimoli fonida mutaxassislar ayniqsa tog‘li dovonlar hamda uzoq masofali trassalarda harakatlanuvchi haydovchilarni hushyorlikni oshirishga chaqiradi:
Yo‘llarda sirpanchiqlik va ko‘rinish masofasi cheklanishi mumkinligi sababli tezlik me’yoriga hamda oraliq masofaga qat’iy amal qilish tavsiya etiladi.
Izohlar 0
…