Saida Mirziyoyeva: «Har bir sayyoh yurtimizga ishonch, xonadonlarimizga fayz-baraka degani»
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkentda «2027 yil – Xalqaro barqaror va yashovchan turizm yili»ning tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi.
- Prezident Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva tadbirda ishtirok etib, xorijiy delegatsiyalarga Prezident Shavkat Mirziyoyevning tabrigini yetkazdi.
- O'zbekiston tashabbusi bilan BMT Bosh Assambleyasi tomonidan qabul qilingan ushbu yilda mamlakat turizm salohiyatini yanada rivojlantirish va xalqaro aloqalarni mustahkamlash ko'zda tutilgan.
Prezident Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva Toshkentda boshlangan «2027 yil – Xalqaro barqaror va yashovchan turizm yili»ning tantanali ochilish marosimida ishtirok etdi. Tadbir doirasida u «BMT Turizm» bosh kotibi Shayxa Al Novays hamda xorijiy delegatsiyalar vakillariga O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning tabrigini yetkazdi.
«O‘zbekistonga xush kelibsiz!»
Saida Mirziyoyeva o‘zbek xalqining mehmondo‘stligi va sayyohlar tashrifining mamlakat hayotidagi o‘rni haqida samimiy fikrlarini bildirdi:
«Biz mehmonlarni yaxshi ko‘ramiz. Har bir sayyoh yurtimizga ishonch, xonadonlarimizga fayz-baraka degani. O‘zbekistonga xush kelibsiz!» — deb yozdi Saida Mirziyoyeva.
Uning ta’kidlashicha, mazkur global tashabbus O‘zbekistonning turizm sohasidagi ulkan imkoniyatlarini namoyon etish, xorijiy hamkorlar bilan aloqalarni mustahkamlash va mamlakatning xalqaro sayyohlik maydonidagi o‘rnini yanada kengaytirish uchun muhim ahamiyatga ega.
Xalqaro tashabbus va O‘zbekiston turizmining asosiy ko‘rsatkichlari
Marosimda o‘qib eshittirilgan Prezident Shavkat Mirziyoyevning tabrigida O‘zbekistonning turizm sohasida erishgan salmoqli natijalari hamda 2030 yilgacha mo‘ljallangan strategik maqsadlar bayon etildi:
Ko‘rsatkichlar
Rasmiy ma’lumotlar va natijalar
BMT rezolyutsiyasi
2027 yil — 2024 yilda O‘zbekiston tashabbusi bilan BMT Bosh Assambleyasi tomonidan qabul qilingan rezolyutsiya asosida Xalqaro barqaror va yashovchan turizm yili deb e’lon qilingan (80 dan ortiq davlat qo‘llab-quvvatlagan)
Sayyohlar oqimi (2026 yil 10 oyi)
Mamlakatga 11,6 million nafar xorijiy sayyoh tashrif buyurdi
Turistik xizmatlar eksporti
2026 yilning dastlabki 10 oyida 6 milliard dollarga yetdi
Istiqbolli reja
2030 yilgacha turizm infratuzilmasi va xizmatlar sifatini yangi bosqichga olib chiqish maqsadlari belgilandi
Sizningcha, «2027 yil – Xalqaro barqaror va yashovchan turizm yili» doirasidagi tadbirlar O‘zbekistonning jahon sayyohlik bozoridagi jozibadorligini yana qanday yangi imkoniyatlar bilan boyitadi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va O‘zbekiston turizmi hamda xalqaro tashabbuslar haqidagi eng muhim yangiliklarni kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…