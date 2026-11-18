Buxoroda Aman brendi paydo bo‘ladimi? Saida Mirziyoyeva nufuzli investorlar bilan uchrashdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Prezident Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva Buxoroda turizmni rivojlantirish masalalarini muhokama qilish uchun Aman Group raisi Vladislav Doronin hamda Capital Group direktorlar kengashi raisi Pavel Tyo bilan uchrashdi.
- Tomonlar Buxoroning boy tarixiy merosini saqlagan holda, uni yuqori darajali xalqaro turizm markaziga aylantirish imkoniyatlarini ko‘rib chiqdilar.
- Hozircha shaharda yangi mehmonxona yoki kurort qurish bo‘yicha aniq kelishuvga erishilmagan.
O‘zbekistonning qadimiy shaharlaridan biri — Buxoro xalqaro turizm xaritasida yanada yuqori o‘ringa ko‘tarilishi mumkin. Prezident Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva dunyoga mashhur mehmonxona va kurortlar tarmog‘i — Aman Group raisi Vladislav Doronin hamda Capital Group direktorlar kengashi raisi Pavel Tyo bilan aynan shu yo‘nalishda fikr almashdi.
Bu uchrashuv Buxoroning boy tarixiy merosini zamonaviy, yuqori darajali turizm xizmatlari bilan uyg‘unlashtirish imkoniyatlari haqidagi muhokamalarni kun tartibiga olib chiqdi. Ammo hozircha shaharda yangi mehmonxona yoki kurort qurilishi bo‘yicha aniq kelishuv e’lon qilingani yo‘q.
Saida Mirziyoyeva qanday tashabbusni ilgari surdi?
Saida Mirziyoyeva o‘zining Telegram kanalida ma’lum qilishicha, uchrashuvda Buxoroda turizm sohasini rivojlantirish masalalari muhokama qilingan.
U xalqaro brendlar bilan hamkorlik qilishda tarixiy merosga ehtiyotkorona munosabatda bo‘lish muhimligini alohida ta’kidlagan.
«Biz tarixiy merosga avaylab yondashadigan xalqaro brendlar bilan sheriklikka ochiqmiz. Bunday tashabbuslar mamlakatimiz sayyohlik salohiyatini yangi bosqichga olib chiqishi shubhasiz», — deb yozgan Saida Mirziyoyeva.
Bu bayonotda muhim jihat bor: gap faqat yangi mehmonxonalar qurish yoki sayyohlar sonini ko‘paytirish haqida emas. Asosiy maqsad — Buxoroning tarixiy qiyofasini saqlagan holda uni xalqaro miqyosdagi yuqori darajali turizm yo‘nalishiga aylantirish.
Nega aynan Aman Group bilan uchrashuv e’tiborga molik?
Aman Group dunyodagi nufuzli luks mehmonxona va kurort brendlaridan biri hisoblanadi. Kompaniya o‘z loyihalarida nafaqat hashamatli sharoit, balki joyning tabiiy muhiti, me’moriy xususiyatlari va madaniy o‘ziga xosligini ham hisobga olishga intiladi.
Shu sababli mazkur brendning Buxoro kabi ko‘p asrlik tarixga ega shahar bilan bog‘liq ehtimoliy hamkorligi alohida qiziqish uyg‘otadi.
Buxoroda tarixiy obidalar, qadimiy mahallalar, an’anaviy hunarmandchilik va milliy me’morchilik namunalari sayyohlar uchun katta qiziqish uyg‘otadigan boy merosni tashkil etadi. Bunday muhitda xalqaro darajadagi mehmonxona brendining paydo bo‘lishi shaharning turistik jozibadorligini oshirishga xizmat qilishi mumkin.
Bu Buxoro turizmi uchun nimani anglatadi?
Agar kelgusida muzokaralar aniq investitsiya loyihalariga aylansa, bu Buxoro uchun bir nechta muhim imkoniyatlarni yuzaga keltirishi mumkin:
Xalqaro sayyohlar oqimi: nufuzli brendlar shaharni jahonning yuqori darajali turizm bozorida kengroq tanitishga yordam berishi mumkin.
Yangi ish o‘rinlari: mehmonxona va xizmat ko‘rsatish infratuzilmasi rivojlanishi mahalliy aholi uchun yangi bandlik imkoniyatlarini yaratadi.
Xizmatlar sifati: xalqaro standartlarning joriy etilishi turizm sohasidagi xizmatlar darajasiga ijobiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.
Madaniy merosni asrash: tarixiy muhitga hurmat bilan yondashilgan loyihalar Buxoroning o‘ziga xos qiyofasini saqlashga xizmat qilishi mumkin.
Biroq bunday tashabbuslarni amalga oshirishda tarixiy obidalar va qadimiy shahar muhitini muhofaza qilish birinchi o‘rinda turishi muhim.
Buxoroning turistik kelajagi qanday bo‘lishi mumkin?
Buxoro asrlar davomida savdo, ilm-fan, madaniyat va me’morchilik markazlaridan biri bo‘lib kelgan. Bugun esa uning tarixiy boyligini zamonaviy turizm imkoniyatlari bilan bog‘lash mamlakatning xalqaro sayyohlik bozoridagi mavqeini mustahkamlash uchun muhim yo‘nalishlardan biriga aylanmoqda.
Saida Mirziyoyevaning Aman Group va Capital Group rahbarlari bilan uchrashuvi ham shu nuqtayi nazardan e’tiborga loyiq. Hozircha bu muloqotning amaliy natijalari haqida ma’lumot berilmagan. Shunga qaramay, Buxoroning xalqaro turizm markazi sifatidagi salohiyatiga yirik investorlar e’tibor qaratayotgani muhim ahamiyatga ega.
Eng muhimi, kelajakda qanday loyihalar amalga oshirilmasin, ular Buxoroning tarixiy ruhi va betakror me’moriy qiyofasiga zarar yetkazmasligi kerak. Zero, shaharning eng katta boyligi — uning asrlar davomida saqlanib kelayotgan tarixidir.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…