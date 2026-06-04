Usmon Nurmagomedov PFL bilan shartnoma tafsilotlarini ochiqladi
Aralash jang san’atlari (MMA) olamining asl ishqibozlari va shiddatli to‘qnashuvlar intizorlari uchun juda qiziqarli yangilik yetib keldi. Yengil vazn toifasida PFL chempioni, mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan iste’dodli jangchi Usmon Nurmagomedov o‘zi faoliyat yuritayotgan promoushen bilan o‘rtadagi amaldagi kelishuv shartlari va kelajakdagi rejalari xususida ilk bor ochiq gapirdi.
Dunyoga mashhur «MMA Junkie» sport portaliga bergan intervyusida rossiyalik chempion tashkilot bilan munosabatlari hamda faoliyatidagi navbatdagi muhim qadamlar haqida to‘xtalib o‘tdi.
Amaldagi shartnomada faqat bitta jang qoldi!
Usmon Nurmagomedov ortda qolgan davr mobaynida mazkur tashkilotlarda katta tajriba to‘plaganini va ayni paytda erkin agentga aylanish arafasida turganini yashirib o‘tirmadi. Sportchining shartnomaviy holati quyidagicha ko‘rinish olgan:
Ortda qolgan yo‘l: Usmon «Bellator» va «PFL» bayrog‘i ostida jami 12 ta muvaffaqiyatli uchrashuv o‘tkazishga ulgurdi.
Joriy holat: Hozircha sportchi tashkilot bilan o‘rtadagi yangi uzoq muddatli bitimga rasman imzo chekmagan.
Oxirgi bahs: Mavjud mehnat shartnomasiga ko‘ra, Usmonning hisobida bor-yo‘g‘i bitta majburiy jang qolgan. Unda rossiyalik jangchiga amerikalik xavfli raqib Archi Kolgan to‘qnash keladi.
«Agar yaxshi mablag‘ taklif qilishsa, qolishimiz mumkin»
Rossiyalik chempion o‘zi faoliyat yuritayotgan tashkilotdan minnatdor ekanini va agar moliyaviy shartlar tomonlarni qanoatlantirsa, hamkorlikni davom ettirishga tayyorligini bildirdi. Shu bilan birga, u kelajakdagi taqdirini tajribali menejeriga ishonib topshirganini ma’lum qildi.
«PFL jamoasi bilan munosabatlarimiz juda samimiy va yuqori darajada. Menga ushbu promoushenda jang qilish yoqadi va bu yerda qolish bo‘yicha hech qanday e’tirozim yo‘q. Biroq keyingi bosqichda nima sodir bo‘lishini vaqt ko‘rsatadi. Bu masalalar bilan mening menejerim shug‘ullanmoqda. O‘ylaymanki, Ali Abdel-Aziz hammasini eng maqbul tarzda hal qiladi. Agar bizga moliyaviy jihatdan ancha manfaatli va yaxshi pul taklif qilishsa, ushbu tashkilotda qolishimiz mutlaqo tabiiy», — deya vaziyatga aniqlik kiritdi Nurmagomedov.
Nyu-Yorkdagi super to‘qnashuv qachon?
Ma’lumot o‘rnida aytib o‘tish joizki, Usmon Nurmagomedovning amaldagi shartnomasi doirasidagi so‘nggi va eng mas’uliyatli jangiga juda oz vaqt qoldi. Usmon Nurmagomedov hamda Archi Kolgan o‘rtasidagi o‘ta shiddatli va murosasiz kechishi kutilayotgan mazkur markaziy qarama-qarshilik joriy yilning 31 iyul kuni Nyu-York (AQSH) shahrida bo‘lib o‘tadi. Ayni damda chempion ushbu bahsga jiddiy hozirlik ko‘rmoqda.
Oktagon olamidagi eng qaynoq kutilmagan yangiliklar, chempionlik kamarlari uchun bahslar va sevimli sportchilaringizning bergan eksklyuziv bayonotlarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…