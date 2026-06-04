Kripto-PAC tomonidan qoʻllab-quvvatlangan nomzodlar AQSH praymerizida gʻalaba qozondi
Kaliforniya, Nyu-Jersi va Janubiy Dakota shtatlarida boʻlib oʻtgan praymerizlarda kriptovalyuta sanoati tomonidan moliyalashtiriladigan siyosiy harakat qoʻmitalari (PAC) koʻmagini olgan Demokratlar va Respublikachilar partiyasi nomzodlari gʻalaba qozonishdi. Seshanba kungi saylovlarda Jacqui Irwin, Ted Lieu, Zoe Lofgren va boshqa bir qator nomzodlar oʻz okruglarida muvaffaqiyatga erishdilar. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Ushbu siyosiy gʻalabalar Protect Progress va Defend American Jobs PAC tashkilotlari tomonidan nomzodlarni qoʻllab-quvvatlash uchun OAVga sarflangan qariyb 3,5 million dollarlik investitsiya ortidan keldi. Mazkur guruhlar Coinbase birjasi va Ripple Labs tomonidan moliyalashtiriladigan Fairshake super-PAC bilan bevosita bogʻliqdir. Maʼlumotlarga koʻra, Fairshake joriy yilning yanvar oyida 193 million dollarlik ulkan budjetga ega ekanligini maʼlum qilgan edi.
Fairshake vakili Geoff Vetter soʻzlariga koʻra, AQSH global yetakchilikni saqlab qolishi uchun kripto hamjamiyati uchun masʼuliyatli qoidalarni ishlab chiquvchi Kongress aʼzolariga muhtoj. Koʻplab gʻolib nomzodlar oʻz faoliyati davomida raqamli aktivlarni rivojlantirishni qoʻllab-quvvatlovchi qonun loyihalariga ovoz bergan yoki ommaviy ravishda kripto-sohani yoqlab chiqqan.
Endilikda Fairshake va uning filiallari Merilend shtatidagi saylovlarga eʼtibor qaratmoqda. Federal saylov komissiyasi (FEC) maʼlumotlariga koʻra, Protect Progress tashkiloti 23-iyun kuni boʻlib oʻtadigan praymerizda demokrat Adrian Boafo nomzodini qoʻllab-quvvatlash uchun hozirning oʻzida 3,1 million dollardan ortiq mablagʻ sarflab boʻlgan.
Shu bilan birga, soha yetakchilari Defend Developers nomli yangi gibrid PAC tashkil etilganini eʼlon qilishdi. Ushbu tuzilma blokcheyn dasturchilari va kripto-yaratuvchilarni himoya qiluvchi siyosatchilarni qoʻllab-quvvatlashga ixtisoslashadi. Uning tarkibiga Solana Policy Institute va Uniswap Labs kabi yirik tashkilotlar rahbarlari kirgan.
…