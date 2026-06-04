Kripto-PAC tomonidan qoʻllab-quvvatlangan nomzodlar AQSH praymerizida gʻalaba qozondi

·33·Iqtisodiyot
Kripto-PAC tomonidan qoʻllab-quvvatlangan nomzodlar AQSH praymerizida gʻalaba qozondi
Audio versiyasi

Kaliforniya, Nyu-Jersi va Janubiy Dakota shtatlarida boʻlib oʻtgan praymerizlarda kriptovalyuta sanoati tomonidan moliyalashtiriladigan siyosiy harakat qoʻmitalari (PAC) koʻmagini olgan Demokratlar va Respublikachilar partiyasi nomzodlari gʻalaba qozonishdi. Seshanba kungi saylovlarda Jacqui Irwin, Ted Lieu, Zoe Lofgren va boshqa bir qator nomzodlar oʻz okruglarida muvaffaqiyatga erishdilar. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Ushbu siyosiy gʻalabalar Protect Progress va Defend American Jobs PAC tashkilotlari tomonidan nomzodlarni qoʻllab-quvvatlash uchun OAVga sarflangan qariyb 3,5 million dollarlik investitsiya ortidan keldi. Mazkur guruhlar Coinbase birjasi va Ripple Labs tomonidan moliyalashtiriladigan Fairshake super-PAC bilan bevosita bogʻliqdir. Maʼlumotlarga koʻra, Fairshake joriy yilning yanvar oyida 193 million dollarlik ulkan budjetga ega ekanligini maʼlum qilgan edi.

Fairshake vakili Geoff Vetter soʻzlariga koʻra, AQSH global yetakchilikni saqlab qolishi uchun kripto hamjamiyati uchun masʼuliyatli qoidalarni ishlab chiquvchi Kongress aʼzolariga muhtoj. Koʻplab gʻolib nomzodlar oʻz faoliyati davomida raqamli aktivlarni rivojlantirishni qoʻllab-quvvatlovchi qonun loyihalariga ovoz bergan yoki ommaviy ravishda kripto-sohani yoqlab chiqqan.

Endilikda Fairshake va uning filiallari Merilend shtatidagi saylovlarga eʼtibor qaratmoqda. Federal saylov komissiyasi (FEC) maʼlumotlariga koʻra, Protect Progress tashkiloti 23-iyun kuni boʻlib oʻtadigan praymerizda demokrat Adrian Boafo nomzodini qoʻllab-quvvatlash uchun hozirning oʻzida 3,1 million dollardan ortiq mablagʻ sarflab boʻlgan.

Shu bilan birga, soha yetakchilari Defend Developers nomli yangi gibrid PAC tashkil etilganini eʼlon qilishdi. Ushbu tuzilma blokcheyn dasturchilari va kripto-yaratuvchilarni himoya qiluvchi siyosatchilarni qoʻllab-quvvatlashga ixtisoslashadi. Uning tarkibiga Solana Policy Institute va Uniswap Labs kabi yirik tashkilotlar rahbarlari kirgan.

KriptovalyutaAQSHSaylovBitcoinInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

5 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:03O‘zbekistonda kafe va restoranlar savdosi 70 trln so‘mga yaqinlashdiBugun, 09:32Worldcoin: Sunʻiy intellekt IPO toʻlqinidagi eʻtibordan chetda qolgan imkoniyatBugun, 08:13Mobiuz $351 mln evaziga sotildiBugun, 07:50Coinbase Janubi-Sharqiy Osiyodagi firibgarlarga tegishli 3 mln dollarni muzlatdiBugun, 06:155 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi