William Saliba JCh-2026 oldidan safga qaytdi: Deschamps himoyachi holati haqida

·148·Sport
William Saliba JCh-2026 oldidan safga qaytdi: Deschamps himoyachi holati haqida
Audio versiyasi

Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi Didier Deschamps JCh-2026 arafasida "Arsenal" himoyachisi William Saliba borasidagi xavotirlarga chek qoʻydi. Chempionlar ligasi finalida PSJga qarshi kechgan ogʻir oʻyindan soʻng belidan jarohat olgan markaziy himoyachining holati jiddiy emasligi maʻlum boʻldi. Dushanba kungi tibbiy koʻriklar Salibaning terma jamoa safida qolishini tasdiqladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Didier Deschamps matbuot anjumanida himoyachining jismoniy holati haqida gapirar ekan, uni ehtiyot chorasi sifatida Kot-d'Ivuar bilan oʻyinda maydonga tushirmasligini bildirdi. "William oʻzini yaxshi his qilmoqda. Agar ertaga oʻynashi shart boʻlganida, u maydonga tushgan boʻlardi. Hozircha biz uni boshqarib turibmiz, xuddi boshqa futbolchilar kabi unga ham dam beramiz", — dedi murabbiy.

Jismoniy muammolar ortda qolgan boʻlsa-da, Chempionlar ligasi finalidagi magʻlubiyat futbolchiga ruhiy taʻsir oʻtkazgan. Terma jamoa qarorgohida Saliba gʻolib PSJ tarkibida boʻlgan Ousmane Dembele, Bradley Barcola, Desire Doue, Warren Zaire-Emery va Lucas Hernandez bilan yuzma-yuz keldi. Deschampsning taʻkidlashicha, gʻoliblar lagerga aʻlo kayfiyatda kelishgan boʻlsa, Saliba uchun bu jarayon biroz qiyinroq kechmoqda.

Fransiya mudofaasining asosiy ustuni hisoblangan 25 yoshli futbolchi terma jamoada 31 ta oʻyin oʻtkazishga ulgurgan. Murabbiylar shtabi uni ortiqcha xavf ostiga qoʻymaslik uchun Kot-d'Ivuar bilan oʻrtoqlik uchrashuvida dam berishga qaror qildi. Rejaga koʻra, Saliba dushanba kuni Shimoliy Irlandiyaga qarshi bahsda oʻyin ritmini tiklash uchun maydonga tushishi mumkin.

Barcha tayyorgarliklar Fransiya terma jamoasining 16-iyun kuni Senegalga qarshi boʻlib oʻtadigan Jahon chempionatidagi ilk oʻyiniga qaratilgan. Saliba hozirda individual dastur asosida tiklanish jarayonini davom ettirmoqda va turnir boshlangunga qadar ham jismoniy, ham ruhiy jihatdan toʻliq tayyor boʻlishi kutilmoqda.

William SalibaFransiyaArsenalPSJChempionlar ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlari maktablarda namoyish etiladiBugun, 10:31Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishni xohlamoqda?Bugun, 10:26Diego Simeone Mason Greenwoodni Atletiko Madridga olib kelmoqchiBugun, 08:59Bernardo Silva transferi: Barselona kutishga majbur boʻlmoqdaBugun, 08:59Yan Diomande Liverpul taklifini rad etib boshqa grand klubga oʻtishi mumkinBugun, 08:39Real Madrid himoya chizigʻini tubdan yangilamoqchi: Rüdigerga yangi raqobatchilarBugun, 08:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi