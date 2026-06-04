William Saliba JCh-2026 oldidan safga qaytdi: Deschamps himoyachi holati haqida
Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi Didier Deschamps JCh-2026 arafasida "Arsenal" himoyachisi William Saliba borasidagi xavotirlarga chek qoʻydi. Chempionlar ligasi finalida PSJga qarshi kechgan ogʻir oʻyindan soʻng belidan jarohat olgan markaziy himoyachining holati jiddiy emasligi maʻlum boʻldi. Dushanba kungi tibbiy koʻriklar Salibaning terma jamoa safida qolishini tasdiqladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Didier Deschamps matbuot anjumanida himoyachining jismoniy holati haqida gapirar ekan, uni ehtiyot chorasi sifatida Kot-d'Ivuar bilan oʻyinda maydonga tushirmasligini bildirdi. "William oʻzini yaxshi his qilmoqda. Agar ertaga oʻynashi shart boʻlganida, u maydonga tushgan boʻlardi. Hozircha biz uni boshqarib turibmiz, xuddi boshqa futbolchilar kabi unga ham dam beramiz", — dedi murabbiy.
Jismoniy muammolar ortda qolgan boʻlsa-da, Chempionlar ligasi finalidagi magʻlubiyat futbolchiga ruhiy taʻsir oʻtkazgan. Terma jamoa qarorgohida Saliba gʻolib PSJ tarkibida boʻlgan Ousmane Dembele, Bradley Barcola, Desire Doue, Warren Zaire-Emery va Lucas Hernandez bilan yuzma-yuz keldi. Deschampsning taʻkidlashicha, gʻoliblar lagerga aʻlo kayfiyatda kelishgan boʻlsa, Saliba uchun bu jarayon biroz qiyinroq kechmoqda.
Fransiya mudofaasining asosiy ustuni hisoblangan 25 yoshli futbolchi terma jamoada 31 ta oʻyin oʻtkazishga ulgurgan. Murabbiylar shtabi uni ortiqcha xavf ostiga qoʻymaslik uchun Kot-d'Ivuar bilan oʻrtoqlik uchrashuvida dam berishga qaror qildi. Rejaga koʻra, Saliba dushanba kuni Shimoliy Irlandiyaga qarshi bahsda oʻyin ritmini tiklash uchun maydonga tushishi mumkin.
Barcha tayyorgarliklar Fransiya terma jamoasining 16-iyun kuni Senegalga qarshi boʻlib oʻtadigan Jahon chempionatidagi ilk oʻyiniga qaratilgan. Saliba hozirda individual dastur asosida tiklanish jarayonini davom ettirmoqda va turnir boshlangunga qadar ham jismoniy, ham ruhiy jihatdan toʻliq tayyor boʻlishi kutilmoqda.
…