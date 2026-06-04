Uber maʻlumot yigʻish uchun 500 ta maxsus avtomobilni yoʻlga chiqaradi
Chorshanba kuni Uber kompaniyasi real hayotdagi haydash maʻlumotlarini toʻplash uchun moʻljallangan yangi prototip avtomobilni namoyish etdi. Ushbu maʻlumotlardan kompaniyaning Avride, Waymo va WeRide kabi oʻsib borayotgan avtonom transport hamkorlari foydalanishi rejalashtirilgan. Tashqi koʻrinishidan oddiy koʻringan Hyundai Ioniq 5 modeli tom qismi va yon tomonlarida joylashgan koʻplab sensorlar bilan jihozlangan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Ushbu loyiha Uber uchun bir necha muhim bosqichlarni anglatadi. Bu kompaniya 2020-yilda oʻzining avtonom haydash boʻlimini Aurora kompaniyasiga sotganidan beri oʻzi (hamkor yordamida) yigʻgan birinchi avtomobildir. Shuningdek, bu joriy yil boshida tashkil etilgan AV Labs boʻlimining muvaffaqiyati boʻlib, u sensorlar bilan jihozlangan Uber mashinalari orqali maʻlumot yigʻish va ularni 30 dan ortiq texnologik hamkorlar bilan baham koʻrishga xizmat qiladi.
Uber joriy yil oxiriga qadar butun dunyo boʻylab 500 ta shunday Hyundai elektromobillarini ishga tushirishni rejalashtirmoqda. Ushbu flot robotaksilar uchun oyiga 2 million mil masofadagi yuqori aniqlikdagi maʻlumotlarni toʻplash imkoniyatiga ega boʻladi. Yoz fasliga qadar 50 ta shunday avtomobil yoʻllarga chiqishi kutilmoqda.
Texnik jihatdan Ioniq 5 modellari 14 ta kamera, 8 ta qattiq holatdagi lidar sensori va 9 ta radar bilan jihozlangan. Barcha toʻplangan maʻlumotlar NVIDIA Dual Drive Thor avtonom transport kompyuteri orqali qayta ishlanadi. Uber hamkorlarning ehtiyojlaridan kelib chiqib, sensorlar toʻplamini kelajakda yangilab borishini maʻlum qildi.
Kompaniyaning asosiy maqsadi — avtonom haydash uchun dunyodagi eng xilma-xil geografik oʻquv maʻlumotlar bazasini yaratishdir. Muvaffaqiyatli amalga oshirilsa, ushbu maʻlumotlar toʻplami hamkorlarga oʻz-oʻzini boshqaradigan dasturiy taʻminotni oʻrgatish uchun 360 darajali, vaqt boʻyicha sinxronlashtirilgan koʻrinishni taqdim etadi.
…