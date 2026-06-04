Uber maʻlumot yigʻish uchun 500 ta maxsus avtomobilni yoʻlga chiqaradi

·206·Texno
Uber maʻlumot yigʻish uchun 500 ta maxsus avtomobilni yoʻlga chiqaradi
Audio versiyasi

Chorshanba kuni Uber kompaniyasi real hayotdagi haydash maʻlumotlarini toʻplash uchun moʻljallangan yangi prototip avtomobilni namoyish etdi. Ushbu maʻlumotlardan kompaniyaning Avride, Waymo va WeRide kabi oʻsib borayotgan avtonom transport hamkorlari foydalanishi rejalashtirilgan. Tashqi koʻrinishidan oddiy koʻringan Hyundai Ioniq 5 modeli tom qismi va yon tomonlarida joylashgan koʻplab sensorlar bilan jihozlangan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ushbu loyiha Uber uchun bir necha muhim bosqichlarni anglatadi. Bu kompaniya 2020-yilda oʻzining avtonom haydash boʻlimini Aurora kompaniyasiga sotganidan beri oʻzi (hamkor yordamida) yigʻgan birinchi avtomobildir. Shuningdek, bu joriy yil boshida tashkil etilgan AV Labs boʻlimining muvaffaqiyati boʻlib, u sensorlar bilan jihozlangan Uber mashinalari orqali maʻlumot yigʻish va ularni 30 dan ortiq texnologik hamkorlar bilan baham koʻrishga xizmat qiladi.

Uber joriy yil oxiriga qadar butun dunyo boʻylab 500 ta shunday Hyundai elektromobillarini ishga tushirishni rejalashtirmoqda. Ushbu flot robotaksilar uchun oyiga 2 million mil masofadagi yuqori aniqlikdagi maʻlumotlarni toʻplash imkoniyatiga ega boʻladi. Yoz fasliga qadar 50 ta shunday avtomobil yoʻllarga chiqishi kutilmoqda.

Texnik jihatdan Ioniq 5 modellari 14 ta kamera, 8 ta qattiq holatdagi lidar sensori va 9 ta radar bilan jihozlangan. Barcha toʻplangan maʻlumotlar NVIDIA Dual Drive Thor avtonom transport kompyuteri orqali qayta ishlanadi. Uber hamkorlarning ehtiyojlaridan kelib chiqib, sensorlar toʻplamini kelajakda yangilab borishini maʻlum qildi.

Kompaniyaning asosiy maqsadi — avtonom haydash uchun dunyodagi eng xilma-xil geografik oʻquv maʻlumotlar bazasini yaratishdir. Muvaffaqiyatli amalga oshirilsa, ushbu maʻlumotlar toʻplami hamkorlarga oʻz-oʻzini boshqaradigan dasturiy taʻminotni oʻrgatish uchun 360 darajali, vaqt boʻyicha sinxronlashtirilgan koʻrinishni taqdim etadi.

UberHyundaiNVIDIAAvtonom AvtomobillarTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Nova Y74 taqdim etildi: 6620 mA·soat batareya va maxsus X-tugmasiBugun, 08:52Xiaomi kompaniyasi batareya holatini koʻrsatuvchi arzon powerbank chiqardiBugun, 08:52Starlink firibgarlarga qarshi kurash boshladi: terminallar butun dunyo boʻylab oʻchiriladiBugun, 08:28Koinotdan hayratlanarli suratlar: Kosmonavtlar Yer atrofini toʻrt marta aylanib chiqdiBugun, 07:53Toʻrtta 50 MP kamera va 6500 mA·soat batareya: Motorola Edge 70 Pro+ taqdim etildiBugun, 07:25iPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarsiz qoldiBugun, 07:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Uber maʻlumot yigʻish uchun 500 ta maxsus avtomobilni yoʻlga chiqaradi – Zamin.uz, 04.06.2026