Bukayo Saka haqida hujjatli film: Arsenal yulduzi oʻz hayotini soʻzlab beradi

·101·Sport
Bukayo Saka haqida hujjatli film: Arsenal yulduzi oʻz hayotini soʻzlab beradi
Audio versiyasi

Arsenal qanot hujumchisi Bukayo Saka Disney+ platformasida namoyish etiladigan yangi eksklyuziv hujjatli filmning bosh qahramoniga aylandi. Mazkur film muxlislarga futbolchining hayoti va faoliyatiga sahna ortidan nazar tashlash imkoniyatini beradi. Angliya Premer-ligasidagi tarixiy gʻalabadan soʻng taqdim etilayotgan ushbu loyihada klub afsonasi Thierry Henry ham ishtirok etgan boʻlib, u 24 yoshli yulduzning jahon futboli choʻqqisiga chiqishida koʻrsatgan yordami haqida soʻz boradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Arsenal jamoasining 22 yillik tanaffusdan keyin Angliya Premer-ligasi chempionligini qoʻlga kiritishida hal qiluvchi rol oʻynagan Saka oʻzining aqlbovar qilmas yoʻlini butun dunyoga koʻrsatishga tayyor. “Bukayo Saka: The Time is Now” deb nomlangan film shu oyda premyera qilinadi. Emmy mukofoti sovrindori Robert Alexander tomonidan suratga olingan loyiha yuqori darajadagi oʻyin koʻrsatish uchun qanchalik katta fidoyilik talab etilishini ochiq-oydin namoyish etadi.

2019-yil iyul oyida asosiy tarkibga qoʻshilganidan beri Saka klubning zamonaviy ramziga aylandi va barcha musobaqalarda 312 ta oʻyinda maydonga tushib, 81 ta gol urishga erishdi. Filmning asosiy mavzusi Sakaning eng yuqori choʻqqilar va ogʻir damlarida unga hamroh boʻlgan shaxsiy qoʻllab-quvvatlash tizimiga qaratilgan. U 2020-yilgi Angliya kubogi va ikkita Superkubok sohibi boʻlish bilan birga, Yevro-2020 finalidagi hal qiluvchi penaltini ura olmagach, kuchli bosim va haqoratlarga ham duch kelgan edi.

Thierry Henry oʻsha ogʻir damlarda yosh futbolchini birinchilardan boʻlib qoʻllab-quvvatlagan. Saka loyiha haqida gapirar ekan, shunday dedi: “Bu film menga oʻz tariximni ilgari hech qachon aytmagan tarzda soʻzlab berish imkonini berdi. Odamlar faqat gollar va oʻyinlarni koʻrishadi, lekin sahna ortidagi jarayonlarni, menga har qadamda ishongan insonlarning qoʻllab-quvvatlashini bilishmaydi”.

Saka yakunlangan mavsumda 49 ta oʻyinda ishtirok etib, 11 ta gol va 9 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Angliya chempioni boʻlish quvonchi bilan birga, mavsum yakunida Arsenal Chempionlar ligasi finalida Pari Sen-Jermen jamoasiga penaltilar seriyasida imkoniyatni boy berib, kumush medallar bilan cheklandi. Rejissyor Robert Alexanderning soʻzlariga koʻra, film nafaqat muvaffaqiyat, balki baxt uchun kurash va insoniy munosabatlar haqida hikoya qiladi.

ArsenalBukayo SakaAngliya Premer-ligasiFutbolDisney+
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda sport bilan shug‘ullanuvchi aholi ulushi rekord darajaga yetdiBugun, 11:26O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlari maktablarda namoyish etiladiBugun, 10:31Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishni xohlamoqda?Bugun, 10:26Diego Simeone Mason Greenwoodni Atletiko Madridga olib kelmoqchiBugun, 08:59Bernardo Silva transferi: Barselona kutishga majbur boʻlmoqdaBugun, 08:59Yan Diomande Liverpul taklifini rad etib boshqa grand klubga oʻtishi mumkinBugun, 08:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi