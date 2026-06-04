Bukayo Saka haqida hujjatli film: Arsenal yulduzi oʻz hayotini soʻzlab beradi
Arsenal qanot hujumchisi Bukayo Saka Disney+ platformasida namoyish etiladigan yangi eksklyuziv hujjatli filmning bosh qahramoniga aylandi. Mazkur film muxlislarga futbolchining hayoti va faoliyatiga sahna ortidan nazar tashlash imkoniyatini beradi. Angliya Premer-ligasidagi tarixiy gʻalabadan soʻng taqdim etilayotgan ushbu loyihada klub afsonasi Thierry Henry ham ishtirok etgan boʻlib, u 24 yoshli yulduzning jahon futboli choʻqqisiga chiqishida koʻrsatgan yordami haqida soʻz boradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Arsenal jamoasining 22 yillik tanaffusdan keyin Angliya Premer-ligasi chempionligini qoʻlga kiritishida hal qiluvchi rol oʻynagan Saka oʻzining aqlbovar qilmas yoʻlini butun dunyoga koʻrsatishga tayyor. “Bukayo Saka: The Time is Now” deb nomlangan film shu oyda premyera qilinadi. Emmy mukofoti sovrindori Robert Alexander tomonidan suratga olingan loyiha yuqori darajadagi oʻyin koʻrsatish uchun qanchalik katta fidoyilik talab etilishini ochiq-oydin namoyish etadi.
2019-yil iyul oyida asosiy tarkibga qoʻshilganidan beri Saka klubning zamonaviy ramziga aylandi va barcha musobaqalarda 312 ta oʻyinda maydonga tushib, 81 ta gol urishga erishdi. Filmning asosiy mavzusi Sakaning eng yuqori choʻqqilar va ogʻir damlarida unga hamroh boʻlgan shaxsiy qoʻllab-quvvatlash tizimiga qaratilgan. U 2020-yilgi Angliya kubogi va ikkita Superkubok sohibi boʻlish bilan birga, Yevro-2020 finalidagi hal qiluvchi penaltini ura olmagach, kuchli bosim va haqoratlarga ham duch kelgan edi.
Thierry Henry oʻsha ogʻir damlarda yosh futbolchini birinchilardan boʻlib qoʻllab-quvvatlagan. Saka loyiha haqida gapirar ekan, shunday dedi: “Bu film menga oʻz tariximni ilgari hech qachon aytmagan tarzda soʻzlab berish imkonini berdi. Odamlar faqat gollar va oʻyinlarni koʻrishadi, lekin sahna ortidagi jarayonlarni, menga har qadamda ishongan insonlarning qoʻllab-quvvatlashini bilishmaydi”.
Saka yakunlangan mavsumda 49 ta oʻyinda ishtirok etib, 11 ta gol va 9 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Angliya chempioni boʻlish quvonchi bilan birga, mavsum yakunida Arsenal Chempionlar ligasi finalida Pari Sen-Jermen jamoasiga penaltilar seriyasida imkoniyatni boy berib, kumush medallar bilan cheklandi. Rejissyor Robert Alexanderning soʻzlariga koʻra, film nafaqat muvaffaqiyat, balki baxt uchun kurash va insoniy munosabatlar haqida hikoya qiladi.
…