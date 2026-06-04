Batareyalar oʻzini oʻzi qismlarga ajratadi: Akkumulyatorlar uchun yangi texnologiya

·37·Texno
Batareyalar oʻzini oʻzi qismlarga ajratadi: Akkumulyatorlar uchun yangi texnologiya
Audio versiyasi

Akkumulyatorlar sanoati va Embodied AI tizimlari faqat maʼlumotlarga asoslangan yondashuvning cheklovlariga duch kelmoqda. Tizimlar murakkablashgani sari ishlab chiqaruvchilar gibrid paradigmaga — fizik modellar va maʼlumotlarni optimallashtirish uygʻunligiga oʻtmoqdalar. Muhandislar SEI-qatlamining oʻsishi kabi bazaviy elektrokimyoviy modellardan foydalanib, yuzlab real sinovlar asosida parametrlarni aniqlashtirmoqda. Bu usul batareyalarning xizmat muddatini bashorat qilish aniqligini ±20 foizdan ±5 foizgacha oshirish imkonini berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Biroq, simulyatsion loyihalashga oʻtishda fundamental muammo yuzaga kelmoqda: hatto eng aniq modellar ham real namunalarda fizik tekshiruvni talab qiladi. Amaldagi BMS (Battery Management System) tizimlari elementlarni shikastlamasdan qismlarga ajratish va ichki tahlil oʻrnini bosa olmaydi. Anʼanaviy usullarda qoʻllaniladigan yelimlar batareyani ochish jarayonida ichki kuchlanishni oʻzgartirib, interfeyslarni buzadi va termal qizib ketish kabi xavfli holatlarni keltirib chiqarishi mumkin.

Ushbu muammoning yechimi sifatida Electrically Debondable Tape — past kuchlanish (10–50 V) berilganda yopishqoqlik xususiyatini yoʻqotadigan maxsus lenta texnologiyasi ishlab chiqildi. Bu material akkumulyator konstruksiyasini xavfsiz ajratish va elementlarning degradatsiyasi haqida aniq maʼlumot olish imkonini beradi. Olingan maʼlumotlar keyinchalik AI modellarini takomillashtirish va bashorat qilish sifatini oshirish uchun xizmat qiladi.

Yangi texnologiya robototexnika, dronlar va elektromobillarga xizmat koʻrsatishda xavfsizlikni oshirish vositasi sifatida koʻrilmoqda. Shuningdek, u qayta ishlash iqtisodiyotida ham katta salohiyatga ega: batareyaning xizmat muddati tugagach, boshqaruv tizimi buyrugʻi bilan robotlashtirilgan liniyalar elementlarni avtomatik ravishda ajratib olishi mumkin. Fonitaniya kompaniyasi ushbu ishlanmani yuqori energiya sigʻimi va xavfsiz utilizatsiya oʻrtasidagi muvozanatni taʼminlovchi kelajak infratuzilmasi sifatida taqdim etmoqda.

TexnologiyaAkkumulyatorAIInnovatsiyaEnergetika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Nova Y74 taqdim etildi: 6620 mA·soat batareya va maxsus X-tugmasiBugun, 08:52Xiaomi kompaniyasi batareya holatini koʻrsatuvchi arzon powerbank chiqardiBugun, 08:52Starlink firibgarlarga qarshi kurash boshladi: terminallar butun dunyo boʻylab oʻchiriladiBugun, 08:28Koinotdan hayratlanarli suratlar: Kosmonavtlar Yer atrofini toʻrt marta aylanib chiqdiBugun, 07:53Toʻrtta 50 MP kamera va 6500 mA·soat batareya: Motorola Edge 70 Pro+ taqdim etildiBugun, 07:25iPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarsiz qoldiBugun, 07:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi