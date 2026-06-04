Batareyalar oʻzini oʻzi qismlarga ajratadi: Akkumulyatorlar uchun yangi texnologiya
Akkumulyatorlar sanoati va Embodied AI tizimlari faqat maʼlumotlarga asoslangan yondashuvning cheklovlariga duch kelmoqda. Tizimlar murakkablashgani sari ishlab chiqaruvchilar gibrid paradigmaga — fizik modellar va maʼlumotlarni optimallashtirish uygʻunligiga oʻtmoqdalar. Muhandislar SEI-qatlamining oʻsishi kabi bazaviy elektrokimyoviy modellardan foydalanib, yuzlab real sinovlar asosida parametrlarni aniqlashtirmoqda. Bu usul batareyalarning xizmat muddatini bashorat qilish aniqligini ±20 foizdan ±5 foizgacha oshirish imkonini berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Biroq, simulyatsion loyihalashga oʻtishda fundamental muammo yuzaga kelmoqda: hatto eng aniq modellar ham real namunalarda fizik tekshiruvni talab qiladi. Amaldagi BMS (Battery Management System) tizimlari elementlarni shikastlamasdan qismlarga ajratish va ichki tahlil oʻrnini bosa olmaydi. Anʼanaviy usullarda qoʻllaniladigan yelimlar batareyani ochish jarayonida ichki kuchlanishni oʻzgartirib, interfeyslarni buzadi va termal qizib ketish kabi xavfli holatlarni keltirib chiqarishi mumkin.
Ushbu muammoning yechimi sifatida Electrically Debondable Tape — past kuchlanish (10–50 V) berilganda yopishqoqlik xususiyatini yoʻqotadigan maxsus lenta texnologiyasi ishlab chiqildi. Bu material akkumulyator konstruksiyasini xavfsiz ajratish va elementlarning degradatsiyasi haqida aniq maʼlumot olish imkonini beradi. Olingan maʼlumotlar keyinchalik AI modellarini takomillashtirish va bashorat qilish sifatini oshirish uchun xizmat qiladi.
Yangi texnologiya robototexnika, dronlar va elektromobillarga xizmat koʻrsatishda xavfsizlikni oshirish vositasi sifatida koʻrilmoqda. Shuningdek, u qayta ishlash iqtisodiyotida ham katta salohiyatga ega: batareyaning xizmat muddati tugagach, boshqaruv tizimi buyrugʻi bilan robotlashtirilgan liniyalar elementlarni avtomatik ravishda ajratib olishi mumkin. Fonitaniya kompaniyasi ushbu ishlanmani yuqori energiya sigʻimi va xavfsiz utilizatsiya oʻrtasidagi muvozanatni taʼminlovchi kelajak infratuzilmasi sifatida taqdim etmoqda.
…