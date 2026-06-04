O‘zbekistonlik taekvondochilar Rim Gran-pri turnirida qatnashadi

·42·Sport
O‘zbekistonlik taekvondochilar Rim Gran-pri turnirida qatnashadi
Audio versiyasi

Joriy yilning sport mavsumi o‘zbek sporti ixlosmandlari uchun qiziqarli va hayajonli lahzalarga boy bo‘lishda davom etmoqda. Sanoqli kunlardan so‘ng, ya’ni 5–7 iyun kunlari Italiyaning go‘zal poytaxti Rim shahri taekvondo WT bo‘yicha nufuzli Gran-pri turniriga mezbonlik qiladi. Dunyoning eng kuchli dayan ustalari jam bo‘ladigan ushbu yirik musobaqada mamlakatimiz sharafini O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolari katta tarkibda himoya qilishadi.

Musobaqa nufuzi va yuqori reyting ochkolari

Aytish joizki, Rim mezbonlik qiladigan mazkur xalqaro turnir G-6 tasnifiga kiradi. Bu esa sportchilarimiz uchun nafaqat nufuzli medallar, balki jahon va Olimpiada reytinglari uchun juda muhim hamda salmoqli ochkolarni qo‘lga kiritish uchun ajoyib imkoniyatdir. O‘zbekiston taekvondo assotsiatsiyasi tomonidan e’lon qilingan rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, vakillarimiz Apennin yarim oroliga quyidagi kuchli tarkib bilan yo‘l olishmoqda:

Apennin yashil maydonlariga yo‘l olgan tarkibimiz

Jamoamiz murabbiylar shtabi mazkur mas’uliyatli bahslarga ham erkaklar, ham ayollar toifasida eng mahoratli va umidli sportchilarni jalb etgan:

Erkaklar jamoasi:

  • -58 kg: Jahongir Xudoyberdiyev

  • -68 kg: Diyorbek To‘xliboyev

  • -68 kg: Najmiddin Qosimhojiyev

  • -80 kg: Jasur Jaysunov

  • +80 kg: Marat Mavlonov

  • +80 kg: Yodgorbek Jo‘raboyev

Ayollar jamoasi:

  • -57 kg: Madina Mirabzalova

  • -67 kg: Ozoda Sobirjonova

  • +67 kg: Svetlana Osipova (jahon va Olimpiada tajribasiga ega mahoratli sportchimiz)

Muxlislar umidi: Terma jamoamiz tarkibidan ham tajribali xalqaro turnirlar g‘oliblari, ham xalqaro maydonda o‘z so‘zini aytishga shay bo‘lgan shiddatli yosh sportchilar joy olgan. Bu esa Italiya kortlarida hamyurtlarimizdan yuqori natijalar va shohsupalarni kutishga to‘la asos bo‘la oladi.

Biz ham o‘z navbatida Rim dayanlarida Vatanimiz sharafini himoya qiladigan barcha taekvondochilarimizga va murabbiylar shtabiga ulkan zafarlar, chiroyli g‘alabalar tilab qolamiz! O‘zbek sportining eng so‘nggi, rasmiy va quvonchli xabarlarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring.

O'zbekistonRimItaliyaSvetlana OsipovaJasur Jaysunov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda sport bilan shug‘ullanuvchi aholi ulushi rekord darajaga yetdiBugun, 11:26O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlari maktablarda namoyish etiladiBugun, 10:31Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishni xohlamoqda?Bugun, 10:26Diego Simeone Mason Greenwoodni Atletiko Madridga olib kelmoqchiBugun, 08:59Bernardo Silva transferi: Barselona kutishga majbur boʻlmoqdaBugun, 08:59Yan Diomande Liverpul taklifini rad etib boshqa grand klubga oʻtishi mumkinBugun, 08:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi