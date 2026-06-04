O‘zbekistonlik taekvondochilar Rim Gran-pri turnirida qatnashadi
Joriy yilning sport mavsumi o‘zbek sporti ixlosmandlari uchun qiziqarli va hayajonli lahzalarga boy bo‘lishda davom etmoqda. Sanoqli kunlardan so‘ng, ya’ni 5–7 iyun kunlari Italiyaning go‘zal poytaxti Rim shahri taekvondo WT bo‘yicha nufuzli Gran-pri turniriga mezbonlik qiladi. Dunyoning eng kuchli dayan ustalari jam bo‘ladigan ushbu yirik musobaqada mamlakatimiz sharafini O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolari katta tarkibda himoya qilishadi.
Musobaqa nufuzi va yuqori reyting ochkolari
Aytish joizki, Rim mezbonlik qiladigan mazkur xalqaro turnir G-6 tasnifiga kiradi. Bu esa sportchilarimiz uchun nafaqat nufuzli medallar, balki jahon va Olimpiada reytinglari uchun juda muhim hamda salmoqli ochkolarni qo‘lga kiritish uchun ajoyib imkoniyatdir. O‘zbekiston taekvondo assotsiatsiyasi tomonidan e’lon qilingan rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, vakillarimiz Apennin yarim oroliga quyidagi kuchli tarkib bilan yo‘l olishmoqda:
Apennin yashil maydonlariga yo‘l olgan tarkibimiz
Jamoamiz murabbiylar shtabi mazkur mas’uliyatli bahslarga ham erkaklar, ham ayollar toifasida eng mahoratli va umidli sportchilarni jalb etgan:
Erkaklar jamoasi:
-58 kg: Jahongir Xudoyberdiyev
-68 kg: Diyorbek To‘xliboyev
-68 kg: Najmiddin Qosimhojiyev
-80 kg: Jasur Jaysunov
+80 kg: Marat Mavlonov
+80 kg: Yodgorbek Jo‘raboyev
Ayollar jamoasi:
-57 kg: Madina Mirabzalova
-67 kg: Ozoda Sobirjonova
+67 kg: Svetlana Osipova (jahon va Olimpiada tajribasiga ega mahoratli sportchimiz)
Muxlislar umidi: Terma jamoamiz tarkibidan ham tajribali xalqaro turnirlar g‘oliblari, ham xalqaro maydonda o‘z so‘zini aytishga shay bo‘lgan shiddatli yosh sportchilar joy olgan. Bu esa Italiya kortlarida hamyurtlarimizdan yuqori natijalar va shohsupalarni kutishga to‘la asos bo‘la oladi.
Biz ham o‘z navbatida Rim dayanlarida Vatanimiz sharafini himoya qiladigan barcha taekvondochilarimizga va murabbiylar shtabiga ulkan zafarlar, chiroyli g‘alabalar tilab qolamiz! O‘zbek sportining eng so‘nggi, rasmiy va quvonchli xabarlarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring.
…