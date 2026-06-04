Jan Oblak Atletiko Madridni tark etishi borasidagi xabarlarga izoh berdi
Atletiko Madrid darvozaboni Jan Oblak oʻzining kelajagi borasidagi mish-mishlarga chek qoʻyib, klubdagi faoliyati haqida gapirdi. 2028-yilgacha shartnomaga ega boʻlishiga qaramay, sloveniyalik posbonning Ispaniya poytaxtidagi kelajagi soʻnggi vaqtlarda himoyadagi beqarorlik tufayli soʻroq ostida qolayotgan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
33 yoshli darvozabon 12 yildan beri Diego Simeone jamoasining asosiy ustunlaridan biri boʻlib kelmoqda. Oblak 2014-yilning yozida Benfikadan 16 million yevro evaziga Atletiko Madrid safiga qoʻshilgan va oʻsha paytda La Liga tarixidagi eng qimmat darvozabonga aylangan edi. Endilikda uning Metropolitano stadionidagi uzoq yillik faoliyati ilk bor noaniq koʻrinish olmoqda.
Klub rahbariyati afsonaviy birinchi raqamli posbonni ketishga majburlamasligini bildirgan boʻlsa-da, yakuniy qaror futbolchi va rahbariyat oʻrtasidagi oʻzaro kelishuvga bogʻliq boʻladi. Kelajagi haqidagi savollarga Oblak falsafiy yondashdi: "Men bu haqda koʻp oʻylamayman, chunki voqealar sodir boʻlishi kerak boʻlgan vaqtda yuz beradi. Taqdirda yozilgani boʻladi, mening bularga taʼsirim katta emas", — dedi u.
Transfer haqidagi gap-soʻzlarga qaramay, Oblak klubga boʻlgan sadoqatini taʼkidladi. Madridda oʻtkazgan vaqti davomida u La Liga, Yevropa ligasi va UEFA Superkubogida gʻolib chiqdi. "Mening klub bilan shartnomam bor, bu yerda 12 yilni oʻtkazdim. Men uni boshidan oxirigacha hurmat qildim va kelajakda ham shunday qilishda davom etaman", — deya qoʻshimcha qildi darvozabon.
Oblak qolishdan mamnun boʻlsa-da, Atletiko Madrid sport rahbariyati tarkibni shakllantirishda yakuniy soʻzga ega ekanligini tan oldi. 2025-26-yilgi mavsumda u barcha musobaqalarda 43 ta oʻyinda maydonga tushib, 55 ta gol oʻtkazib yubordi va 11 ta oʻyinda darvozasi daxlsizligini saqlab qoldi. U jamoa bilan hali erishmagan yutuqlariga erishish niyatida ekanligini ham bildirib oʻtdi.
…