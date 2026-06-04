Jan Oblak Atletiko Madridni tark etishi borasidagi xabarlarga izoh berdi

·76·Sport
Jan Oblak Atletiko Madridni tark etishi borasidagi xabarlarga izoh berdi
Audio versiyasi

Atletiko Madrid darvozaboni Jan Oblak oʻzining kelajagi borasidagi mish-mishlarga chek qoʻyib, klubdagi faoliyati haqida gapirdi. 2028-yilgacha shartnomaga ega boʻlishiga qaramay, sloveniyalik posbonning Ispaniya poytaxtidagi kelajagi soʻnggi vaqtlarda himoyadagi beqarorlik tufayli soʻroq ostida qolayotgan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

33 yoshli darvozabon 12 yildan beri Diego Simeone jamoasining asosiy ustunlaridan biri boʻlib kelmoqda. Oblak 2014-yilning yozida Benfikadan 16 million yevro evaziga Atletiko Madrid safiga qoʻshilgan va oʻsha paytda La Liga tarixidagi eng qimmat darvozabonga aylangan edi. Endilikda uning Metropolitano stadionidagi uzoq yillik faoliyati ilk bor noaniq koʻrinish olmoqda.

Klub rahbariyati afsonaviy birinchi raqamli posbonni ketishga majburlamasligini bildirgan boʻlsa-da, yakuniy qaror futbolchi va rahbariyat oʻrtasidagi oʻzaro kelishuvga bogʻliq boʻladi. Kelajagi haqidagi savollarga Oblak falsafiy yondashdi: "Men bu haqda koʻp oʻylamayman, chunki voqealar sodir boʻlishi kerak boʻlgan vaqtda yuz beradi. Taqdirda yozilgani boʻladi, mening bularga taʼsirim katta emas", — dedi u.

Transfer haqidagi gap-soʻzlarga qaramay, Oblak klubga boʻlgan sadoqatini taʼkidladi. Madridda oʻtkazgan vaqti davomida u La Liga, Yevropa ligasi va UEFA Superkubogida gʻolib chiqdi. "Mening klub bilan shartnomam bor, bu yerda 12 yilni oʻtkazdim. Men uni boshidan oxirigacha hurmat qildim va kelajakda ham shunday qilishda davom etaman", — deya qoʻshimcha qildi darvozabon.

Oblak qolishdan mamnun boʻlsa-da, Atletiko Madrid sport rahbariyati tarkibni shakllantirishda yakuniy soʻzga ega ekanligini tan oldi. 2025-26-yilgi mavsumda u barcha musobaqalarda 43 ta oʻyinda maydonga tushib, 55 ta gol oʻtkazib yubordi va 11 ta oʻyinda darvozasi daxlsizligini saqlab qoldi. U jamoa bilan hali erishmagan yutuqlariga erishish niyatida ekanligini ham bildirib oʻtdi.

Jan OblakAtletiko MadridLa LigaTransferlarFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda sport bilan shug‘ullanuvchi aholi ulushi rekord darajaga yetdiBugun, 11:26O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlari maktablarda namoyish etiladiBugun, 10:31Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishni xohlamoqda?Bugun, 10:26Diego Simeone Mason Greenwoodni Atletiko Madridga olib kelmoqchiBugun, 08:59Bernardo Silva transferi: Barselona kutishga majbur boʻlmoqdaBugun, 08:59Yan Diomande Liverpul taklifini rad etib boshqa grand klubga oʻtishi mumkinBugun, 08:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi