Usmon Nurmagomedov Iliya Topuriya va Jastin Getji jangi haqida gapirdi
Aralash jang san’atlari (MMA) olamining asl ishqibozlari va kuchli to‘qnashuvlar intizorlari uchun juda qiziqarli va bahs-munozaralarga boy yangilik yetib keldi. Yengil vazn toifasida PFL chempioni, mahoratli va mag‘lubiyatsiz jangchi Usmon Nurmagomedov yaqinlashib kelayotgan eng shov-shuvli qarama-qarshiliklardan biri — amaldagi UFC kamari sohibi Iliya Topuriya hamda amerikalik tajribali «haylayt» Jastin Getji o‘rtasidagi bo‘lajak jang yuzasidan o‘z tahliliy mulohazalarini o‘rtoqlashdi.
Nurmagomedov nima uchun Getjining imkoniyatlarini yuqori baholamoqda?
Taniqli «MMA Junkie» sport nashriga bergan eksklyuziv intervyusida Rossiyalik chempion bo‘lajak jangda nima sababdan amerikalik jangchining qo‘li baland kelishiga ishonayotganini batafsil ochiqlab berdi. Uning fikricha, Topuriyaning ustidan g‘alaba qozonish uchun qandaydir g‘ayritabiiy reja tuzish shart emas:
«Mening shaxsiy fikrimcha, bu bahsda Jastin Getji zafar quchadi. Sababi, Topuriyaga qarshi oktagonga chiqish uchun juda o‘ziga xos mahorat yoki noodatiy taktika talab etilmaydi. Buning uchun shunchaki gilamda yaxshi kurashish, uning oyoqlariga tinimsiz lou-kik (zarbalar) yo‘llash va jang davomida doimiy faol harakatda bo‘lish kifoya qiladi», — deydi Usmon Nurmagomedov.
«Topuriya bir necha raunddan so‘ng charchab qoladi»
Usmon Nurmagomedov Iliya Topuriyaning jang olib borish uslubidagi zaif jihatlarni ham sanab o‘tdi. Uning ta’kidlashicha, Iliya asosan tik turgan holatda («stoyka»da) kuchli va og‘ir zarbalar berishni xush ko‘radi. Biroq bu taktika uzoqqa cho‘zilgan janglarda unga pand berishi mumkin:
Jangchining kuchli tomoni
Zaif tomoni (Usmon talqinida)
Iliya Topuriya — tik turib kuchli zarba beradi.
Bir necha raundlik shiddatli davom etgan bosimdan so‘ng tez charchaydi va kuchli zarbalar seriyasini to‘xtatadi.
Nurmagomedov so‘zini isbotlash uchun amaldagi chempionning ilk qadamlarini misol qilib keltirdi: «Men Iliyaning ilk debyut jangini diqqat bilan kuzatgandim. O‘shanda raqibi uni parterga (kurashga) tortib, holdan toydirdi. Yakunda Topuriya ochkolar hisobiga g‘alaba qozongan bo‘lsa-da, raqibini muddatidan oldin nokautga uchrata olmagan edi».
Tarixiy qarama-qarshilik qachon va qayerda bo‘ladi?
Ma’lumot o‘rnida aytib o‘tish joizki, dunyo MMA muxlislari diqqat markazida turgan Iliya Topuriya va Jastin Getji o‘rtasidagi ushbu o‘ta shiddatli hamda murosasiz kechishi kutilayotgan super to‘qnashuv shu yilning 15 iyun kuni Oq Uyda bo‘lib o‘tadi. Ayni damda har ikki jangchi ham o‘z faoliyatidagi eng muhim janglardan biriga qizg‘in hozirlik ko‘rmoqda.
Oktagon olamidagi eng so‘nggi kutilmagan yangiliklar, chempionlik kamarlari uchun bahslar va sevimli sportchilaringizning bergan bayonotlarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…