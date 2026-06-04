«Rolan Garros-2026»da barcha «Katta dubulg‘a» chempionlari mag‘lub bo‘ldi
Tennis olamining eng nufuzli va shiddatli musobaqalaridan biri hisoblangan, Fransiya poytaxti mezbonlik qilayotgan «Rolan Garros-2026» turniri o‘zining eng qizg‘in va kutilmagan pallasiga kirdi. Kecha, 3 iyun kuni Parijda bo‘lib o‘tgan chorak final (1/4 final) bahslari yakuniga yetdi. Ortda qolgan uchrashuvlar natijasiga ko‘ra, joriy mavsum tennis tarixidagi eng shov-shuvli va kutilmagan natijalardan biri sifatida yilnomalarga muhrlanadigan bo‘ldi.
Tarixiy sensatsiya: Chempionlarsiz qolgan yarim final!
Mazkur nufuzli musobaqaning asosiy turi start olgan ilk kunlarda, erkaklar va ayollar o‘rtasidagi bahslarda ilgari «Katta dubulg‘a» (Grand Slam) turnirlarida bosh sovrinni qo‘lga kiritgan naq 16 nafar mashhur tennischi (5 nafar erkak va 11 nafar ayol) bosh sovrin uchun kurashga kirishgan edi. Biroq parijlik muxlislarning ko‘z o‘ngida haqiqiy sensatsiya yuz berdi: turnirning yarim final bosqichiga yetib kelgan sportchilar orasida ushbu sobiq chempionlarning birortasi ham qolmadi!
Tennis yulduzlarining musobaqani bosqichma-bosqich tark etish tartibi esa quyidagicha ko‘rinish oldi:
Dastlabki bosqichlar: Musobaqaning ilk davralaridayoq yetti nafar tajribali tennischi — Sloan Stivens, Sofya Kenin, Emma Radukanu, Marin Chilich, Daniil Medvedev, Barbora Kreychikova va Sten Vavrinka imkoniyatni boy berib, turnir bilan erta xayrlashishdi.
Uchinchi va to‘rtinchi davra: Keyingi bosqichlarda ham kutilmagan mag‘lubiyatlar seriyasi davom etdi. Uchinchi davra arafasida Yelena Ostapenko, Yelena Ribakina va Yannik Sinner singari favoritlar to‘xtatilgan bo‘lsa, to‘rtinchi davra yo‘llanmasi uchun kechgan bahslarda Kori Gauff hamda afsonaviy Novak Jokovich mag‘lubiyat alamini totishdi.
So‘nggi umid Arina Sobolenko ham to‘xtatildi
Chorak final ostonasida musobaqadagi keskinlik yanada yuqori nuqtaga chiqdi. Jiddiy qarshiliklar natijasida Medison Kiz, Iga Shvyontek hamda Naomi Osaka kabi kort malikalari 1/4 final yo‘llanmasini qo‘lga kirita olishmadi.
So‘nggi chempionning chiqib ketishi: Yarim final o‘yinlari boshlanishidan avval, ushbu 16 nafarlik ro‘yxatdan turnirda jon saqlab turgan yagona va so‘nggi «Katta dubulg‘a» chempioni Arina Sobolenko bo‘lib turgan edi. Biroq kecha o‘tkazilgan hal qiluvchi bahsda u ham mag‘lubiyatga uchrab, musobaqani tark etdi.
Shu tariqa, «Rolan Garros-2026» turnirining yarim finalida muxlislar butunlay yangi nomlar va kutilmagan qahramonlar ishtirokidagi shiddatli to‘qnashuvlar guvohiga aylanishadigan bo‘ldi.
Parij kortlaridagi eng qaynoq bahslar, dunyo sportining kutilmagan sensatsiyalari va sevimli tennischilaringiz ishtirokidagi o‘yinlar tafsilotini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…