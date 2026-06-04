Hansi Flick Ispaniya La Ligasida mavsumning eng yaxshi murabbiyi deb topildi
Hansi Flick 2025-26-yilgi mavsum yakunlariga koʻra La Liganing eng yaxshi murabbiyi deb eʼlon qilindi. Germaniyalik mutaxassis Barselona jamoasini ketma-ket ikkinchi bor ichki chempionatda gʻoliblikka yetaklab kelgani uchun ushbu nufuzli mukofotga loyiq koʻrildi. Flick shogirdlari oʻz maydonidagi tarixiy natijalar evaziga turnir jadvalida yaqqol ustunlik qilishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
La Liga tomonidan chorshanba kuni berilgan rasmiy bayonotga koʻra, Flick yakuniy ovoz berish jarayonida Xetafe ustozi Jose Bordalas va Vilyarreal murabbiyi Marcelino kabi raqiblarini ortda qoldirdi. Barselona mavsumni 94 ochko bilan yakunladi. Kataloniyaliklar 38 ta oʻyinda 95 ta gol urib, bor-yoʻgʻi 6 marotaba magʻlubiyatga uchrashdi. Shuningdek, jamoa 38 oʻyinlik format joriy etilgandan buyon oʻz uyidagi barcha 19 ta uchrashuvda gʻalaba qozongan ilk klubga aylandi.
Flick qoʻl ostida Barselona barcha musobaqalarda 57 ta oʻyin oʻtkazib, 44 ta gʻalaba, 3 ta durang va 10 ta magʻlubiyat qayd etdi. Ichki chempionatdagi muvaffaqiyatlarga qaramay, Chempionlar ligasi jamoa uchun ogʻriqli nuqta boʻlib qolmoqda. Barselona chorak finalda Atletiko Madrid jamoasiga imkoniyatni boy berib, ketma-ket ikkinchi yil Yevropaning eng nufuzli turnirini tark etdi.
Barselona barqarorlik namoyish etgan bir paytda, ularning asosiy raqibi Real Madrid uchun mavsum omadsiz keldi. Madridliklar kiyinish xonasidagi mojarolar va murabbiylar shtabi bilan kelishmovchiliklar sababli sovrinsiz qolishdi. Xabi Alonso mavsum oʻrtasida jamoani tark etdi, uning oʻrniga kelgan Alvaro Arbeloa esa vaziyatni oʻnglay olmadi. Endilikda Real Madrid yangi davrni Joze Mourinyo boshchiligida boshlashga tayyorgarlik koʻrmoqda.
Hansi Flick va uning jamoasi yangi mavsum oldidan qisqa muddatli taʼtilga chiqishadi. Kelgusi mavsum uchun asosiy maqsad ichki chempionatdagi gegemonlikni saqlab qolgan holda, Chempionlar ligasi kubogini qoʻlga kiritish boʻladi. Murabbiy oʻzining hujumkor oʻyin uslubini Yevropa maydonlarida ham muvaffaqiyatli qoʻllashni rejalashtirmoqda.
…