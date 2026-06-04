Hansi Flick Ispaniya La Ligasida mavsumning eng yaxshi murabbiyi deb topildi

·56·Sport
Hansi Flick Ispaniya La Ligasida mavsumning eng yaxshi murabbiyi deb topildi
Audio versiyasi

Hansi Flick 2025-26-yilgi mavsum yakunlariga koʻra La Liganing eng yaxshi murabbiyi deb eʼlon qilindi. Germaniyalik mutaxassis Barselona jamoasini ketma-ket ikkinchi bor ichki chempionatda gʻoliblikka yetaklab kelgani uchun ushbu nufuzli mukofotga loyiq koʻrildi. Flick shogirdlari oʻz maydonidagi tarixiy natijalar evaziga turnir jadvalida yaqqol ustunlik qilishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

La Liga tomonidan chorshanba kuni berilgan rasmiy bayonotga koʻra, Flick yakuniy ovoz berish jarayonida Xetafe ustozi Jose Bordalas va Vilyarreal murabbiyi Marcelino kabi raqiblarini ortda qoldirdi. Barselona mavsumni 94 ochko bilan yakunladi. Kataloniyaliklar 38 ta oʻyinda 95 ta gol urib, bor-yoʻgʻi 6 marotaba magʻlubiyatga uchrashdi. Shuningdek, jamoa 38 oʻyinlik format joriy etilgandan buyon oʻz uyidagi barcha 19 ta uchrashuvda gʻalaba qozongan ilk klubga aylandi.

Flick qoʻl ostida Barselona barcha musobaqalarda 57 ta oʻyin oʻtkazib, 44 ta gʻalaba, 3 ta durang va 10 ta magʻlubiyat qayd etdi. Ichki chempionatdagi muvaffaqiyatlarga qaramay, Chempionlar ligasi jamoa uchun ogʻriqli nuqta boʻlib qolmoqda. Barselona chorak finalda Atletiko Madrid jamoasiga imkoniyatni boy berib, ketma-ket ikkinchi yil Yevropaning eng nufuzli turnirini tark etdi.

Barselona barqarorlik namoyish etgan bir paytda, ularning asosiy raqibi Real Madrid uchun mavsum omadsiz keldi. Madridliklar kiyinish xonasidagi mojarolar va murabbiylar shtabi bilan kelishmovchiliklar sababli sovrinsiz qolishdi. Xabi Alonso mavsum oʻrtasida jamoani tark etdi, uning oʻrniga kelgan Alvaro Arbeloa esa vaziyatni oʻnglay olmadi. Endilikda Real Madrid yangi davrni Joze Mourinyo boshchiligida boshlashga tayyorgarlik koʻrmoqda.

Hansi Flick va uning jamoasi yangi mavsum oldidan qisqa muddatli taʼtilga chiqishadi. Kelgusi mavsum uchun asosiy maqsad ichki chempionatdagi gegemonlikni saqlab qolgan holda, Chempionlar ligasi kubogini qoʻlga kiritish boʻladi. Murabbiy oʻzining hujumkor oʻyin uslubini Yevropa maydonlarida ham muvaffaqiyatli qoʻllashni rejalashtirmoqda.

Hansi FlickBarselonaReal MadridLa LigaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda sport bilan shug‘ullanuvchi aholi ulushi rekord darajaga yetdiBugun, 11:26O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlari maktablarda namoyish etiladiBugun, 10:31Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishni xohlamoqda?Bugun, 10:26Diego Simeone Mason Greenwoodni Atletiko Madridga olib kelmoqchiBugun, 08:59Bernardo Silva transferi: Barselona kutishga majbur boʻlmoqdaBugun, 08:59Yan Diomande Liverpul taklifini rad etib boshqa grand klubga oʻtishi mumkinBugun, 08:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi