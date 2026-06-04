Mudofaa texnologiyalari sohasi sarmoyaga toʻldi: Kimlar omon qoladi
Hozirgi vaqtda mudofaa texnologiyalari (Defense Tech) sohasi misli koʻrilmagan darajada rivojlanmoqda. Anduril va Mach Industries kabi kompaniyalar oʻz qiymatini mos ravishda ikki va toʻrt baravarga oshirishga muvaffaq boʻldi. AQSH hukumati esa mudofaa byudjetini 40 foizga oshirishni taklif qilmoqda, bu esa sohaga yangi sarmoyalar oqib kelishiga zamin yaratmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Yangi startaplar toʻlqini hukumat shartnomalari uchun kurashga kirishgan boʻlsa-da, soha ekspertlari barcha loyihalar ham muvaffaqiyat qozonmasligidan ogohlantirmoqda. Anduril loyihasiga birinchi boʻlib sarmoya kiritgan XYZ Venture Capital asoschisi Ross Fubini koʻplab kompaniyalar prototip bosqichidan real ishlab chiqarish kelishuviga oʻtishdagi "Oʻlim vodiysi"da (Valley of Death) yoʻq boʻlib ketishini taʼkidladi.
TechCrunch nashrining Equity podkastida Rebecca Bellan va Ross Fubini mudofaa texnologiyalari bozoridagi omon qolish omillarini muhokama qilishdi. Palantir sobiq xodimlari tarmogʻiga asoslangan va hozirda 2 milliard dollarlik aktivlarni boshqarayotgan XYZ Venture Capital rahbari qaysi turdagi startaplar uzoq muddatli istiqbolga ega ekanligini tushuntirib berdi.
Ushbu qiziqarli suhbatni toʻliq holda YouTube, Apple Podcasts, Overcast va Spotify platformalarida tinglash mumkin. Shuningdek, Equity loyihasining soʻnggi yangiliklarini X va Threads ijtimoiy tarmoqlaridagi @EquityPod sahifasi orqali kuzatib borishingiz mumkin.
…