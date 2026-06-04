Mudofaa texnologiyalari sohasi sarmoyaga toʻldi: Kimlar omon qoladi

·71·Texno
Mudofaa texnologiyalari sohasi sarmoyaga toʻldi: Kimlar omon qoladi
Audio versiyasi

Hozirgi vaqtda mudofaa texnologiyalari (Defense Tech) sohasi misli koʻrilmagan darajada rivojlanmoqda. Anduril va Mach Industries kabi kompaniyalar oʻz qiymatini mos ravishda ikki va toʻrt baravarga oshirishga muvaffaq boʻldi. AQSH hukumati esa mudofaa byudjetini 40 foizga oshirishni taklif qilmoqda, bu esa sohaga yangi sarmoyalar oqib kelishiga zamin yaratmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi startaplar toʻlqini hukumat shartnomalari uchun kurashga kirishgan boʻlsa-da, soha ekspertlari barcha loyihalar ham muvaffaqiyat qozonmasligidan ogohlantirmoqda. Anduril loyihasiga birinchi boʻlib sarmoya kiritgan XYZ Venture Capital asoschisi Ross Fubini koʻplab kompaniyalar prototip bosqichidan real ishlab chiqarish kelishuviga oʻtishdagi "Oʻlim vodiysi"da (Valley of Death) yoʻq boʻlib ketishini taʼkidladi.

TechCrunch nashrining Equity podkastida Rebecca Bellan va Ross Fubini mudofaa texnologiyalari bozoridagi omon qolish omillarini muhokama qilishdi. Palantir sobiq xodimlari tarmogʻiga asoslangan va hozirda 2 milliard dollarlik aktivlarni boshqarayotgan XYZ Venture Capital rahbari qaysi turdagi startaplar uzoq muddatli istiqbolga ega ekanligini tushuntirib berdi.

Ushbu qiziqarli suhbatni toʻliq holda YouTube, Apple Podcasts, Overcast va Spotify platformalarida tinglash mumkin. Shuningdek, Equity loyihasining soʻnggi yangiliklarini X va Threads ijtimoiy tarmoqlaridagi @EquityPod sahifasi orqali kuzatib borishingiz mumkin.

Defense TechAndurilStartaplarInvestitsiyaAQSH
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Nova Y74 taqdim etildi: 6620 mA·soat batareya va maxsus X-tugmasiBugun, 08:52Xiaomi kompaniyasi batareya holatini koʻrsatuvchi arzon powerbank chiqardiBugun, 08:52Starlink firibgarlarga qarshi kurash boshladi: terminallar butun dunyo boʻylab oʻchiriladiBugun, 08:28Koinotdan hayratlanarli suratlar: Kosmonavtlar Yer atrofini toʻrt marta aylanib chiqdiBugun, 07:53Toʻrtta 50 MP kamera va 6500 mA·soat batareya: Motorola Edge 70 Pro+ taqdim etildiBugun, 07:25iPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarsiz qoldiBugun, 07:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi