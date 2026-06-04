Real Madrid Denzel Dumfries transferini hal qildi: Tibbiy koʻrik boshlandi
Real Madrid klubi Inter himoyachisi Denzel Dumfries transferini yakunlash arafasida turibdi. Madridliklar futbolchining shartnomasida koʻrsatilgan 20 million yevrolik tovon pulini faollashtirishga qaror qilishdi. Niderlandiya terma jamoasi safida boʻlib turgan oʻng qanot himoyachisi bugun tibbiy koʻrikdan oʻtmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Transfer eksperti Fabrizio Romano xabariga koʻra, Real Madrid Inter rahbariyatini tovon pulini toʻlash niyati haqida rasman xabardor qilgan. 30 yoshli futbolchi Niderlandiya va Jazoir oʻrtasidagi oʻrtoqlik uchrashuvida diskvalifikatsiya tufayli ishtirok eta olmasligi, unga tibbiy koʻrikdan oʻtish uchun qulay imkoniyat yaratdi. Huquqiy jihatdan transfer iyul oyi boshida, barcha hujjatlar rasmiylashtirilgach kuchga kiradi.
Madrid klubi rahbariyati qanot himoyasi pozitsiyasini kuchaytirishni ustuvor vazifa deb bilmoqda. Mazkur qatʼiy qadam A Seriya chempionlarini muzokaralar uchun imkoniyatsiz qoldirdi, chunki tovon puli toʻlanganda klub futbolchini qoʻyib yuborishga majbur. Rasmiy eʼlon esa Santyago Bernabeu stadionida boʻlib oʻtadigan prezidentlik saylovlaridan soʻng amalga oshirilishi kutilmoqda.
Denzel Dumfries uchun bu transfer Italiyadagi muvaffaqiyatli besh yillik faoliyatning yakuni boʻladi. U 2021-yilda PSV klubidan 14 million yevro evaziga Inter safiga kelib qoʻshilgan edi. Oʻtgan vaqt mobaynida u barcha musobaqalarda 207 ta oʻyinda maydonga tushib, 27 ta gol va 28 ta golli uzatmaga mualliflik qildi.
…