Real Madrid Denzel Dumfries transferini hal qildi: Tibbiy koʻrik boshlandi

·439·Sport
Real Madrid Denzel Dumfries transferini hal qildi: Tibbiy koʻrik boshlandi
Audio versiyasi

Real Madrid klubi Inter himoyachisi Denzel Dumfries transferini yakunlash arafasida turibdi. Madridliklar futbolchining shartnomasida koʻrsatilgan 20 million yevrolik tovon pulini faollashtirishga qaror qilishdi. Niderlandiya terma jamoasi safida boʻlib turgan oʻng qanot himoyachisi bugun tibbiy koʻrikdan oʻtmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Transfer eksperti Fabrizio Romano xabariga koʻra, Real Madrid Inter rahbariyatini tovon pulini toʻlash niyati haqida rasman xabardor qilgan. 30 yoshli futbolchi Niderlandiya va Jazoir oʻrtasidagi oʻrtoqlik uchrashuvida diskvalifikatsiya tufayli ishtirok eta olmasligi, unga tibbiy koʻrikdan oʻtish uchun qulay imkoniyat yaratdi. Huquqiy jihatdan transfer iyul oyi boshida, barcha hujjatlar rasmiylashtirilgach kuchga kiradi.

Madrid klubi rahbariyati qanot himoyasi pozitsiyasini kuchaytirishni ustuvor vazifa deb bilmoqda. Mazkur qatʼiy qadam A Seriya chempionlarini muzokaralar uchun imkoniyatsiz qoldirdi, chunki tovon puli toʻlanganda klub futbolchini qoʻyib yuborishga majbur. Rasmiy eʼlon esa Santyago Bernabeu stadionida boʻlib oʻtadigan prezidentlik saylovlaridan soʻng amalga oshirilishi kutilmoqda.

Denzel Dumfries uchun bu transfer Italiyadagi muvaffaqiyatli besh yillik faoliyatning yakuni boʻladi. U 2021-yilda PSV klubidan 14 million yevro evaziga Inter safiga kelib qoʻshilgan edi. Oʻtgan vaqt mobaynida u barcha musobaqalarda 207 ta oʻyinda maydonga tushib, 27 ta gol va 28 ta golli uzatmaga mualliflik qildi.

Real MadridInterDenzel DumfriesTransferLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda sport bilan shug‘ullanuvchi aholi ulushi rekord darajaga yetdiBugun, 11:26O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlari maktablarda namoyish etiladiBugun, 10:31Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishni xohlamoqda?Bugun, 10:26Diego Simeone Mason Greenwoodni Atletiko Madridga olib kelmoqchiBugun, 08:59Bernardo Silva transferi: Barselona kutishga majbur boʻlmoqdaBugun, 08:59Yan Diomande Liverpul taklifini rad etib boshqa grand klubga oʻtishi mumkinBugun, 08:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi