Alphonso Davies jarohatlar unga ruhiy bosim oʻtkazganini tan oldi
Bavariya va Kanada terma jamoasi yulduzi Alphonso Davies soʻnggi paytlarda olgan jarohatlari uning ruhiy holatiga qanday taʼsir qilgani haqida ochiq gapirdi. Hozirda tizzasidagi jarohat bilan kurashayotgan himoyachi Jahon chempionatining ochilish oʻyiniga qadar tiklanishga harakat qilmoqda. Kanada terma jamoasi 12-iyun kuni guruh bosqichidagi ilk uchrashuvini oʻtkazishi rejalashtirilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Davies jurnalistlar bilan suhbatda tiklanish jarayoni ustuvor vazifa ekanini, ammo musobaqaning birinchi oʻyinida maydonga tushishdan hali umidini uzmaganini taʼkidladi. "Birinchi oʻyin juda yaqin qoldi. Murabbiy va shifokorlar bilan bu oʻyin qanchalik muhimligini tushunib turibmiz. Agar tiklanish jarayoni koʻngildagidek kechsa, maydonga tushaman, aks holda shoshilishga hojat yoʻq", — dedi Bavariya himoyachisi.
Kanadalik muxlislar oʻz yetakchisining holatidan xavotirda, chunki avvalroq Daviesning ilk oʻyinni oʻtkazib yuborishi haqida xabarlar tarqalgan edi. Kanada terma jamoasi B guruhida Bosniya va Gersegovina, Qatar hamda Shveysariya bilan kuch sinashadi. Davies chorshanba kuni alohida dastur asosida mashgʻulot oʻtkazdi va oʻzining jismoniy holatini optimistik, ammo ehtiyotkorlik bilan baholadi.
25 yoshli futbolchi jismoniy ogʻriqlardan tashqari, ketma-ket jarohatlar tufayli yuzaga kelgan hissiy zoʻriqish haqida ham toʻxtaldi. U avvalroq Chempionlar ligasi yarim finalida Pari Sen-Jermen jamoasiga qarshi oʻyinda jiddiy jarohat olgan edi. Daviesning soʻzlariga koʻra, uzoq vaqt maydondan tashqarida qolish unda oʻziga nisbatan shubhalar uygʻotgan.
"Ruhiy jihatdan bu juda charchatuvchi edi. Men oʻzimga shubha qila boshlagan tushkunlik holatiga tushib qoldim. Ammo tanaffus vaqtida nima uchun bu ish bilan shugʻullanayotganim va bu men uchun qanchalik muhimligi haqida oʻylab oldim. Oxirgi jarohatim juda ogʻir boʻldi, chunki hammasi yaxshi ketayotgan bir paytda yana muammoga duch keldim", — deya qoʻshimcha qildi Alphonso Davies.
…