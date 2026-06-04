Alphonso Davies jarohatlar unga ruhiy bosim oʻtkazganini tan oldi

·56·Sport
Alphonso Davies jarohatlar unga ruhiy bosim oʻtkazganini tan oldi
Audio versiyasi

Bavariya va Kanada terma jamoasi yulduzi Alphonso Davies soʻnggi paytlarda olgan jarohatlari uning ruhiy holatiga qanday taʼsir qilgani haqida ochiq gapirdi. Hozirda tizzasidagi jarohat bilan kurashayotgan himoyachi Jahon chempionatining ochilish oʻyiniga qadar tiklanishga harakat qilmoqda. Kanada terma jamoasi 12-iyun kuni guruh bosqichidagi ilk uchrashuvini oʻtkazishi rejalashtirilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Davies jurnalistlar bilan suhbatda tiklanish jarayoni ustuvor vazifa ekanini, ammo musobaqaning birinchi oʻyinida maydonga tushishdan hali umidini uzmaganini taʼkidladi. "Birinchi oʻyin juda yaqin qoldi. Murabbiy va shifokorlar bilan bu oʻyin qanchalik muhimligini tushunib turibmiz. Agar tiklanish jarayoni koʻngildagidek kechsa, maydonga tushaman, aks holda shoshilishga hojat yoʻq", — dedi Bavariya himoyachisi.

Kanadalik muxlislar oʻz yetakchisining holatidan xavotirda, chunki avvalroq Daviesning ilk oʻyinni oʻtkazib yuborishi haqida xabarlar tarqalgan edi. Kanada terma jamoasi B guruhida Bosniya va Gersegovina, Qatar hamda Shveysariya bilan kuch sinashadi. Davies chorshanba kuni alohida dastur asosida mashgʻulot oʻtkazdi va oʻzining jismoniy holatini optimistik, ammo ehtiyotkorlik bilan baholadi.

25 yoshli futbolchi jismoniy ogʻriqlardan tashqari, ketma-ket jarohatlar tufayli yuzaga kelgan hissiy zoʻriqish haqida ham toʻxtaldi. U avvalroq Chempionlar ligasi yarim finalida Pari Sen-Jermen jamoasiga qarshi oʻyinda jiddiy jarohat olgan edi. Daviesning soʻzlariga koʻra, uzoq vaqt maydondan tashqarida qolish unda oʻziga nisbatan shubhalar uygʻotgan.

"Ruhiy jihatdan bu juda charchatuvchi edi. Men oʻzimga shubha qila boshlagan tushkunlik holatiga tushib qoldim. Ammo tanaffus vaqtida nima uchun bu ish bilan shugʻullanayotganim va bu men uchun qanchalik muhimligi haqida oʻylab oldim. Oxirgi jarohatim juda ogʻir boʻldi, chunki hammasi yaxshi ketayotgan bir paytda yana muammoga duch keldim", — deya qoʻshimcha qildi Alphonso Davies.

Alphonso DaviesBavariyaKanadaJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda sport bilan shug‘ullanuvchi aholi ulushi rekord darajaga yetdiBugun, 11:26O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlari maktablarda namoyish etiladiBugun, 10:31Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishni xohlamoqda?Bugun, 10:26Diego Simeone Mason Greenwoodni Atletiko Madridga olib kelmoqchiBugun, 08:59Bernardo Silva transferi: Barselona kutishga majbur boʻlmoqdaBugun, 08:59Yan Diomande Liverpul taklifini rad etib boshqa grand klubga oʻtishi mumkinBugun, 08:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi