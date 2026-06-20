JCH-2026. AQSH – Avstraliya 2:0 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
JCH-2026. 2-tur
Jahon chempionatining 2-turida AQSH terma jamoasi Avstraliyaga qarshi o‘ynadi. Unda Maurisio Pochettino shogirdlari 2:0 hisobida g‘alaba qozondi. Dastlab 11-daqiqada «kenguru»lardan Burgess o‘z darvozasini ishgol qilib qo‘ydi. 44-daqiqada Frimen ikkinchi golni urdi.
JCH-2026. 2-tur
AQSH – Avstraliya 2:0
Gollar: Burgess 11 avtogol, Frimen 44
Shu tariqa, AQSH ikki o‘yindan so‘ng 6 ochko to‘plab, keyingi bosqichga chiqish vazifasini uddaladi. Avstraliya esa 3 ochko bilan 2-pog‘onadan joy olib turibdi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…