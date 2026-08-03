Inson DNKsida ilgari noma’lum ikki ajdodning izi topildi
Olimlar o‘tkazgan yangi genetik tadqiqot inson evolyutsiyasi haqidagi tasavvurlarga yangi savollarni yuzaga keltirdi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, zamonaviy inson DNKsida ilgari ma’lum bo‘lmagan ikki qadimgi ajdodning genetik izlari saqlanib qolgan bo‘lishi mumkin.
Mutaxassislar ta’kidlashicha, bu izlar avvaldan ma’lum bo‘lgan neandertallar yoki denisovliklar bilan bog‘liq emas. Shu bois tadqiqot mualliflari ularni shartli ravishda «arvoh ajdodlar» (ghost ancestors) deb atashmoqda. Bu atama hozircha qazilma qoldiqlari topilmagan, ammo mavjudligi genetik tahlillar orqali taxmin qilinayotgan qadimgi inson guruhlarini anglatadi.
Tadqiqotchilar zamonaviy inson genomini tahlil qilish davomida ayrim DNK bo‘laklari ma’lum qadimgi inson turlari bilan mos kelmasligini aniqlagan. Olimlarning fikricha, bu holat insoniyat tarixi davomida hozircha noma’lum bo‘lib kelayotgan yana ikki qadimgi populyatsiya bilan genetik almashinuv sodir bo‘lgan bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatadi.
Shu bilan birga, mutaxassislar bu xulosalar qo‘shimcha tadqiqotlar bilan yanada aniqlashtirilishini ta’kidlamoqda. Hozircha ushbu qadimgi ajdodlar haqida qazilma dalillar mavjud emas va ularning kim bo‘lgani haqida qat’iy xulosa chiqarilmagan.
…