20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
2026 yil 12 avgust kuni Yevropa osmonida millionlab insonlar intiqlik bilan kutgan noyob astronomik hodisalardan biri — to‘liq Quyosh tutilishi sodir bo‘ladi. Mutaxassislarning ta’kidlashicha, bu Yevropa aholisi uchun so‘nggi yigirma yil ichidagi eng muhim osmon voqealaridan biri hisoblanadi.
Ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu hodisani Grenlandiya, Islandiya, Ispaniyaning shimoliy hududlari hamda Portugaliyaning shimoli-sharqiy qismida yashovchilar to‘liq shaklda kuzatish imkoniga ega bo‘ladi. Ayrim boshqa Yevropa mamlakatlarida esa Quyoshning qisman tutilishi namoyon bo‘ladi.
Yevropa kosmik agentligi (ESA)ning ma’lum qilishicha, Ispaniya shimoli Quyosh tutilishini tomosha qilish uchun eng qulay nuqtalardan biri sanaladi. Shu sababli minglab sayyohlar va astronomiya ishqibozlari aynan shu hududga tashrif buyurishi kutilmoqda.
ESA ilmiy direktori professor Karol Mundellning ta’kidlashicha, Quyoshning to‘liq tutilishi nafaqat ilmiy, balki insoniyat uchun ham unutilmas hodisadir.
«Quyoshning to‘liq tutilishi — millionlab odamlar bir vaqtning o‘zida osmonga qarab, hayrat va hayajonni birgalikda his qiladigan juda kam uchraydigan lahzalardan biridir», — dedi u.
…