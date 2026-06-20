Lamine Yamal Messi va Neymar oʻrtasidagi tanlovini maʼlum qildi

·0·Sport
Lamine Yamal Messi va Neymar oʻrtasidagi tanlovini maʼlum qildi

"Barselona" va Ispaniya terma jamoasining yosh yulduzi Lamine Yamal zamonaviy futbolning eng bahsli mavzularidan biri — tarixdagi eng yaxshi futbolchi borasida oʻz fikrini bildirdi. Yosh iqtidor egasi Lionel Messi va Neymar oʻrtasidagi farqli jihatlarga toʻxtalib, oʻzi uchun kim koʻproq namuna ekanligini ochiqladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

RTVE nashriga bergan intervyusida Yamal argentinalik afsona Lionel Messini futbol tarixidagi eng buyuk shaxs deb hisoblashini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, Messining har bir oʻyini uning tengsiz ekanligini isbotlaydi va bu borada hech qanday shubha boʻlishi mumkin emas. "Agar kimdadir shubha boʻlsa, demak ular shunchaki bahona qidirishmoqda", — deya qoʻshimcha qildi yosh hujumchi.

Kumir va ideal tushunchasi

Qiziqarli jihati shundaki, Messi tarixdagi eng yaxshisi deb tan olingan boʻlsa-da, Yamalning shaxsiy kumiri boshqa futbolchi boʻlib chiqdi. Lamine oʻzining oʻyin uslubi shakllanishida braziliyalik Neymar katta rol oʻynaganini tan oldi. Uning maydondagi dadil driblinglari va himoyachilarni aldab oʻtish texnikasida aynan Neymarning taʼsiri yaqqol seziladi.

"Mening kumirim — Neymar. Chunki uning oʻyinini tomosha qilish menga zavq bagʻishlaydi. Ammo Messi — eng yaxshisi, bu borada hech qanday munozaraga oʻrin yoʻq", — deya tushuntirdi Yamal. Goal.com xabariga koʻra, yosh futbolchi oʻz oʻyinida braziliyalik yulduzning kreativligini takrorlashga intiladi, biroq natija borasida Messini birinchi oʻringa qoʻyadi.

Hozirda Ispaniya terma jamoasi ixtiyorida boʻlib turgan Yamal oʻzining jismoniy holati haqida ham toʻxtalib oʻtdi. Yaqinda jarohatdan qaytgan futbolchi Saudiya Arabistoniga qarshi boʻladigan navbatdagi uchrashuvda ehtiyotkorlik bilan harakat qilishini bildirdi. Uning fikricha, hozirgi bosqichda toʻliq 90 daqiqa oʻynash biroz erta va tavakkalchilikka asoslangan qaror boʻlishi mumkin.

"Hozircha moslashish jarayoni ketmoqda. Murabbiy menga qancha vaqt bersa, shuncha oʻynashga tayyorman, lekin butun oʻyinni maydonda oʻtkazishga hali erta deb oʻylayman", — deydi Yamal. Shuningdek, u jarohat sababli terma jamoa qaydnomasidan tushib qolishdan qoʻrqqanini va tiklanish jarayonida faqat turnir haqida oʻylaganini tan oldi.

Lamine Yamalning ushbu samimiy eʼtirofi ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab boʻldi. Koʻpchilik mutaxassislar uning oʻyin uslubida haqiqatdan ham "Barselona"ning sobiq yulduzlari merosi uygʻunlashganini qayd etishmoqda. Yamal nafaqat mahorati, balki oʻzidan oldingi buyuk futbolchilarga boʻlgan hurmati bilan ham muxlislar eʼtiborini qozonmoqda.

Lamine YamalLionel MessiNeymarBarselonaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«World Boxing» kubogi: Bokschilarimizning finaldagi raqiblari«World Boxing» kubogi: Bokschilarimizning finaldagi raqiblariBugun, 23:08Real Madrid Michael Olise transferi haqidagi xabarlarga rasmiy munosabat bildirdiReal Madrid Michael Olise transferi haqidagi xabarlarga rasmiy munosabat bildirdiBugun, 23:00O‘zbekiston - Portugaliya bahsini marokashlik hakamlar boshqaradiO‘zbekiston - Portugaliya bahsini marokashlik hakamlar boshqaradiBugun, 22:48Toni Kroos tanqidlar ostida qolgan Jud Bellingem himoyasiga chiqdiToni Kroos tanqidlar ostida qolgan Jud Bellingem himoyasiga chiqdiBugun, 22:15Jahon kubogi: O‘zbekiston finalchilar soni bo‘yicha dunyoda birinchi o‘rinda!Jahon kubogi: O‘zbekiston finalchilar soni bo‘yicha dunyoda birinchi o‘rinda!Bugun, 22:13Tottenxem Manchester Yunaytedni ortda qoldirib Mateus Fernandesni transfer qilmoqchiTottenxem Manchester Yunaytedni ortda qoldirib Mateus Fernandesni transfer qilmoqchiBugun, 21:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi