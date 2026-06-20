Lamine Yamal Messi va Neymar oʻrtasidagi tanlovini maʼlum qildi
"Barselona" va Ispaniya terma jamoasining yosh yulduzi Lamine Yamal zamonaviy futbolning eng bahsli mavzularidan biri — tarixdagi eng yaxshi futbolchi borasida oʻz fikrini bildirdi. Yosh iqtidor egasi Lionel Messi va Neymar oʻrtasidagi farqli jihatlarga toʻxtalib, oʻzi uchun kim koʻproq namuna ekanligini ochiqladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
RTVE nashriga bergan intervyusida Yamal argentinalik afsona Lionel Messini futbol tarixidagi eng buyuk shaxs deb hisoblashini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, Messining har bir oʻyini uning tengsiz ekanligini isbotlaydi va bu borada hech qanday shubha boʻlishi mumkin emas. "Agar kimdadir shubha boʻlsa, demak ular shunchaki bahona qidirishmoqda", — deya qoʻshimcha qildi yosh hujumchi.
Kumir va ideal tushunchasiQiziqarli jihati shundaki, Messi tarixdagi eng yaxshisi deb tan olingan boʻlsa-da, Yamalning shaxsiy kumiri boshqa futbolchi boʻlib chiqdi. Lamine oʻzining oʻyin uslubi shakllanishida braziliyalik Neymar katta rol oʻynaganini tan oldi. Uning maydondagi dadil driblinglari va himoyachilarni aldab oʻtish texnikasida aynan Neymarning taʼsiri yaqqol seziladi.
"Mening kumirim — Neymar. Chunki uning oʻyinini tomosha qilish menga zavq bagʻishlaydi. Ammo Messi — eng yaxshisi, bu borada hech qanday munozaraga oʻrin yoʻq", — deya tushuntirdi Yamal. Goal.com xabariga koʻra, yosh futbolchi oʻz oʻyinida braziliyalik yulduzning kreativligini takrorlashga intiladi, biroq natija borasida Messini birinchi oʻringa qoʻyadi.
Hozirda Ispaniya terma jamoasi ixtiyorida boʻlib turgan Yamal oʻzining jismoniy holati haqida ham toʻxtalib oʻtdi. Yaqinda jarohatdan qaytgan futbolchi Saudiya Arabistoniga qarshi boʻladigan navbatdagi uchrashuvda ehtiyotkorlik bilan harakat qilishini bildirdi. Uning fikricha, hozirgi bosqichda toʻliq 90 daqiqa oʻynash biroz erta va tavakkalchilikka asoslangan qaror boʻlishi mumkin.
"Hozircha moslashish jarayoni ketmoqda. Murabbiy menga qancha vaqt bersa, shuncha oʻynashga tayyorman, lekin butun oʻyinni maydonda oʻtkazishga hali erta deb oʻylayman", — deydi Yamal. Shuningdek, u jarohat sababli terma jamoa qaydnomasidan tushib qolishdan qoʻrqqanini va tiklanish jarayonida faqat turnir haqida oʻylaganini tan oldi.
Lamine Yamalning ushbu samimiy eʼtirofi ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab boʻldi. Koʻpchilik mutaxassislar uning oʻyin uslubida haqiqatdan ham "Barselona"ning sobiq yulduzlari merosi uygʻunlashganini qayd etishmoqda. Yamal nafaqat mahorati, balki oʻzidan oldingi buyuk futbolchilarga boʻlgan hurmati bilan ham muxlislar eʼtiborini qozonmoqda.
…