Gavi tanqidlar haqida: «Portugaliya bizdan ikki barobar kam tanqid qilindi»
Ispaniya milliy terma jamoasi yarimhimoyachisi Gavi Jahon chempionatining 1-turida Kabo‑Verde bilan qayd etilgan kutilmagan durangdan (0:0) so‘ng jamoa sha’niga yo‘llangan tanqidlarga munosabat bildirdi. Futbolchi ispanlar atrofidagi OAV bosimini Portugaliyaning Kongo DR bilan o‘yindagi durangidan (1:1) keyingi holat bilan taqqosladi.
Gavining «A Bola» nashriga bergan bayonoti
Yosh yarimhimoyachi o‘ziga va jamoasiga bo‘layotgan hujumlarni to‘g‘ri tushunishini, ammo ba’zi tanqidlar adolatsiz ekanini ta’kidladi:
«Biz, butun jamoa, yomon o‘yin o‘tkazdik. Meni qolganlardan ko‘proq tanqid qilishdi, ammo buni to‘g‘ri tushunaman. Aslida shuni kutgandim ham. Ko‘pchilik tanqid qilayotganlar futbolni tushunishmaydi. Ular turli xil detallarga bog‘lanib qolgan — gollar va golli uzatmalar.
Men uchun futbol — bu kattaroq narsa, lekin mayli, har kim o‘zi xohlagancha qarayversin. Agarda g‘alaba qozonganimizda shuncha gap-so‘z bo‘lmasdi. Raqib 5 nafar himoyachi bilan o‘ynadi, ularga qarshi harakat qilish oson bo‘lmadi. Ammo misol uchun Portugaliya Kongo DR bilan durang o‘ynadi va bizning manzilga yo‘llangan tanqidlarning yarmiga ham «loyiq ko‘rilmadi».
Intervyudan olingan asosiy urg‘ular
Gavining fikricha, Ispaniya terma jamoasi atrofidagi salbiy fon bo‘rttirib yuborilgan va bunga quyidagi omillar sabab bo‘lgan:
Yuzaki tahlil: Muxlislar va ekspertlar o‘yinning ichki mazmunini emas, faqat tablodagi quruq hisob va gollar sonini baholashmoqda.
Raqibning "avtobusi": Kabo-Verde terma jamoasining 5 ta himoyachi bilan tig‘iz mudofaa chizig‘ini shakllantirgani Ispaniyaning kombinatsion futboliga to‘sqinlik qilgan.
Ikki xil standartlar: Portugaliya ham kuchsizroq hisoblangan raqibga qarshi ochko yo‘qotgan bo‘lsa-da, eng katta bosim baribir Ispaniya terma jamoasi ustiga tushgan.
Keyingi o‘yin: Bosimni yengish imkoniyati
Ispaniya milliy jamoasi birinchi turdagi omadsizlikni unutib, guruhdagi vaziyatni o‘nglab olishi uchun bugun maydonga tushadi.
Musobaqa: JCH-2026, H guruhi, 2-tur
Raqib: Saudiya Arabistoni
Sana: 21 iyun (bugun)
Ushbu bahs Gavi va uning jamoadoshlari uchun tanqidchilarga munosib javob qaytarish va pley-off yo‘lidagi imkoniyatlarni saqlab qolish uchun juda muhim ahamiyatga ega.
…