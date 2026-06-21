Gavi tanqidlar haqida: «Portugaliya bizdan ikki barobar kam tanqid qilindi»

·28·Sport
Gavi tanqidlar haqida: «Portugaliya bizdan ikki barobar kam tanqid qilindi»

Ispaniya milliy terma jamoasi yarimhimoyachisi Gavi Jahon chempionatining 1-turida Kabo‑Verde bilan qayd etilgan kutilmagan durangdan (0:0) so‘ng jamoa sha’niga yo‘llangan tanqidlarga munosabat bildirdi. Futbolchi ispanlar atrofidagi OAV bosimini Portugaliyaning Kongo DR bilan o‘yindagi durangidan (1:1) keyingi holat bilan taqqosladi.

Gavining «A Bola» nashriga bergan bayonoti

Yosh yarimhimoyachi o‘ziga va jamoasiga bo‘layotgan hujumlarni to‘g‘ri tushunishini, ammo ba’zi tanqidlar adolatsiz ekanini ta’kidladi:

«Biz, butun jamoa, yomon o‘yin o‘tkazdik. Meni qolganlardan ko‘proq tanqid qilishdi, ammo buni to‘g‘ri tushunaman. Aslida shuni kutgandim ham. Ko‘pchilik tanqid qilayotganlar futbolni tushunishmaydi. Ular turli xil detallarga bog‘lanib qolgan — gollar va golli uzatmalar.

Men uchun futbol — bu kattaroq narsa, lekin mayli, har kim o‘zi xohlagancha qarayversin. Agarda g‘alaba qozonganimizda shuncha gap-so‘z bo‘lmasdi. Raqib 5 nafar himoyachi bilan o‘ynadi, ularga qarshi harakat qilish oson bo‘lmadi. Ammo misol uchun Portugaliya Kongo DR bilan durang o‘ynadi va bizning manzilga yo‘llangan tanqidlarning yarmiga ham «loyiq ko‘rilmadi».

Intervyudan olingan asosiy urg‘ular

Gavining fikricha, Ispaniya terma jamoasi atrofidagi salbiy fon bo‘rttirib yuborilgan va bunga quyidagi omillar sabab bo‘lgan:

  • Yuzaki tahlil: Muxlislar va ekspertlar o‘yinning ichki mazmunini emas, faqat tablodagi quruq hisob va gollar sonini baholashmoqda.

  • Raqibning "avtobusi": Kabo-Verde terma jamoasining 5 ta himoyachi bilan tig‘iz mudofaa chizig‘ini shakllantirgani Ispaniyaning kombinatsion futboliga to‘sqinlik qilgan.

  • Ikki xil standartlar: Portugaliya ham kuchsizroq hisoblangan raqibga qarshi ochko yo‘qotgan bo‘lsa-da, eng katta bosim baribir Ispaniya terma jamoasi ustiga tushgan.

Keyingi o‘yin: Bosimni yengish imkoniyati

Ispaniya milliy jamoasi birinchi turdagi omadsizlikni unutib, guruhdagi vaziyatni o‘nglab olishi uchun bugun maydonga tushadi.

  • Musobaqa: JCH-2026, H guruhi, 2-tur

  • Raqib: Saudiya Arabistoni

  • Sana: 21 iyun (bugun)

Ushbu bahs Gavi va uning jamoadoshlari uchun tanqidchilarga munosib javob qaytarish va pley-off yo‘lidagi imkoniyatlarni saqlab qolish uchun juda muhim ahamiyatga ega.

GaviIspaniyaPortugaliyaKabo-VerdeKongo DR
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Yunayted nishonidagi Hayden Hackney: Mutaxassislar transfer borasida ogohlantirdiManchester Yunayted nishonidagi Hayden Hackney: Mutaxassislar transfer borasida ogohlantirdiBugun, 17:39Lamine Yamal Lionel Messi oʻrnini egallamoqda: Saudiya Arabistoni murabbiyi yuksak baho berdiLamine Yamal Lionel Messi oʻrnini egallamoqda: Saudiya Arabistoni murabbiyi yuksak baho berdiBugun, 17:33Reece James Marc Cucurella’ning Real Madridga ketganidan chuqur qaygʻuda ekanini aytdiReece James Marc Cucurella’ning Real Madridga ketganidan chuqur qaygʻuda ekanini aytdiBugun, 16:59Arsenal va Angliya terma jamoasi yulduzi Leah Williamson shaxsiy hayotidan suratlar ulashdiArsenal va Angliya terma jamoasi yulduzi Leah Williamson shaxsiy hayotidan suratlar ulashdiBugun, 16:54Koloskov O‘zbekiston terma jamoasining pley-off imkoniyatlarini baholadiKoloskov O‘zbekiston terma jamoasining pley-off imkoniyatlarini baholadiBugun, 16:40Eron bosh murabbiyi AQSHdagi cheklovlar va adolatsizlik haqida gapirdiEron bosh murabbiyi AQSHdagi cheklovlar va adolatsizlik haqida gapirdiBugun, 16:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi