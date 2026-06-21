Braziliya prezidenti jarohatlangan Neymar ustidan hazil qildi: Masofadan ishlovchi futbolchi

·49·Sport
Braziliya prezidenti jarohatlangan Neymar ustidan hazil qildi: Masofadan ishlovchi futbolchi

Braziliya prezidenti Luiz Inacio Lula da Silva milliy terma jamoa hujumchisi Neymar atrofidagi vaziyatga munosabat bildirib, uni futbol tarixidagi ilk "masofadan ishlovchi" oʻyinchi deb atadi. Davlat rahbari 2026-yilgi jahon chempionatini jarohati sababli tribunadan kuzatishga majbur boʻlayotgan yulduz futbolchining holatini hazil ostiga oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Belo-Orizonti shahridagi chiqishi davomida prezident yosh muxlis bilan suhbatlashdi. Bola Neymarni hozirgi "Selesao"ning eng yaxshi futbolchisi deb ataganida, Lula da Silva 34 yoshli hujumchining jismoniy holati va maydondagi yoʻqligiga eʼtibor qaratdi. Globo nashri xabariga koʻra, prezident ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ommabop hazilni eslab oʻtgan.

"Kecha internetda bir qiziq gapni oʻqib qoldim: Neymar dunyodagi ilk 'home office' (uyda oʻtirib ishlovchi) chaqiruv olgan futbolchi ekan. Yaqin kunlarda biz sunʼiy intellekt yordamida 11 ta Peledan iborat terma jamoa tuzishimizga toʻgʻri keladi chogʻi", — deya kulib gapirdi Braziliya yetakchisi.

Jarohat va tiklanish jarayoni

Hozirda Braziliyaning Santos klubi sharafini himoya qilayotgan Neymar boldir mushaklaridagi ikkinchi darajali jarohat sababli jahon chempionatining dastlabki oʻyinlarini oʻtkazib yubordi. Ayni damda u Nyu-Jersi shtatida umumiy guruhdan alohida holda tiklanish mashgʻulotlarini olib bormoqda. Braziliya tibbiy shtabi uni turnirning hal qiluvchi pallasiga qadar safga qaytarish uchun bor imkoniyatini ishga solmoqda.

Maʼlumot uchun, Braziliya terma jamoasi Shimoliy Amerikada oʻtayotgan ushbu mundialda oʻzining oltinchi chempionlik unvonini qoʻlga kiritishni maqsad qilgan. Neymar esa jamoaning asosiy yetakchisi sifatida qaralsa-da, uning tez-tez jarohat olishi muxlislar va rahbariyat orasida turli muhokamalarga sabab boʻlmoqda.

Lula da Silvaning futbolchilar bilan bogʻliq oʻtmishi

Bu prezidentning Braziliya yulduzlari haqida qilgan ilk keskin yoki hazilomuz chiqishi emas. 2006-yilda ham Lula da Silva afsonaviy Ronaldo Nazario (Fenomeno) ning jismoniy holatiga shubha bildirgan edi. Oʻshanda u murabbiy Carlos Alberto Parreira bilan suhbatda Ronaldoni "semiz" deb atalishi haqidagi gap-soʻzlarni soʻragan.

Oʻsha voqea katta mojaroga aylanib ketgan va Ronaldo prezidentga javoban uning spirtli ichimliklarga ruju qoʻygani haqidagi mish-mishlarni eslatib, keskin raddiya bergandi. Hozirgi vaziyatda esa Neymar tomonidan prezidentning haziliga nisbatan hali rasmiy munosabat bildirilgani yoʻq.

Braziliya terma jamoasining kelgusi bosqichlardagi natijalari koʻp jihatdan Neymarning safga qaytishi va uning sport formasiga bogʻliq boʻlib qolmoqda. Muxlislar esa "masofaviy ish" yakunlanib, hujumchining tezroq yashil maydonga qaytishini kutishmoqda.

NeymarBraziliyaJahon ChempionatiLula Da SilvaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Misr terma jamoasi ustozi Muhammad Salah bilan yuzaga kelgan kelishmovchiliklarga izoh berdiMisr terma jamoasi ustozi Muhammad Salah bilan yuzaga kelgan kelishmovchiliklarga izoh berdiBugun, 20:36«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldiBugun, 20:15Jahon kubogi: O‘zbekistonlik bokschilar yana 2 ta oltin medalni qo‘lga kiritdiJahon kubogi: O‘zbekistonlik bokschilar yana 2 ta oltin medalni qo‘lga kiritdiBugun, 20:07Ashley Cole uchun Italiya sarguzashti yakunlandi: Sobiq yulduz isteʼfoga chiqarilmoqdaAshley Cole uchun Italiya sarguzashti yakunlandi: Sobiq yulduz isteʼfoga chiqarilmoqdaBugun, 19:52Abduqodir Husanov Mbappe va Son Xin Mindan yuqori natija qayd etdiAbduqodir Husanov Mbappe va Son Xin Mindan yuqori natija qayd etdiBugun, 19:47Lamine Yamal Lionel Messi izidan: Ispaniya yulduzi oʻzining yangi pozitsiyasini maʻlum qildiLamine Yamal Lionel Messi izidan: Ispaniya yulduzi oʻzining yangi pozitsiyasini maʻlum qildiBugun, 18:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi