Braziliya prezidenti jarohatlangan Neymar ustidan hazil qildi: Masofadan ishlovchi futbolchi
Braziliya prezidenti Luiz Inacio Lula da Silva milliy terma jamoa hujumchisi Neymar atrofidagi vaziyatga munosabat bildirib, uni futbol tarixidagi ilk "masofadan ishlovchi" oʻyinchi deb atadi. Davlat rahbari 2026-yilgi jahon chempionatini jarohati sababli tribunadan kuzatishga majbur boʻlayotgan yulduz futbolchining holatini hazil ostiga oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Belo-Orizonti shahridagi chiqishi davomida prezident yosh muxlis bilan suhbatlashdi. Bola Neymarni hozirgi "Selesao"ning eng yaxshi futbolchisi deb ataganida, Lula da Silva 34 yoshli hujumchining jismoniy holati va maydondagi yoʻqligiga eʼtibor qaratdi. Globo nashri xabariga koʻra, prezident ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ommabop hazilni eslab oʻtgan.
"Kecha internetda bir qiziq gapni oʻqib qoldim: Neymar dunyodagi ilk 'home office' (uyda oʻtirib ishlovchi) chaqiruv olgan futbolchi ekan. Yaqin kunlarda biz sunʼiy intellekt yordamida 11 ta Peledan iborat terma jamoa tuzishimizga toʻgʻri keladi chogʻi", — deya kulib gapirdi Braziliya yetakchisi.
Jarohat va tiklanish jarayoniHozirda Braziliyaning Santos klubi sharafini himoya qilayotgan Neymar boldir mushaklaridagi ikkinchi darajali jarohat sababli jahon chempionatining dastlabki oʻyinlarini oʻtkazib yubordi. Ayni damda u Nyu-Jersi shtatida umumiy guruhdan alohida holda tiklanish mashgʻulotlarini olib bormoqda. Braziliya tibbiy shtabi uni turnirning hal qiluvchi pallasiga qadar safga qaytarish uchun bor imkoniyatini ishga solmoqda.
Maʼlumot uchun, Braziliya terma jamoasi Shimoliy Amerikada oʻtayotgan ushbu mundialda oʻzining oltinchi chempionlik unvonini qoʻlga kiritishni maqsad qilgan. Neymar esa jamoaning asosiy yetakchisi sifatida qaralsa-da, uning tez-tez jarohat olishi muxlislar va rahbariyat orasida turli muhokamalarga sabab boʻlmoqda.
Lula da Silvaning futbolchilar bilan bogʻliq oʻtmishiBu prezidentning Braziliya yulduzlari haqida qilgan ilk keskin yoki hazilomuz chiqishi emas. 2006-yilda ham Lula da Silva afsonaviy Ronaldo Nazario (Fenomeno) ning jismoniy holatiga shubha bildirgan edi. Oʻshanda u murabbiy Carlos Alberto Parreira bilan suhbatda Ronaldoni "semiz" deb atalishi haqidagi gap-soʻzlarni soʻragan.
Oʻsha voqea katta mojaroga aylanib ketgan va Ronaldo prezidentga javoban uning spirtli ichimliklarga ruju qoʻygani haqidagi mish-mishlarni eslatib, keskin raddiya bergandi. Hozirgi vaziyatda esa Neymar tomonidan prezidentning haziliga nisbatan hali rasmiy munosabat bildirilgani yoʻq.
Braziliya terma jamoasining kelgusi bosqichlardagi natijalari koʻp jihatdan Neymarning safga qaytishi va uning sport formasiga bogʻliq boʻlib qolmoqda. Muxlislar esa "masofaviy ish" yakunlanib, hujumchining tezroq yashil maydonga qaytishini kutishmoqda.
…