Grem Potter JCh-2026 pley-off bosqichida Fransiyaga qarshi oʻyin oldidan fikr bildirdi
Shvetsiya terma jamoasi bosh murabbiyi Grem Potter Jahon chempionatining 1/16 final bosqichi doirasida Fransiyaga qarshi boʻlib oʻtadigan uchrashuv oldidan oʻz hayajonini yashirmadi. Nyu-Jersi shtatida oʻtadigan ushbu bahs turnirning eng kutilgan toʻqnashuvlaridan biriga aylanishi kutilmoqda. Sobiq Chelsi ustozi raqibning kuchiga munosib baho bergan holda, oʻz jamoasi sensatsiya qayd etishga tayyorligini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Guruh bosqichi yakunlariga koʻra, Shvetsiya terma jamoasi 4 ochko bilan uchinchi oʻrinni egallab, keyingi bosqich yoʻllanmasini qoʻlga kiritdi. Hal qiluvchi bahsda Yaponiya bilan 1:1 hisobida durang oʻynagan skandinaviyaliklar pley-offda dunyoning eng kuchli jamoalaridan biri — Fransiyaga qarshi tushadigan boʻldi. Goal.com nashri xabariga koʻra, Potter bu kabi oʻyinlar har bir murabbiy va futbolchining bolalikdagi orzusi ekanini aytib oʻtgan.
Grandlarga qarshi jiddiy imtihonDidier Deschamps boshqaruvidagi Fransiya terma jamoasi guruh bosqichini koʻtarinki ruhda oʻtkazdi. Ular barcha oʻyinlarda gʻalaba qozonib, soʻnggi turda Norvegiya ustidan 4:1 hisobida ishonchli zafar quchishdi. Fransuzlarning hujum chizigʻi, ayniqsa Kylian Mbappe, Michael Olise va Ousmane Dembele kabi yulduzlar har qanday himoya uchun jiddiy xavf tugʻdirmoqda.
"Bu shunchaki ajoyib oʻyin boʻladi. Jahon chempionatining pley-off bosqichida Fransiyaga qarshi maydonga tushish — bundan ortigʻini tasavvur qilib boʻlmaydi. Ular dunyoning eng yaxshi jamoalaridan biri va biz ularni cheksiz hurmat qilamiz, ammo biz bu uchrashuvni intizorlik bilan kutyapmiz", — deya taʼkidladi Grem Potter Shvetsiya futbol federatsiyasi rasmiy saytiga bergan intervyusida.
Strategik tayyorgarlik va imkoniyatlarShvetsiya terma jamoasi Dallasdagi qarorgohini tark etib, oʻyin boʻlib oʻtadigan Nyu-Jersiga yoʻl olmoqda. Murabbiylar shtabi oldida turgan asosiy vazifa — soʻnggi oltita oʻyinda 17 ta gol urishga ulgurgan fransuz hujumkorligini toʻxtatish. Potter raqib tarkibida har bir chiziqda jahon darajasidagi ijrochilar borligini va ularning murabbiyi gʻalaba qozonishni yaxshi bilishini eʼtirof etdi.
Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham ushbu toʻqnashuv qiziqarli kechishi aniq, boisi Grem Potter qoʻllayotgan taktik uslublar va Shvetsiyaning intizomli oʻyini yulduzli Fransiyaga qarshi qanchalik samarali boʻlishi katta savol ostida. Mazkur bahs seshanba kuni boʻlib oʻtadi va unda xatoga yoʻl qoʻyishning badali juda yuqori boʻlishi kutilmoqda.
…