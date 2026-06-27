Grem Potter JCh-2026 pley-off bosqichida Fransiyaga qarshi oʻyin oldidan fikr bildirdi

·15·Sport
Grem Potter JCh-2026 pley-off bosqichida Fransiyaga qarshi oʻyin oldidan fikr bildirdi

Shvetsiya terma jamoasi bosh murabbiyi Grem Potter Jahon chempionatining 1/16 final bosqichi doirasida Fransiyaga qarshi boʻlib oʻtadigan uchrashuv oldidan oʻz hayajonini yashirmadi. Nyu-Jersi shtatida oʻtadigan ushbu bahs turnirning eng kutilgan toʻqnashuvlaridan biriga aylanishi kutilmoqda. Sobiq Chelsi ustozi raqibning kuchiga munosib baho bergan holda, oʻz jamoasi sensatsiya qayd etishga tayyorligini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Guruh bosqichi yakunlariga koʻra, Shvetsiya terma jamoasi 4 ochko bilan uchinchi oʻrinni egallab, keyingi bosqich yoʻllanmasini qoʻlga kiritdi. Hal qiluvchi bahsda Yaponiya bilan 1:1 hisobida durang oʻynagan skandinaviyaliklar pley-offda dunyoning eng kuchli jamoalaridan biri — Fransiyaga qarshi tushadigan boʻldi. Goal.com nashri xabariga koʻra, Potter bu kabi oʻyinlar har bir murabbiy va futbolchining bolalikdagi orzusi ekanini aytib oʻtgan.

Grandlarga qarshi jiddiy imtihon

Didier Deschamps boshqaruvidagi Fransiya terma jamoasi guruh bosqichini koʻtarinki ruhda oʻtkazdi. Ular barcha oʻyinlarda gʻalaba qozonib, soʻnggi turda Norvegiya ustidan 4:1 hisobida ishonchli zafar quchishdi. Fransuzlarning hujum chizigʻi, ayniqsa Kylian Mbappe, Michael Olise va Ousmane Dembele kabi yulduzlar har qanday himoya uchun jiddiy xavf tugʻdirmoqda.

"Bu shunchaki ajoyib oʻyin boʻladi. Jahon chempionatining pley-off bosqichida Fransiyaga qarshi maydonga tushish — bundan ortigʻini tasavvur qilib boʻlmaydi. Ular dunyoning eng yaxshi jamoalaridan biri va biz ularni cheksiz hurmat qilamiz, ammo biz bu uchrashuvni intizorlik bilan kutyapmiz", — deya taʼkidladi Grem Potter Shvetsiya futbol federatsiyasi rasmiy saytiga bergan intervyusida.

Strategik tayyorgarlik va imkoniyatlar

Shvetsiya terma jamoasi Dallasdagi qarorgohini tark etib, oʻyin boʻlib oʻtadigan Nyu-Jersiga yoʻl olmoqda. Murabbiylar shtabi oldida turgan asosiy vazifa — soʻnggi oltita oʻyinda 17 ta gol urishga ulgurgan fransuz hujumkorligini toʻxtatish. Potter raqib tarkibida har bir chiziqda jahon darajasidagi ijrochilar borligini va ularning murabbiyi gʻalaba qozonishni yaxshi bilishini eʼtirof etdi.

Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham ushbu toʻqnashuv qiziqarli kechishi aniq, boisi Grem Potter qoʻllayotgan taktik uslublar va Shvetsiyaning intizomli oʻyini yulduzli Fransiyaga qarshi qanchalik samarali boʻlishi katta savol ostida. Mazkur bahs seshanba kuni boʻlib oʻtadi va unda xatoga yoʻl qoʻyishning badali juda yuqori boʻlishi kutilmoqda.

JCh-2026Grem PotterFransiyaShvetsiyaKylian Mbappe
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jeymi Karrager: «Ispaniya endi men uchun asosiy favorit emas»Jeymi Karrager: «Ispaniya endi men uchun asosiy favorit emas»Bugun, 19:10JCH-2026. Norvegiya - Fransiya 1:4 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)JCH-2026. Norvegiya - Fransiya 1:4 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Bugun, 19:06Erling Xoland Norvegiya terma jamoasi murabbiyining bahsli qarorini himoya qildiErling Xoland Norvegiya terma jamoasi murabbiyining bahsli qarorini himoya qildiBugun, 18:53Eronni pley-offdan santimetrlar ajratdi: 90+6-daqiqadagi VAR dramasiEronni pley-offdan santimetrlar ajratdi: 90+6-daqiqadagi VAR dramasiBugun, 18:44Krishtianu Ronaldu va Diogu Dalot: Bolalikdagi kumirdan yaqin doʻstlikka qadarKrishtianu Ronaldu va Diogu Dalot: Bolalikdagi kumirdan yaqin doʻstlikka qadarBugun, 17:31Ispaniyaning mag‘lubiyatsiz seriyasi 34 ta o‘yinga yetdi, rekord yangilandiIspaniyaning mag‘lubiyatsiz seriyasi 34 ta o‘yinga yetdi, rekord yangilandiBugun, 17:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi