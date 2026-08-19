Xalqaro kosmik stansiyada aloqa antennasini oʻrnatish ishlari ortga surildi
Xalqaro kosmik stansiyada eski aloqa antennasi demontaj qilindi, biroq texnik kechikishlar sabab yangi antenna o'rnatilmadi. NASA astronavti Anil Menon va Yevropa kosmik agentligi vakili Sofi Adenoning ochiq kosmosdagi amaliyoti 6 soat 23 daqiqa davom etdi. Yangi uskunani o'rnatish kelgusi ochiq kosmosga chiqish amaliyotlaridan birida yakunlanishi rejalashtirilgan.
Xalqaro kosmik stansiya bortida boʻlib oʻtgan navbatdagi ochiq kosmosga chiqish amaliyoti kutilmagan qiyinchiliklarga duch keldi va asosiy vazifa toʻliq bajarilmay qoldi. TASS axborot agentligi tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, NASA astronavti Anil Menon va Yevropa kosmik agentligi vakili Sofi Adeno orbital stansiya tashqarisidagi vazifalarni bajarish uchun ochiq kosmosga yoʻl oldilar. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur kosmik yurish jami 6 soat 23 daqiqa davom etdi. Operatsiyaning bosh maqsadi Xalqaro kosmik stansiya va Xyustondagi Yerüstü boshqaruv markazi oʻrtasidagi barqaror aloqani taʼminlovchi eski antenzani yangisiga almashtirishdan iborat edi. Biroq ishlar davomida yuzaga kelgan texnik kechikishlar rejalarni oʻzgartirib yubordi.
Antenna demontaj qilindi, biroq yangisi oʻrnatilmadiAstronavtlar eski uskunani muvaffaqiyatli tarzda demontaj qilishga muvaffaq boʻlishdi. Shunga qaramay, ishlar jadvalidagi siljishlar va yuzaga kelgan toʻsiqlar tufayli yangi antenzani oʻrnatish amaliyotini oʻsha vaqtning oʻzida yakunlab boʻlmadi.
Mutaxassislarning rejasiga koʻra, aloqa uskunasining yangi namunasini oʻrnatish jarayoni kelgusi ochiq kosmosga chiqish amaliyotlaridan birida toʻliq yakunlanadi. Shu tariqa, mazkur kosmik missiyaning asosiy vazifasi hozircha faqat qisman bajarilgan deb topildi.
Tarixiy voqelik va kelgusi rejalarUshbu qiyinchiliklarga qaram tentativa, joriy chiqish Fransiya kosmonavtikasi uchun muhim tarixiy voqea sifatida yozildi. Sofi Adeno ochiq kosmosda faoliyat olib borgan tarixdagi ilk fransuz ayoliga aylandi. Uning hamkori Anil Menon uchun esa bu fazoviy stansiya tashqarisiga ikkinchi marta chiqish tajribasi boʻldi.
Hozirda Xalqaro kosmik stansiya mutaxassislari aloqa tizimidagi uzilishlarning oldini olish va keyingi kosmik yurish sanasini aniqlashtirish ustida ishlamoqda. Xyustondagi boshqaruv markazi bilan aloqani toʻliq tiklash masalasi yaqin kunlardagi ustuvor vazifalardan biri boʻlib qolmoqda.
…