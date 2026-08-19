Xalqaro kosmik stansiyada aloqa antennasini oʻrnatish ishlari ortga surildi

·19·Texno
Xalqaro kosmik stansiyada aloqa antennasini oʻrnatish ishlari ortga surildi
Qisqacha

Xalqaro kosmik stansiyada eski aloqa antennasi demontaj qilindi, biroq texnik kechikishlar sabab yangi antenna o'rnatilmadi. NASA astronavti Anil Menon va Yevropa kosmik agentligi vakili Sofi Adenoning ochiq kosmosdagi amaliyoti 6 soat 23 daqiqa davom etdi. Yangi uskunani o'rnatish kelgusi ochiq kosmosga chiqish amaliyotlaridan birida yakunlanishi rejalashtirilgan.

Xalqaro kosmik stansiya bortida boʻlib oʻtgan navbatdagi ochiq kosmosga chiqish amaliyoti kutilmagan qiyinchiliklarga duch keldi va asosiy vazifa toʻliq bajarilmay qoldi. TASS axborot agentligi tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, NASA astronavti Anil Menon va Yevropa kosmik agentligi vakili Sofi Adeno orbital stansiya tashqarisidagi vazifalarni bajarish uchun ochiq kosmosga yoʻl oldilar. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur kosmik yurish jami 6 soat 23 daqiqa davom etdi. Operatsiyaning bosh maqsadi Xalqaro kosmik stansiya va Xyustondagi Yerüstü boshqaruv markazi oʻrtasidagi barqaror aloqani taʼminlovchi eski antenzani yangisiga almashtirishdan iborat edi. Biroq ishlar davomida yuzaga kelgan texnik kechikishlar rejalarni oʻzgartirib yubordi.

Antenna demontaj qilindi, biroq yangisi oʻrnatilmadi

Astronavtlar eski uskunani muvaffaqiyatli tarzda demontaj qilishga muvaffaq boʻlishdi. Shunga qaramay, ishlar jadvalidagi siljishlar va yuzaga kelgan toʻsiqlar tufayli yangi antenzani oʻrnatish amaliyotini oʻsha vaqtning oʻzida yakunlab boʻlmadi.

Mutaxassislarning rejasiga koʻra, aloqa uskunasining yangi namunasini oʻrnatish jarayoni kelgusi ochiq kosmosga chiqish amaliyotlaridan birida toʻliq yakunlanadi. Shu tariqa, mazkur kosmik missiyaning asosiy vazifasi hozircha faqat qisman bajarilgan deb topildi.

Tarixiy voqelik va kelgusi rejalar

Ushbu qiyinchiliklarga qaram tentativa, joriy chiqish Fransiya kosmonavtikasi uchun muhim tarixiy voqea sifatida yozildi. Sofi Adeno ochiq kosmosda faoliyat olib borgan tarixdagi ilk fransuz ayoliga aylandi. Uning hamkori Anil Menon uchun esa bu fazoviy stansiya tashqarisiga ikkinchi marta chiqish tajribasi boʻldi.

Hozirda Xalqaro kosmik stansiya mutaxassislari aloqa tizimidagi uzilishlarning oldini olish va keyingi kosmik yurish sanasini aniqlashtirish ustida ishlamoqda. Xyustondagi boshqaruv markazi bilan aloqani toʻliq tiklash masalasi yaqin kunlardagi ustuvor vazifalardan biri boʻlib qolmoqda.

KosmosNASAXKSTexnologiyaAstronomiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Astronomlar 129 ta galaktikada Dayson sferalarini topa olmadiAstronomlar 129 ta galaktikada Dayson sferalarini topa olmadiBugun, 03:50Apple Yevropa Ittifoqidagi App Store komissiyalari va qoidalarini o‘zgartirdiApple Yevropa Ittifoqidagi App Store komissiyalari va qoidalarini o‘zgartirdiKecha, 22:24Xitoyliklar inson rekordlarini yangilagan robot yaratdiXitoyliklar inson rekordlarini yangilagan robot yaratdiKecha, 21:57NASA va ESA astronavtlari XKSda ochiq kosmosga chiqdiNASA va ESA astronavtlari XKSda ochiq kosmosga chiqdiKecha, 21:54Kameraga ega Apple quloqchinlari maxfiylikka qanday taʼsir qiladiKameraga ega Apple quloqchinlari maxfiylikka qanday taʼsir qiladiKecha, 21:25iQOO Neo 11 Ultra taqdim etildi: 9100 mAch batareya va kuchli Dimensity 9500MiQOO Neo 11 Ultra taqdim etildi: 9100 mAch batareya va kuchli Dimensity 9500MKecha, 19:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi