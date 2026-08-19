Real Madrid Rodri uchun past taklif bergani maʼlum boʻldi

·12·Sport
Real Madrid Rodri uchun past taklif bergani maʼlum boʻldi
Qisqacha

Real Madrid Rodri uchun dastlab 40 million yevrodan pastroq, keyin esa 45 million yevro atrofida taklif bergan. Bu summa Manchester Siti tomonidan yetarlicha jiddiy deb baholanmagan. Barselona esa 60 million yevro kafolatlangan va qo'shimcha 11 million yevro bonuslarni o'z ichiga olgan taklif bilan kelishuvga erishgan. Rodri Kataloniya klubi bilan 2030 yilgacha shartnoma imzolagan.

Yozgi transferlar mavsumining eng shov-shuvli voqealaridan biri tafsilotlari oydinlashdi. El Chiringuito TV xabar qilishicha, joriy yilda «Oltin toʻp»ni qoʻlga kiritgan ispaniyalik yulduz Rodri uchu Real Madrid va Barselona klublari oʻrtasida keskin kurash kechgan. Biroq «qirollik klubi» taqdim etgan ilk moliyaviy taklif Manchester Siti rahbariyatida ham, mutaxassislarda ham ajablanish uygʻotdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Moliyaviy tafovut va Madridning ojizligi

Manbalarga koʻra, Florentino Peres boshchiligidagi Real Madrid rahbariyati Rodri uchun atigi 40 million yevrodan pastroq boʻlgan juda kamtarona summa taklif qilgan. 15 karra Chempionlar ligasi gʻolibi boʻlgan klubning bu harakati futbolchining mavqeyi hamda uning Ispaniya terma jamoasi safidagi ulkan yutuqlariga mutlaqo mos kelmas edi. Keyinchalik madridliklar oʻz taklifini 45 million yevro atrofiga yetkazgan boʻlsa-da, bu Manchester Siti uchun yetarli darajada jiddiy qabul qilmadi.

Angliya klubi safida 13 ta yirik sovrinni qoʻlga kiritgan 30 yoshli tayanch yarimhimoyachisi jarohatdan fariq qilganiga va yoshiga qaramay, jahon darajasidagi futbolchi sanaladi. Shunday ekan, inglizlar uning transferi uchun yanada salmoqli mablagʻ talab qilishgani mantiqiy edi.

Kataloniyaning qatʼiy qadami va Barselona gʻalabasi

Real Madrid ikkilanib turgan bir paytda, Barselona bosh murabbiyi Hansi Flick oʻz jamoasining asosiy maqsadiga erishish uchun qatʼiy harakat boshladi. Kataloniyaliklar rahbariyati Frenki de Yongning jarohatidan keyin maydon markaziga tajribali futbolchi suv va havodek zarurligini yaxshi tushunib turgandi. Natijada Blaugrana kafolatlangan 60 million yevro va qoʻshimcha 11 million yevro bonuslarni oʻz ichiga olgan umumiy taklif bilan Manchester Siti bilan kelishuvga erishdi.

Spotify Kamp Nou stadioniga rasman taqdim etilgan Rodri Kataloniya klubi bilan 2030 yilgacha moʻljallangan shartnoma imzoladi. Bu transfer Hansi Flick boshchiligidagi yangi loyiha uchun nafaqat yetakchi, balki yosh futbolchilarga tayanch boʻladigan muhim figurali qadam sifatida baholanmoqda.

Taqdimot marosimida Rodri boshqa klublardan, jumladan Santiago Bernabeu tomonidan ham qiziqish boʻlganini yashirmadi. «Bu qiyin qaror edi. Avvalo, menga koʻp narsa bergan va baxtli damlarni ulashgan Sitini tark etish oson boʻlmadi. Ulardan ketishimni osonlashtirganliklari uchun minnatdorman», deya taʼkidladi futbolchi yangi jamoasidagi ilk soʻzlarida.

RodriReal MadridBarselonaManchester SitiTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Siti ishi: Richard Masters kechikish sabablarini tushuntirdiManchester Siti ishi: Richard Masters kechikish sabablarini tushuntirdiBugun, 00:55Barselona jamoasi Rodri transferi orqali maydonda xotirjamlik va nazoratni taʼminladiBarselona jamoasi Rodri transferi orqali maydonda xotirjamlik va nazoratni taʼminladiBugun, 00:50Jamal Musiala oʻrtoqlik oʻyinida yana yerga qulab tushdiJamal Musiala oʻrtoqlik oʻyinida yana yerga qulab tushdiKecha, 23:54Rodri Barselona safida oʻynashga tayyorligini eʼlon qildiRodri Barselona safida oʻynashga tayyorligini eʼlon qildiKecha, 23:31Rodri nima uchun Real Madridni emas, Barselonani tanlaganini aytdiRodri nima uchun Real Madridni emas, Barselonani tanlaganini aytdiKecha, 23:11Barselona Rodri transferini eʼlon qildiBarselona Rodri transferini eʼlon qildiKecha, 22:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi