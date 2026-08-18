Jamal Musiala oʻrtoqlik oʻyinida yana yerga qulab tushdi

·31·Sport
Jamal Musiala oʻrtoqlik oʻyinida yana yerga qulab tushdi
Qisqacha

Jamal Musiala Haydenhaymga qarshi o'rtoqlik uchrashuvida zaxiradan maydonga tushganidan to'rt daqiqa o'tib, to'pdan uzoqda o'zini yomon his qilib, hushini yo'qotib yiqildi. Maydonga shifokorlar chaqirildi va futbolchi biroz dovdiragan bo'lsa-da, tibbiy xodimlar yordamida o'z oyoqlari bilan maydonni tark etdi. Bu holat Musialaning RB Leypsigga qarshi uchrashuvda gol urganidan keyin holsizlanganidan ko'p o'tmay sodir bo'ldi.

Myunxenning Bavariya klubi yarim himoyachisi Jamal Musiala Haydenhaymga qarshi kechgan oʻrtoqlik uchrashuvida kutilmaganda yana maydonda hushini yoʻqotib yiqilib tushdi. AS nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, bu tashvishli holat futbolchining yaqinda ogʻir jarohatdan fohig boʻlib safga qaytganidan keyin uning jismoniy holati borasida jiddiy savollarni yuzaga keltirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Salomatlik bilan bogʻliq ketma-ket xavotirlar

Mazkur voqea futbolchi zaxiradan maydonga tushganidan atigi toʻrt daqiqa oʻtib sodir boʻlgan. Musiala 61-daqiqada oʻyinga qoʻshilgan, biroq koʻp oʻtmay toʻpdan uzoqda oʻzini yomon his qilib yiqilib tushgan va zudlik bilan maydonga shifokorlar chaqirilgan. Yakunda futbolchi biroz dovdirab qolgan boʻlsa-da, tibbiy xodimlar yordamida oʻz oyoqlari bilan maydonni tark etgan.

Ushbu xavotirli holat oʻyin oldidan barcha tibbiy koʻriklardan muvaffaqiyatli oʻtganiga qaramamay sodir boʻldi. Bosh murriyb Vinsent Kompani futbolchining sogʻligʻida hech qanday jiddiy muammo aniqlanmagani hamda ob-havo sharoiti avvalgidek oʻta issiq boʻlmagani sababli unga oʻyin amaliyoti berishga qaror qilgan edi.

Biroq bu holat futbolchining RB Leypsigga qarshi kechgan uchrashuvdagi shunga oʻxshash voqeadan koʻp oʻtmay sodir boʻlgani muxlislar va mutasaddilarni qattiq tashvishga solmoqda. Oʻsha oʻyinda Musiala zaxiradan maydonga tushib gol urishga muvaffaq boʻlgan, shundan soʻng unda holsizlik kuzatilgan edi. Jamoadoshi Ismoil Saybari tezkorlik bilan harakat qilib, uning ogʻir yiqilishining oldini olgan.

Klub rasmiylarining munosabati va oldingi jarohatlar

Bild nashrining taxminiga koʻra, Myunxendagi yuqori harorat qon aylanishi bilan bogʻliq muammolarni keltirib chiqargan boʻlishi mumkin. Voqeadan soʻng Bavariya sport direktori Maks Eberl muxlislarni tinchlantirishga harakat qilib, eng muhimi futbolchining ahvoli yaxshiligini taʼkidlagan edi.

Mazkur voqealar ketma-ketligi yarim himoyachi boshidan kechirgan ogʻir jarohatlar fonida yanada jiddiy ahamiyat kasb etmoqda. Musiala 2025-yilgi Klublar oʻrtasidagi jahon chempionatida boldir suyagi sinishi jarohatini olib, bir necha oy davomida yashil maydonlardan uzoqda qolgandi. Yanvar oyida safga qaytganiga qaramay, u oyoq toʻpigʻidagi bezovtalik sababli ham tibbiy shtab nazorati ostida alohida shugʻullanishga majbur boʻlgan edi.

Jamal MusialaBavariyaBundesligasiFutbolJarohat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Siti ishi: Richard Masters kechikish sabablarini tushuntirdiManchester Siti ishi: Richard Masters kechikish sabablarini tushuntirdiBugun, 00:55Barselona jamoasi Rodri transferi orqali maydonda xotirjamlik va nazoratni taʼminladiBarselona jamoasi Rodri transferi orqali maydonda xotirjamlik va nazoratni taʼminladiBugun, 00:50Real Madrid Rodri uchun past taklif bergani maʼlum boʻldiReal Madrid Rodri uchun past taklif bergani maʼlum boʻldiBugun, 00:31Rodri Barselona safida oʻynashga tayyorligini eʼlon qildiRodri Barselona safida oʻynashga tayyorligini eʼlon qildiKecha, 23:31Rodri nima uchun Real Madridni emas, Barselonani tanlaganini aytdiRodri nima uchun Real Madridni emas, Barselonani tanlaganini aytdiKecha, 23:11Barselona Rodri transferini eʼlon qildiBarselona Rodri transferini eʼlon qildiKecha, 22:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi