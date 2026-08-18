Rodri Barselona safida oʻynashga tayyorligini eʼlon qildi

·3·Sport
Rodri Barselona safida oʻynashga tayyorligini eʼlon qildi
Qisqacha

Rodri Barselona klubiga rasman qo'shildi va 2030-yilgacha mo'ljallangan shartnoma imzolab, yangi jamoasida darhol maydonga tushishga tayyorligini bildirdi. Ispaniya terma jamoasi sardorining aytishicha, bosh murabbiy Hansi Flick bilan suhbat va uning rivojlanish rejasi klubga o'tish qaroriga katta ta'sir ko'rsatgan. Rodri Barselonaning so'nggi mavsumlardagi natijalari hamda Yevropa arenasidagi maqsadlari uni jalb qilganini ta'kidladi.

Ispaniya terma jamoasi sardori Rodri Barselona klubiga rasman qoʻshilgach oʻtkazilgan matbuot anjumanida oʻzining jamoadagi kelajagi, bosh murabbiy Hansi Flick bilan rejalari va jamoaning yosh yulduzlari haqida fikr bildirdi. 2030-yilgacha moʻljallangan shartnoma imzolagan futbolchi yangi jamoasida darhol maydonga tushishga shay ekanini qatʼiy taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

ixbt.com va manbalar tarqatgan xabarlarga koʻra, Rodri taqdimot marosimida oʻz raqamini hali olmagani, biroq shartnoma muddati yozilgan futbolkada suratga tushgani maʼlum qilindi. Uning soʻzlariga koʻra, kataloniyaliklar loyihasiga qoʻshilishdan mamnun va klubning soʻnggi yillardagi natijalari hamda Yevropa arenasidagi ulkan maqsadlari uni oʻziga jalb qilgan.

Hansi Flick taʼsiri va rivojlanish rejasi

Tajribali futbolchi Barselona bosh murabbiyi Hansi Flick bilan suhbat uning qaroriga katta taʼsir koʻrsatganini yashirmadi. Germaniyalik mutaxassis Rodridagi oʻsish salohiyatini yuqori baholab, uning oʻyinidagi baʼzi kamchiliklarni toʻldirishda yordam berishini bildirgan.

“Flick menga oʻzining katta qiziqishini bildirdi. Menda hali oʻsish uchun imkoniyatlar koʻp va murabbiy oʻyinimni yanada mukammal qilishga koʻmaklasha oladi,” — dedi Rodri oʻz intervyusida. Shuningdek, u Barselona soʻnggi mavsumlarda Ispaniya chempionatida ketma-ket muvaffaqiyatlarga erishgani va xalqaro maydonda ham jiddiy qadamlar tashlayotganini eʼtirof etdi.

Kelajakdagi hamkorliklar va jamoa muhiti

Matbuot anjumanida Rodri jamoaning yosh iqtidori Lamine Yamal bilan birga toʻp surish istagi haqida ham toʻxtalib oʻtdi. Uning fikricha, Yamalning individual mahorati va jamoaviy harakatlari Barselona loyihasining muhim qismi hisoblanadi hamda ular birgalikda oʻz salohiyatlarini yanada toʻlaroq ochib koʻrsatishlari mumkin.

Rodrining Barselona safidagi debyuti va uning jamoa oʻyiniga qanday taʼsir koʻrsatishi mutaxassislar va muxlislar eʼtiborida qolmoqda. Ispaniya terma jamoasi sardorining tajribasi kataloniyaliklarga ham ichki chempionatda, ham Chempionlar ligasida muvaffaqiyat keltirishi kutilmoqda.

RodriBarselonaHansi FlickLamine YamalIspaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rodri nima uchun Real Madridni emas, Barselonani tanlaganini aytdiRodri nima uchun Real Madridni emas, Barselonani tanlaganini aytdiBugun, 23:11Barselona Rodri transferini eʼlon qildiBarselona Rodri transferini eʼlon qildiBugun, 22:37Konor Gallaxer ilk farzandini kutayotganini eʼlon qildiKonor Gallaxer ilk farzandini kutayotganini eʼlon qildiBugun, 22:35Joe Hart Pep Guardioladan keyingi Manchester Siti uchun eng katta sinovni aytdiJoe Hart Pep Guardioladan keyingi Manchester Siti uchun eng katta sinovni aytdiBugun, 21:58Manchester Siti mavsum boshida jiddiy yoʻqotishga uchradiManchester Siti mavsum boshida jiddiy yoʻqotishga uchradiBugun, 21:56Troy Parrott nega hamon Angliya Premyer-ligasiga o‘tmadi?Troy Parrott nega hamon Angliya Premyer-ligasiga o‘tmadi?Bugun, 21:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi