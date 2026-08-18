Rodri Barselona safida oʻynashga tayyorligini eʼlon qildi
Rodri Barselona klubiga rasman qo'shildi va 2030-yilgacha mo'ljallangan shartnoma imzolab, yangi jamoasida darhol maydonga tushishga tayyorligini bildirdi. Ispaniya terma jamoasi sardorining aytishicha, bosh murabbiy Hansi Flick bilan suhbat va uning rivojlanish rejasi klubga o'tish qaroriga katta ta'sir ko'rsatgan. Rodri Barselonaning so'nggi mavsumlardagi natijalari hamda Yevropa arenasidagi maqsadlari uni jalb qilganini ta'kidladi.
Ispaniya terma jamoasi sardori Rodri Barselona klubiga rasman qoʻshilgach oʻtkazilgan matbuot anjumanida oʻzining jamoadagi kelajagi, bosh murabbiy Hansi Flick bilan rejalari va jamoaning yosh yulduzlari haqida fikr bildirdi. 2030-yilgacha moʻljallangan shartnoma imzolagan futbolchi yangi jamoasida darhol maydonga tushishga shay ekanini qatʼiy taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
ixbt.com va manbalar tarqatgan xabarlarga koʻra, Rodri taqdimot marosimida oʻz raqamini hali olmagani, biroq shartnoma muddati yozilgan futbolkada suratga tushgani maʼlum qilindi. Uning soʻzlariga koʻra, kataloniyaliklar loyihasiga qoʻshilishdan mamnun va klubning soʻnggi yillardagi natijalari hamda Yevropa arenasidagi ulkan maqsadlari uni oʻziga jalb qilgan.
Hansi Flick taʼsiri va rivojlanish rejasiTajribali futbolchi Barselona bosh murabbiyi Hansi Flick bilan suhbat uning qaroriga katta taʼsir koʻrsatganini yashirmadi. Germaniyalik mutaxassis Rodridagi oʻsish salohiyatini yuqori baholab, uning oʻyinidagi baʼzi kamchiliklarni toʻldirishda yordam berishini bildirgan.
“Flick menga oʻzining katta qiziqishini bildirdi. Menda hali oʻsish uchun imkoniyatlar koʻp va murabbiy oʻyinimni yanada mukammal qilishga koʻmaklasha oladi,” — dedi Rodri oʻz intervyusida. Shuningdek, u Barselona soʻnggi mavsumlarda Ispaniya chempionatida ketma-ket muvaffaqiyatlarga erishgani va xalqaro maydonda ham jiddiy qadamlar tashlayotganini eʼtirof etdi.
Kelajakdagi hamkorliklar va jamoa muhitiMatbuot anjumanida Rodri jamoaning yosh iqtidori Lamine Yamal bilan birga toʻp surish istagi haqida ham toʻxtalib oʻtdi. Uning fikricha, Yamalning individual mahorati va jamoaviy harakatlari Barselona loyihasining muhim qismi hisoblanadi hamda ular birgalikda oʻz salohiyatlarini yanada toʻlaroq ochib koʻrsatishlari mumkin.
Rodrining Barselona safidagi debyuti va uning jamoa oʻyiniga qanday taʼsir koʻrsatishi mutaxassislar va muxlislar eʼtiborida qolmoqda. Ispaniya terma jamoasi sardorining tajribasi kataloniyaliklarga ham ichki chempionatda, ham Chempionlar ligasida muvaffaqiyat keltirishi kutilmoqda.
…