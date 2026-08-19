Barselona jamoasi Rodri transferi orqali maydonda barqarorlikka erishdi

·16·Sport
Barselona jamoasi Rodri transferi orqali maydonda barqarorlikka erishdi
Qisqacha

Barselona sobiq Manchester Siti yarim himoyachisi Rodrini o'z safiga qo'shib, maydondagi barqarorlik va nazoratni kuchaytirdi. Rodri jamoaning hujumdagi shiddati va tartibsizliklarini muvozanatlashtirib, himoya xavfsizligini ta'minlay oladigan futbolchi sifatida ko'rilmoqda. U to'g'ri joylashuvi, o'yin tempini boshqarishi va raqib harakatlarini oldindan sezishi orqali jamoadoshlarining o'yinini ham yaxshilaydi.

Kataloniyaning Barselona klubi oʻz tarkibini kuchaytirish yoʻlida kutilmagan, ammo juda muhim qadam tashladi va sobiq Manchester Siti yarim himoyachisi Rodrini oʻz safiga qoʻshib oldi. Mazkur transfer jamoaga nafaqat yorqin yulduzni, balki uzoq vaqtdan beri yetishmayotgan xotirjamlik, nazorat va himoya xavfsizligini olib keldi. Klub rahbariyati bu qadamni amalga oshirar ekan, shunchaki shovqinli xarid ortidan quvmagani, balki maydondagi tartibsizliklarni jilovlay oladigan futbolchiga ehtiyoj sezgani yaqqol namoyon boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maydondagi tartib va xotirjamlik kafolati

Hozirgi kunda Barselona safida Lamine Yamal, Pedri, Rafinya, Dani Olmo kabi oʻyin taqdirini hal qiluvchi futbolchilar yetarlicha topiladi. Shuningdek, tarkibga Entoni Gordon va Karim Adeyemi kabi yangi futbolchilar ham kelib qoʻshildi. Biroq jamoaning asosiy muammosi hujumdagi shiddat va tartibsizliklarni muvozanatga keltiruvchi, jamoadoshlariga erkinlik berib, himoyani ochib qoʻymaydigan futbolchining yoʻqligi edi. Rodri aynan ana shu boʻshliqni toʻldirish uchun mukammal nomzod boʻlib chiqdi.

Klub seshanba kungi rasmiy eʼlonida Rodrini haqli ravishda «vaqt va makon ustasi» deb atadi. Bu taʼrif shunchaki chiroyli soʻzlar yigʻindisi emas, balki futbolchining oʻyinga boʻlgan oʻta chuqur yondashuvini aks ettiradi. Rodri maydonda qachon harakat qilishni, qachon toʻpni uzatishni, qachon tezlikni pasaytirish yoki oshirishni aniq biladi. Uning joylashuvni toʻgʻri tanlashi boʻsh zonalarni yopish va raqib hujumlarini oldindan oʻqiy olish imkonini beradi.

Maydon markazidagi haqiqiy kompas

Mutaxassislarning fikricha, Rodrining qiymati uning faqat toʻp bilan ishlashida emas, balki atrofdagilarni ruhlantirib, butun oʻyin tempini boshqara olishida namoyon boʻladi. U toʻp ortidan yugurib yurishga majbur emas; u joylashuvni toʻgʻri tanlab, raqib harakatini oldindan sezadi. Natijada uning maydondagi harakati jamoa uchun oʻziga xos kompas vazifasini bajarib, boshqa futbolchilarning oʻyinini ham yaxshilaydi va tartibga soladi.

Shu tariqa, Barselona bu transfer orqali hujumdagi xaosni bostiradigan, qiyin vaziyatlarda oʻyinni nazoratga oladigan chinakam ustunni qoʻlga kiritdi. Rodrining kelishi kataloniyaliklarga mavsum davomida ishonchli oʻyin koʻrsatish va raqiblarga qarshi kurashda yangi qiyofa baxsh etishi kutilmoqda.

RodriBarselonaManchester SitiTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xabi Alonso Chelsi murabbiylar shtabiga nima uchun Austin MacPhee qoʻshilganini tushuntirdiXabi Alonso Chelsi murabbiylar shtabiga nima uchun Austin MacPhee qoʻshilganini tushuntirdiBugun, 01:50Manchester Siti ishi: Richard Masters kechikish sabablarini tushuntirdiManchester Siti ishi: Richard Masters kechikish sabablarini tushuntirdiBugun, 00:55Barselona jamoasi Rodri transferi orqali maydonda xotirjamlik va nazoratni taʼminladiBarselona jamoasi Rodri transferi orqali maydonda xotirjamlik va nazoratni taʼminladiBugun, 00:50Real Madrid Rodri uchun past taklif bergani maʼlum boʻldiReal Madrid Rodri uchun past taklif bergani maʼlum boʻldiBugun, 00:31Jamal Musiala oʻrtoqlik oʻyinida yana yerga qulab tushdiJamal Musiala oʻrtoqlik oʻyinida yana yerga qulab tushdiKecha, 23:54Rodri Barselona safida oʻynashga tayyorligini eʼlon qildiRodri Barselona safida oʻynashga tayyorligini eʼlon qildiKecha, 23:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi