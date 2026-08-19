Manchester Siti ishi: Richard Masters kechikish sabablarini tushuntirdi
Premer-liga rahbari Richard Masters Manchester Siti klubining moliyaviy qoidabuzarliklarga oid 115 ta bandi bo'yicha yakuniy qaror kechikayotganini tan oldi. 2024-yil dekabrida tinglovlar yakunlangan bo'lsa-da, mustaqil komissiya hali aniq to'xtamga kelmagan. Masters jarayon kutilganidan ko'proq vaqt olayotganini, biroq barcha tartib-qoidalarga rioya qilish va ayblovlar ortidagi haqiqatni to'liq aniqlash muhimligini bildirdi.
Angliya Premer-ligasi rahbari Richard Masters Manchester Siti klubining moliyaviy qoidabuzarliklarda ayblanayotgan 115 ta bandi bo'yicha chiqarilishi kutilayotgan yakuniy qarorning cho'zilib ketayotgani jamoatchilikda hafsalasizlik tug'dirayotganini ochiq tan oldi. Goal.com xabar qilishicha, 2024-yil oxirida tinglovlar yakunlanganiga qaramay, hali-hanuz aniq bir to'xtamga kelinmagani futbol jamoatchiligida qator savollarni keltirib chiqarmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Eslatib o'tamiz, Manchester Siti klubiga nisbatan dastlabki ayblovlar 2023-yilning fevral oyida e'lon qilingan edi. Shundan so'ng mustaqil komissiya tomonidan o'tkazilgan uzoq davom etgan tinglovlar jarayoni 2024-yilning dekabr oyiga kelibgina o'z nihoyasiga yetdi. Biroq shundan beri o'tgan vaqt mobaynida ham yakuniy hakamlik qarori e'lon qilinmagani muxlislar va ekspertlarning e'tirozlariga sabab bo'lmoqda.
Mustaqil jarayon va uning murakkabliklaritalkSPORT nashriga bergan intervyusida Richard Masters mazkur holat bo'yicha o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Uning so'zlariga ko'ra, har bir o'tayotgan kun jamoatchilikni yakuniy natijaga yana bir qadam yaqinlashtirmoqda, biroq jarayon barcha qat'iy tartib-qoidalarga amal qilgan holda bajarilishi shart.
Ligasining bosh ijrochi direktori vaziyatning cho'zilayotganidan o'zi ham xabardor ekanini va bu tushunarli noroziliklarni keltirib chiqarayotganini ta'kidladi. U jarayon kutilganidan ko'ra ko'proq vaqt talab qilganini tan olgan holda, Premer-liga o'z navbatida belgilangan qonun-qoidalarga qat'iy rioya qilishi lozimligini eslatib o'tdi.
Mastersning ta'kidlashicha, tashkilotning asosiy vazifasi va burchi mustaqil komissiya jiddiy ayblovlar ortidagi haqiqatni to'laqonli yuzaga chiqarishini ta'minlashdan iborat. Bu jarayon qancha vaqt olishidan qat'i nazar, adolat qaror topishi eng muhim omil sanaladi.
Chelsi ishi bilan taqqoslashPremer-liga rahbari shuningdek, boshqa klublar, jumladan Chelsi bilan bog'liq vaziyatlarni ham misol tariqasida keltirib o'tdi. Ma'lumki, Chelsi o'tgan davrdagi moliyaviy xatolari uchun 10 million funt sterling miqdorida jarimaga tortilgan va transferlar bo'yicha shartli taqiq olgan edi.
Biroq Richard Masters Manchester Siti ishi Chelsi holatidan tubdan farq qilishini alohida ta'kidladi. Chelsi klubining yangi rahbariyati tergovga o'z ixtiyori bilan barcha kerakli ma'lumotlarni taqdim etgan va bu o'zaro kelishilgan sanksiya bitimini tuzish imkonini bergan.
Manchester Siti bilan kechayotgan sud jarayoni esa to'liq dalillar va asosiy guvohlarning yetishmasligi hamda murakkab tarixiy omillar tufayli butunlay boshqacha yo'nalishda bormoqda. Shu sababli tortishuvlarga boy komissiya yig'ilishlari yagona yo'l bo'lib qolayotgani va bu qonuniy kechikishlarga sabab bo'layotgani aytildi.
…