Manchester Siti ishi: Richard Masters kechikish sabablarini tushuntirdi

·2·Sport
Manchester Siti ishi: Richard Masters kechikish sabablarini tushuntirdi
Qisqacha

Premer-liga rahbari Richard Masters Manchester Siti klubining moliyaviy qoidabuzarliklarga oid 115 ta bandi bo'yicha yakuniy qaror kechikayotganini tan oldi. 2024-yil dekabrida tinglovlar yakunlangan bo'lsa-da, mustaqil komissiya hali aniq to'xtamga kelmagan. Masters jarayon kutilganidan ko'proq vaqt olayotganini, biroq barcha tartib-qoidalarga rioya qilish va ayblovlar ortidagi haqiqatni to'liq aniqlash muhimligini bildirdi.

Angliya Premer-ligasi rahbari Richard Masters Manchester Siti klubining moliyaviy qoidabuzarliklarda ayblanayotgan 115 ta bandi bo'yicha chiqarilishi kutilayotgan yakuniy qarorning cho'zilib ketayotgani jamoatchilikda hafsalasizlik tug'dirayotganini ochiq tan oldi. Goal.com xabar qilishicha, 2024-yil oxirida tinglovlar yakunlanganiga qaramay, hali-hanuz aniq bir to'xtamga kelinmagani futbol jamoatchiligida qator savollarni keltirib chiqarmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Eslatib o'tamiz, Manchester Siti klubiga nisbatan dastlabki ayblovlar 2023-yilning fevral oyida e'lon qilingan edi. Shundan so'ng mustaqil komissiya tomonidan o'tkazilgan uzoq davom etgan tinglovlar jarayoni 2024-yilning dekabr oyiga kelibgina o'z nihoyasiga yetdi. Biroq shundan beri o'tgan vaqt mobaynida ham yakuniy hakamlik qarori e'lon qilinmagani muxlislar va ekspertlarning e'tirozlariga sabab bo'lmoqda.

Mustaqil jarayon va uning murakkabliklari

talkSPORT nashriga bergan intervyusida Richard Masters mazkur holat bo'yicha o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Uning so'zlariga ko'ra, har bir o'tayotgan kun jamoatchilikni yakuniy natijaga yana bir qadam yaqinlashtirmoqda, biroq jarayon barcha qat'iy tartib-qoidalarga amal qilgan holda bajarilishi shart.

Ligasining bosh ijrochi direktori vaziyatning cho'zilayotganidan o'zi ham xabardor ekanini va bu tushunarli noroziliklarni keltirib chiqarayotganini ta'kidladi. U jarayon kutilganidan ko'ra ko'proq vaqt talab qilganini tan olgan holda, Premer-liga o'z navbatida belgilangan qonun-qoidalarga qat'iy rioya qilishi lozimligini eslatib o'tdi.

Mastersning ta'kidlashicha, tashkilotning asosiy vazifasi va burchi mustaqil komissiya jiddiy ayblovlar ortidagi haqiqatni to'laqonli yuzaga chiqarishini ta'minlashdan iborat. Bu jarayon qancha vaqt olishidan qat'i nazar, adolat qaror topishi eng muhim omil sanaladi.

Chelsi ishi bilan taqqoslash

Premer-liga rahbari shuningdek, boshqa klublar, jumladan Chelsi bilan bog'liq vaziyatlarni ham misol tariqasida keltirib o'tdi. Ma'lumki, Chelsi o'tgan davrdagi moliyaviy xatolari uchun 10 million funt sterling miqdorida jarimaga tortilgan va transferlar bo'yicha shartli taqiq olgan edi.

Biroq Richard Masters Manchester Siti ishi Chelsi holatidan tubdan farq qilishini alohida ta'kidladi. Chelsi klubining yangi rahbariyati tergovga o'z ixtiyori bilan barcha kerakli ma'lumotlarni taqdim etgan va bu o'zaro kelishilgan sanksiya bitimini tuzish imkonini bergan.

Manchester Siti bilan kechayotgan sud jarayoni esa to'liq dalillar va asosiy guvohlarning yetishmasligi hamda murakkab tarixiy omillar tufayli butunlay boshqacha yo'nalishda bormoqda. Shu sababli tortishuvlarga boy komissiya yig'ilishlari yagona yo'l bo'lib qolayotgani va bu qonuniy kechikishlarga sabab bo'layotgani aytildi.

Manchester CityPremier LeagueRichard MastersTransferlarFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona jamoasi Rodri transferi orqali maydonda xotirjamlik va nazoratni taʼminladiBarselona jamoasi Rodri transferi orqali maydonda xotirjamlik va nazoratni taʼminladiBugun, 00:50Real Madrid Rodri uchun past taklif bergani maʼlum boʻldiReal Madrid Rodri uchun past taklif bergani maʼlum boʻldiBugun, 00:31Jamal Musiala oʻrtoqlik oʻyinida yana yerga qulab tushdiJamal Musiala oʻrtoqlik oʻyinida yana yerga qulab tushdiKecha, 23:54Rodri Barselona safida oʻynashga tayyorligini eʼlon qildiRodri Barselona safida oʻynashga tayyorligini eʼlon qildiKecha, 23:31Rodri nima uchun Real Madridni emas, Barselonani tanlaganini aytdiRodri nima uchun Real Madridni emas, Barselonani tanlaganini aytdiKecha, 23:11Barselona Rodri transferini eʼlon qildiBarselona Rodri transferini eʼlon qildiKecha, 22:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi