Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi

·3·Dunyo
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Qisqacha

Hindistonda yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste'foga chiqdi. U bemorlarni tibbiy zaruratsiz shifoxonaga yotqizish va ayrimlarini reanimatsiya hamda intensiv terapiya bo'limlarida keragidan uzoqroq saqlashga rahbariyat bosim qilganini da'vo qildi. Shifokor bunday amaliyot hisob-kitoblarni oshirishga qaratilgan bo'lishi mumkinligini aytib, uni kasbiy tamoyillariga zid deb baholadi.

Hindistonda yosh shifokorning xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqgani haqidagi video ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘ldi. Shifokor o‘z videomurojaatida muassasada bemorlarni tibbiy zarurat bo‘lmasa ham shifoxonaga yotqizish va ayrimlarini reanimatsiya bo‘limida zarur muddatdan uzoqroq saqlashga bosim bo‘lganini da’vo qilgan.

Uning so‘zlariga ko‘ra, shifoxona rahbariyati deyarli har bir bemorni statsionarga qabul qilishni, ayrim hollarda esa ularni jonlantirish va intensiv terapiya bo‘limida uzoqroq ushlab turishni talab qilgan. Shifokor bunday amaliyot bemorlar uchun tibbiy jihatdan zarur bo‘lmasligi, asosiy maqsad esa shifoxona hisob-kitoblarini oshirish bo‘lishi mumkinligini bildirgan.

Yosh mutaxassis, shuningdek, muhim tibbiy qarorlar, jumladan, bemorni yotqizish va reanimatsiyada qancha vaqt saqlash masalalariga rahbariyat aralashganini aytgan. U bunday sharoitda ishlashni o‘zining kasbiy tamoyillariga zid deb hisoblab, ishga kirgan kunining o‘zidayoq iste’foga chiqishga qaror qilgan.

Shifokor o‘z qarorini bemor xavfsizligi va tibbiy etika har qanday ish yoki maoshdan ustun turishi kerakligi bilan izohlagan. Uning bayonotida, noto‘g‘ri deb hisoblagan amaliyotlarga o‘z nomini bog‘lashni istamagani ta’kidlangan.

Mazkur video internetda tez tarqalib, xususiy tibbiyotda bemor manfaatlari va moliyaviy manfaatlar o‘rtasidagi muvozanat masalasini kun tartibiga olib chiqdi. Ko‘plab foydalanuvchilar shifokorning pozitsiyasini qo‘llab-quvvatlagan bo‘lsa, ayrimlar holat yuzasidan mustaqil tekshiruv va tibbiyot muassasalari faoliyati ustidan nazoratni kuchaytirish zarurligini bildirgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eron AQSH harbiylarini ushlash uchun mukofot e’lon qildiEron AQSH harbiylarini ushlash uchun mukofot e’lon qildiBugun, 10:08Vengriyada ziyoratchilar avtobusi halokatga uchradiVengriyada ziyoratchilar avtobusi halokatga uchradiBugun, 09:57€9 millionlik san'at xazinasi topildi: mashhur rassomlarning o'g'irlangan kartinalari qaytarildi€9 millionlik san'at xazinasi topildi: mashhur rassomlarning o'g'irlangan kartinalari qaytarildiBugun, 06:29Holandning "sevimli sabzisi" Norvegiyada xitga aylandi: hatto yangi nom ham oldiHolandning "sevimli sabzisi" Norvegiyada xitga aylandi: hatto yangi nom ham oldiBugun, 06:03Ronaldo va Jorjina nihoyat ramziy sanada nikohdan o‘tishdi: ilk video va suratlar tarmoqlarda tarqaldi! (video)Ronaldo va Jorjina nihoyat ramziy sanada nikohdan o‘tishdi: ilk video va suratlar tarmoqlarda tarqaldi! (video)Bugun, 06:00Indoneziyada 7,7 magnitudali zilzila: qurbonlar soni 53 nafarga yetdiIndoneziyada 7,7 magnitudali zilzila: qurbonlar soni 53 nafarga yetdiBugun, 05:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi