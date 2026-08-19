Xabi Alonso Chelsi murabbiylar shtabiga nima uchun Austin MacPhee qoʻshilganini tushuntirdi

·18·Sport
Xabi Alonso Chelsi murabbiylar shtabiga nima uchun Austin MacPhee qoʻshilganini tushuntirdi
Qisqacha

Chelsi bosh murabbiyi Xabi Alonso Austin MacPhee'ni jamoaga qo'shish qarorini uning standart vaziyatlar bo'yicha yuqori malakasi va Premer-ligadagi katta tajribasi bilan izohladi. Aston Villa bilan tovon puli bo'yicha kelishuvga erishilgach, shotlandiyalik mutaxassis iyul oyi oxirida jamoaga qo'shildi va mavsumoldi tayyorgarlikda taktik g'oyalarini singdira boshladi.

Chelsi bosh murabbiy Xabi Alonso Aston Villa klubidan tajribali standartlar boʻyicha mutaxassis Austin MacPheeʼni jamoaga taklif qilish qarori haqida fikr bildirdi. Mutaxassisning fikricha, tor doiradagi yuqori malakali ekspertlarni jalb qilish koʻk-anorranglilar uchun Angliya Premer-ligasining yetakchilari bilan farqni qisqartirish yoʻlidagi muhim qadam hisoblanadi. Klub bu kadrlar almashinuvi orqali oʻyinning barcha jabhalarida ustunlikka erishish niyatida ekanini koʻrsatdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Men In Blazers Network nashriga bergan intervyusida Xabi Alonso yangi murabbiyning jamoaga kelishi klub evolyusiyasi uchun qanchalik ahamiyatli ekanini alohida taʼkidladi. Chelsi rahbariyati Aston Villa bilan tovon puli boʻyicha kelishuvga erishgach, shotlandiyalik mutaxassis iyul oyi oxirida Stamford Bridge qarorgohiga kelib qoʻshildi va qisqa fursat ichida jamoaning mavsumoldi tayyorgarlik jarayoniga oʻzining taktik gʻoyalarini singdira boshladi.

Tajriba va moslashuv jarayoni

Austin MacPhee oʻtgan davr mobaynida Unai Emery boshchiligidagi Aston Villa jamoasini jarima va burchak toʻplamlaridan unumli foydalanadigan kuchli jamoaga aylantirishi bilan katta obroʻ qozongan edi. Xabi Alonso oʻzining Angliya futbolidagi ilk mavsumini oʻtkazayotganini hisobga olsak, bu kabi mahalliy sharoitni yaxshi biluvchi mutaxassislarning yordami juda qoʻl kelishi tabiiy hol.

“Biz oʻz boʻlimlarida eng yaxshi mutaxassislar boʻlishini istaymiz. Albatta, Austin Premer-ligada katta tajribaga ega”, deydi Xabi Alonso. Uning soʻzlariga koʻra, murabbiylar shtabi uchun Angliya chempionatining talablariga tezda moslashish muhim vazifa boʻlib, Ben Roberts va Austin MacPhee kabi mutaxassislarning oʻtgan mavsumdagi tajribasi har bir oʻyinga tayyorgarlik koʻrishda katta yordam beradi.

Cole Palmer va jamoaning kelgusi rejalari

Murabbiylar shtabidagi oʻzgarishlar bilan bir qatorda, Xabi Alonso maydondagi asosiy yetakchilardan biri boʻlgan Cole Palmerning oʻyinini yana-da kuchaytirish ustida ham ishlamoqda. Oʻtgan mavsumda jarohatlar va jismoniy muammolar sababli ingliz futbolchisining uringan harakatlari turgʻun boʻlmagan edi. Biroq bosh murabbiy futbolchini jismoniy va taktik jihatdan qayta ishga tushirish orqali uni oʻzining eng yaxshi sport formasiga qaytarishiga qatʼiy ishonmoqda.

Daily Mail nashriga bergan maʼlumotiga koʻra, Xabi Alonso 24 yoshli futbolchini tiklash rejasining ilk bosqichi toʻliq jismoniy tayyorgarlikka asoslanganini taʼkidlagan. Futbolchi oʻzini 100 foiz sogʻlom his qilishi va maydonda bor kuchini berishga tayyor boʻlishi zarur. Shundan soʻnggina oʻyinchining oʻziga boʻlgan ishonchi ortib, jamoaviy taktikadan zavqlana boshlashi va vazifalarni toʻlaqonli bajarishi mumkinligi qayd etildi.

Xabi AlonsoChelsiAustin MacPheeCole PalmerPremer-liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona jamoasi Rodri transferi orqali maydonda barqarorlikka erishdiBarselona jamoasi Rodri transferi orqali maydonda barqarorlikka erishdiBugun, 01:16Manchester Siti ishi: Richard Masters kechikish sabablarini tushuntirdiManchester Siti ishi: Richard Masters kechikish sabablarini tushuntirdiBugun, 00:55Barselona jamoasi Rodri transferi orqali maydonda xotirjamlik va nazoratni taʼminladiBarselona jamoasi Rodri transferi orqali maydonda xotirjamlik va nazoratni taʼminladiBugun, 00:50Real Madrid Rodri uchun past taklif bergani maʼlum boʻldiReal Madrid Rodri uchun past taklif bergani maʼlum boʻldiBugun, 00:31Jamal Musiala oʻrtoqlik oʻyinida yana yerga qulab tushdiJamal Musiala oʻrtoqlik oʻyinida yana yerga qulab tushdiKecha, 23:54Rodri Barselona safida oʻynashga tayyorligini eʼlon qildiRodri Barselona safida oʻynashga tayyorligini eʼlon qildiKecha, 23:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi