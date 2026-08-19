Xabi Alonso Chelsi murabbiylar shtabiga nima uchun Austin MacPhee qoʻshilganini tushuntirdi
Chelsi bosh murabbiyi Xabi Alonso Austin MacPhee'ni jamoaga qo'shish qarorini uning standart vaziyatlar bo'yicha yuqori malakasi va Premer-ligadagi katta tajribasi bilan izohladi. Aston Villa bilan tovon puli bo'yicha kelishuvga erishilgach, shotlandiyalik mutaxassis iyul oyi oxirida jamoaga qo'shildi va mavsumoldi tayyorgarlikda taktik g'oyalarini singdira boshladi.
Chelsi bosh murabbiy Xabi Alonso Aston Villa klubidan tajribali standartlar boʻyicha mutaxassis Austin MacPheeʼni jamoaga taklif qilish qarori haqida fikr bildirdi. Mutaxassisning fikricha, tor doiradagi yuqori malakali ekspertlarni jalb qilish koʻk-anorranglilar uchun Angliya Premer-ligasining yetakchilari bilan farqni qisqartirish yoʻlidagi muhim qadam hisoblanadi. Klub bu kadrlar almashinuvi orqali oʻyinning barcha jabhalarida ustunlikka erishish niyatida ekanini koʻrsatdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Men In Blazers Network nashriga bergan intervyusida Xabi Alonso yangi murabbiyning jamoaga kelishi klub evolyusiyasi uchun qanchalik ahamiyatli ekanini alohida taʼkidladi. Chelsi rahbariyati Aston Villa bilan tovon puli boʻyicha kelishuvga erishgach, shotlandiyalik mutaxassis iyul oyi oxirida Stamford Bridge qarorgohiga kelib qoʻshildi va qisqa fursat ichida jamoaning mavsumoldi tayyorgarlik jarayoniga oʻzining taktik gʻoyalarini singdira boshladi.
Tajriba va moslashuv jarayoniAustin MacPhee oʻtgan davr mobaynida Unai Emery boshchiligidagi Aston Villa jamoasini jarima va burchak toʻplamlaridan unumli foydalanadigan kuchli jamoaga aylantirishi bilan katta obroʻ qozongan edi. Xabi Alonso oʻzining Angliya futbolidagi ilk mavsumini oʻtkazayotganini hisobga olsak, bu kabi mahalliy sharoitni yaxshi biluvchi mutaxassislarning yordami juda qoʻl kelishi tabiiy hol.
“Biz oʻz boʻlimlarida eng yaxshi mutaxassislar boʻlishini istaymiz. Albatta, Austin Premer-ligada katta tajribaga ega”, deydi Xabi Alonso. Uning soʻzlariga koʻra, murabbiylar shtabi uchun Angliya chempionatining talablariga tezda moslashish muhim vazifa boʻlib, Ben Roberts va Austin MacPhee kabi mutaxassislarning oʻtgan mavsumdagi tajribasi har bir oʻyinga tayyorgarlik koʻrishda katta yordam beradi.
Cole Palmer va jamoaning kelgusi rejalariMurabbiylar shtabidagi oʻzgarishlar bilan bir qatorda, Xabi Alonso maydondagi asosiy yetakchilardan biri boʻlgan Cole Palmerning oʻyinini yana-da kuchaytirish ustida ham ishlamoqda. Oʻtgan mavsumda jarohatlar va jismoniy muammolar sababli ingliz futbolchisining uringan harakatlari turgʻun boʻlmagan edi. Biroq bosh murabbiy futbolchini jismoniy va taktik jihatdan qayta ishga tushirish orqali uni oʻzining eng yaxshi sport formasiga qaytarishiga qatʼiy ishonmoqda.
Daily Mail nashriga bergan maʼlumotiga koʻra, Xabi Alonso 24 yoshli futbolchini tiklash rejasining ilk bosqichi toʻliq jismoniy tayyorgarlikka asoslanganini taʼkidlagan. Futbolchi oʻzini 100 foiz sogʻlom his qilishi va maydonda bor kuchini berishga tayyor boʻlishi zarur. Shundan soʻnggina oʻyinchining oʻziga boʻlgan ishonchi ortib, jamoaviy taktikadan zavqlana boshlashi va vazifalarni toʻlaqonli bajarishi mumkinligi qayd etildi.
…