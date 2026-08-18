Barselona Rodri transferini eʼlon qildi
Barselona Manchester Siti yarimhimoyachisi Rodri transferini rasman e'lon qildi. Futbolchining transfer qiymati 76,5 million yevroni tashkil etib, shundan 60 million yevro kafolatlangan to'lov, 11,5 million yevro oson erishiladigan bonuslar va 5 million yevro individual hamda jamoaviy natijalarga bog'langan. Barselona Rodri uchun Real Madrid bilan raqobatlashgan va muzokaralardan so'ng asosiy transfer nishonini qo'lga kiritgan.
Ispaniyaning Barselona klubi transfer bozorida olamshumul kelishuvga erishib, Manchester Siti yarimhimoyachisi Rodrini oʻz safiga qoʻshib olgani rasman eʼlon qildi. Goal.com xabar berishicha, kataloniyaliklar jahon chempionining transferini ijtimoiy tarmoqlardagi oʻz sahifalarida oʻziga xos tarzda taqdim etib, uni bosh murabbiy Hansi Flick jamoasining maydon markazidagi oʻyinini tubdan oʻzgartiruvchi futbolchi sifatida eʼtirof etishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Transfer oynasining eng shov-shuvli voqealaridan biriga aylangan mazkur bitim osonlikcha amalga oshmadi. Barselona rahbariyati ispaniyalik futbolchi uchun azaliy raqibi Real Madrid bilan keskin kurash olib borishiga toʻgʻri keldi. Biroq qizgʻin kechgan muzokaralardan soʻng kataloniyaliklar oʻzlarining asosiy transfer nishonini qoʻlga kiritishga muvaffaq boʻlishdi va futbolchi Kataloniyada yangi sahna ochmoqda.
Rekord darajadagi moliyaviy shartnomaManchester Siti bilan kelishuvga erishish uchun Barselona sezilarli moliyaviy mablagʻ yoʻnaltirdi. Manbalarga koʻra, futbolchining transfer qiymati jami 76,5 million yevroni tashkil etadi. Angliya chempioni avvalgi ikkita taklifni rad etganidan keyin tomonlar 60 million yevro kafolatlangan qatʼiy toʻlov miqdorida kelishib olishgan.
Shartnoma shartlariga koʻra, yana 11,5 million yevro miqdoridagi bonuslar ikkala klub tomonidan oson erishilishi mumkin boʻlgan koʻrsatkichlar sifatida belgilangan. Bundan tashqari, yana 5 million yevro futbolchining individual natijalari hamda Kataloniya klubi tarkibida qoʻlga kiritiladigan jamoaviy sovrinlarga bogʻlab qoʻyilgan.
Gʻalabali anʼana va Ispaniyaga qaytishUshbu transfer Rodri uchun oʻziga xos uyga qaytish hamdir. Futbolchi bungacha Madridning Atletiko klubi safida Ispaniya poytaxtida porlagan, shundan soʻng Premer-liga va Yevropa maydonlarida ulkan muvaffaqiyatlarga erishgandi. Rodri Barselonaga jahon futboli tarixida kamdan-kam uchraydigan boy titul va yutuqlar bilan kelmoqda.
Xususan, u Angliyadagi klub muvaffaqiyatlaridan tashqari, Ispaniya milliy jamoasining soʻnggi yillardagi gʻalabalarining asosiy qahramonlaridan biri boʻldi. Yevro-2024 gʻolibligi, nufuzli Ballon d’Or sovrini va 2026-yilgi jahon chempionatidagi zafar uning oʻz karyerasining eng yuqori choʻqqisiga chiqqanini koʻrsatadi.
…