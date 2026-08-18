Barselona Rodri transferini eʼlon qildi

·24·Sport
Barselona Rodri transferini eʼlon qildi
Qisqacha

Barselona Manchester Siti yarimhimoyachisi Rodri transferini rasman e'lon qildi. Futbolchining transfer qiymati 76,5 million yevroni tashkil etib, shundan 60 million yevro kafolatlangan to'lov, 11,5 million yevro oson erishiladigan bonuslar va 5 million yevro individual hamda jamoaviy natijalarga bog'langan. Barselona Rodri uchun Real Madrid bilan raqobatlashgan va muzokaralardan so'ng asosiy transfer nishonini qo'lga kiritgan.

Ispaniyaning Barselona klubi transfer bozorida olamshumul kelishuvga erishib, Manchester Siti yarimhimoyachisi Rodrini oʻz safiga qoʻshib olgani rasman eʼlon qildi. Goal.com xabar berishicha, kataloniyaliklar jahon chempionining transferini ijtimoiy tarmoqlardagi oʻz sahifalarida oʻziga xos tarzda taqdim etib, uni bosh murabbiy Hansi Flick jamoasining maydon markazidagi oʻyinini tubdan oʻzgartiruvchi futbolchi sifatida eʼtirof etishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Transfer oynasining eng shov-shuvli voqealaridan biriga aylangan mazkur bitim osonlikcha amalga oshmadi. Barselona rahbariyati ispaniyalik futbolchi uchun azaliy raqibi Real Madrid bilan keskin kurash olib borishiga toʻgʻri keldi. Biroq qizgʻin kechgan muzokaralardan soʻng kataloniyaliklar oʻzlarining asosiy transfer nishonini qoʻlga kiritishga muvaffaq boʻlishdi va futbolchi Kataloniyada yangi sahna ochmoqda.

Rekord darajadagi moliyaviy shartnoma

Manchester Siti bilan kelishuvga erishish uchun Barselona sezilarli moliyaviy mablagʻ yoʻnaltirdi. Manbalarga koʻra, futbolchining transfer qiymati jami 76,5 million yevroni tashkil etadi. Angliya chempioni avvalgi ikkita taklifni rad etganidan keyin tomonlar 60 million yevro kafolatlangan qatʼiy toʻlov miqdorida kelishib olishgan.

Shartnoma shartlariga koʻra, yana 11,5 million yevro miqdoridagi bonuslar ikkala klub tomonidan oson erishilishi mumkin boʻlgan koʻrsatkichlar sifatida belgilangan. Bundan tashqari, yana 5 million yevro futbolchining individual natijalari hamda Kataloniya klubi tarkibida qoʻlga kiritiladigan jamoaviy sovrinlarga bogʻlab qoʻyilgan.

Gʻalabali anʼana va Ispaniyaga qaytish

Ushbu transfer Rodri uchun oʻziga xos uyga qaytish hamdir. Futbolchi bungacha Madridning Atletiko klubi safida Ispaniya poytaxtida porlagan, shundan soʻng Premer-liga va Yevropa maydonlarida ulkan muvaffaqiyatlarga erishgandi. Rodri Barselonaga jahon futboli tarixida kamdan-kam uchraydigan boy titul va yutuqlar bilan kelmoqda.

Xususan, u Angliyadagi klub muvaffaqiyatlaridan tashqari, Ispaniya milliy jamoasining soʻnggi yillardagi gʻalabalarining asosiy qahramonlaridan biri boʻldi. Yevro-2024 gʻolibligi, nufuzli Ballon d’Or sovrini va 2026-yilgi jahon chempionatidagi zafar uning oʻz karyerasining eng yuqori choʻqqisiga chiqqanini koʻrsatadi.

BarselonaRodriManchester SitiLa LigaTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rodri nima uchun Real Madridni emas, Barselonani tanlaganini aytdiRodri nima uchun Real Madridni emas, Barselonani tanlaganini aytdiBugun, 23:11Konor Gallaxer ilk farzandini kutayotganini eʼlon qildiKonor Gallaxer ilk farzandini kutayotganini eʼlon qildiBugun, 22:35Joe Hart Pep Guardioladan keyingi Manchester Siti uchun eng katta sinovni aytdiJoe Hart Pep Guardioladan keyingi Manchester Siti uchun eng katta sinovni aytdiBugun, 21:58Manchester Siti mavsum boshida jiddiy yoʻqotishga uchradiManchester Siti mavsum boshida jiddiy yoʻqotishga uchradiBugun, 21:56Troy Parrott nega hamon Angliya Premyer-ligasiga o‘tmadi?Troy Parrott nega hamon Angliya Premyer-ligasiga o‘tmadi?Bugun, 21:13Chelsi rahbariyatida oʻzgarishlar kutilmoqdaChelsi rahbariyatida oʻzgarishlar kutilmoqdaBugun, 20:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi