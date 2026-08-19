Astronomlar 129 ta galaktikada Dayson sferalarini topa olmadi

·2·Texno
Astronomlar 129 ta galaktikada Dayson sferalarini topa olmadi
Qisqacha

Xalqaro olimlar guruhi 129 ta yaqin galaktikani tahlil qilib, ularning birortasida Dayson suruvi yoki shunga o'xshash mega-inshootlar mavjudligini tasdiqlovchi dalil topmadi. Tadqiqotda bunday inshootlar yulduz energiyasini yutib, uni infraqizil nurlanish sifatida qayta chiqarishi haqidagi faraz asosida 1419 ta spektral taqsimot sinovdan o'tkazildi.

Xalqaro olimlar guruhi yulduzlararo fazoda texnologik sivilizatsiyalar izlarini aniqlashga qaratilgan tarixdagi eng yirik tadqiqotni yakunladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, astronomlar 129 ta yaqin galaktikani tahlil qilib, ularning hech birida ilggari faraz qilingan Dayson sferalari yoki shunga oʻxshash yirik mega-inshootlar mavjudligini tasdiqlovchi dalillarni topa olmadi. Shunga qaramamay, ushbu keng koʻlamli izlanish kelgusida oʻzga sayyoraliklar sivilizatsiyalarini qidirish uchun ancha aniq va qatʼiy ilmiy uslubni shakllantirish imkonini berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ilmiy izlanishning asosiy gʻoyasi oddiy fizika qonunlariga asoslanadi. Agar texnologik jihatdan rivojlangan sivilizatsiya oʻz yulduzining energiyasidan foydalanish uchun uning atrofida quyosh batareyalari, stansiyalar yoki boshqa ulkan konstruksiyalardan iborat tizim (Dayson suruvini) qurgan boʻlsa, yutilgan yorugʻlik yoʻqolib ketmaydi. U muqarrar ravishda infraqizil nurlanish diapazonida qayta chiqarilishi kerak. Shu sababli tadqiqotchilar oddiy kosmik chang, faol galaktika yadrosi yoki faol yulduz hosil boʻlish jarayonlari bilan tushuntirib boʻlmaydigan ortiqcha infraqizil nurlanishni qidirishdi.

Qidiruv uchun eng qulay hududlar aniqlandi

Tadqiqot davomida olimlar nafaqat real maʼlumotlarni tahlil qilishdi, balki model yordamida turli parametrlarga ega 1419 ta spektral taqsimotni sinovdan oʻtkazishdi. Maʼlum boʻlishicha, yulduz hosil boʻlish jarayoni sekin kechadigan va chang miqdori kam boʻlgan tinch galaktikalar bunday izlanishlar uchun eng qulay muhit hisoblanadi. Bunday tizimlarda infraqizil nurlanish manbalari oldindan bashorat qilinadigan darajada boʻlgani bois, yulduz nurlarining atigi 4-5 foizini yutuvchi hipotetik inshootlarni ham aniqlash imkonini beradi.

Biroq yulduz hosil boʻlishi faol kechadigan galaktikalarda vaziyat ancha murakkablashadi. Qizigan yulduzlararo chang oʻz-oʻzidan «infraqizil ortiqcha»ni keltirib chiqaradi va bunday sharoitda sunʼiy suruv sezilishi uchun u yulduz energiyasining kamida 20 foizini toʻsib qoʻyishi talab etiladi. Yana bir qiyinchilik faol galaktika yadrolari bilan bogʻliq boʻlib, ularning issiq changi texnologik chiqindi issiqlik sifatida qabul qilinib, chalkashliklar tugʻdirishi mumkin.

Statistik natijalar va istiqbollar

Olingan real maʼlumotlarga koʻra, oʻrganilgan 129 ta galaktikaning birortasi ham Dayson suruvi modeliga statistik jihatdan ishonchli tarzda mos kelmadi. Faol yadrosi boʻlmagan tinch galaktikalar uchun ushlangan nurlanish ulushining median yuqori chegarasi atigi 0,3 foizni tashkil etdi. Umumiy tanlanma miqyosida esa bu natija oʻrganilgan galaktikalarning koʻpi bilan 2,6 foizigagina taxminan 25 foiz yulduz nurini toʻsuvchi inshootlar xos boʻlishi mumkinligini anglatadi.

Mualliflar texnologik nurlanishni tabiiy astrofizik hodisalardan farqlash yoʻllarini ham koʻrsatib oʻtdilar. Jumladan, galaktik suruv nurlanishi yulduz diski boʻylab tarqalishi kerak, faol yadro esa markazda toʻplanadi, yulduz hosil boʻlishi bilan bogʻliq chang esa spiral shakldagi tarmoqlarni takrorlaydi. Kelgusida PRIMA keng burchakli maʼlumotlari spektrning sovuq qismini aniqlashtirishga yordam beradi, shundan soʻng eng qiziqarli nomzodlarni JWST teleskopi yordamida tekshirish mumkin boʻladi.

Dayson sferasiAstronomiyaKosmik texnologiyalarSivilizatsiyaIlmiy tadqiqot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xalqaro kosmik stansiyada aloqa antennasini oʻrnatish ishlari ortga surildiXalqaro kosmik stansiyada aloqa antennasini oʻrnatish ishlari ortga surildiBugun, 02:54Apple Yevropa Ittifoqidagi App Store komissiyalari va qoidalarini o‘zgartirdiApple Yevropa Ittifoqidagi App Store komissiyalari va qoidalarini o‘zgartirdiKecha, 22:24Xitoyliklar inson rekordlarini yangilagan robot yaratdiXitoyliklar inson rekordlarini yangilagan robot yaratdiKecha, 21:57NASA va ESA astronavtlari XKSda ochiq kosmosga chiqdiNASA va ESA astronavtlari XKSda ochiq kosmosga chiqdiKecha, 21:54Kameraga ega Apple quloqchinlari maxfiylikka qanday taʼsir qiladiKameraga ega Apple quloqchinlari maxfiylikka qanday taʼsir qiladiKecha, 21:25iQOO Neo 11 Ultra taqdim etildi: 9100 mAch batareya va kuchli Dimensity 9500MiQOO Neo 11 Ultra taqdim etildi: 9100 mAch batareya va kuchli Dimensity 9500MKecha, 19:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi