iPhone 18 Pro va Pro Max smartfonlarining dastlabki unumdorligi maʼlum boʻldi

·14·Texno
iPhone 18 Pro va Pro Max smartfonlarining dastlabki unumdorligi maʼlum boʻldi
Qisqacha

Apple A20 Pro protsessori A19 Pro chipiga nisbatan 18 foiz yuqori unumdorlik va 30 foiz yaxshilangan energiya samaradorligini ta'minlashi kutilmoqda. iPhone 18 Pro va Pro Max modellari uchun mo'ljallangan yangi chip Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) tomonidan ilg'or 2 nanometrli texnologiya asosida ishlab chiqariladi. Bu ma'lumotlarni insayder Fixed Focus Digital tarqatgan, biroq ko'rsatilgan natijalar amaliy sinovlar orqali hali tasdiqlanmagan.

Yangi avlod Apple smartfonlarining taqdimotiga hali vaqt borligiga qaramamay, internetda kelgusi flagmanlar haqida ilk muhim maʼlumotlar paydo boʻla boshladi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, boʻlajak iPhone 18 Pro hamda Pro Max modellarining asosini tashkil etuvchi yangi Apple A20 Pro protsessorining dastlabki unumdorlik koʻrsatkichlari oshkor qilindi. Ushbu maʼlumotlar kelgusida mobil texnologiyalar bozori qanday yoʻnalishda rivojlanishini taxmin qilish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Taniqli va nufuzli insayder Fixed Focus Digital tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Apple kompaniyasining kelgusi flagman chipi oʻzidan oldingi avlodga nisbatan sezilarli darajada kuchliroq boʻladi. Xususan, yangi platforma A19 Pro protsessoriga qaraganda 18 foizga yuqori unumdorlikni namoyish etishi kutilmoqda. Bu esa qurilmaning kundalik vazifalar va murakkab jarayonlardagi imkoniyatlarini yanada kengaytiradi.

Energiyani tejash borasidagi ulkan sakrash

Unumdorlikning oshishi bilan bir qatorda, energetik samaradorlik koʻrsatkichlari ham mutaxassislarning diqqat markazida turibdi. Insayderning taʼkidlashicha, Apple A20 Pro chipi energiya samaradorligi boʻyicha darhol 30 foizlik yaxshilanishni taʼminlaydi. Texnologiya olami uchun bunday koʻrsatkich juda yuqori natija hisoblanadi va usmartfonlarning avtonom ishlash vaqtini keskin uzaytirishga zamin yaratadi.

Mazkur yuqori natijalarga erishishda ishlab chiqarish jarayonidagi ilgʻor texnologiyalar muhim rol oʻynaydi. Maʼlum boʻlishicha, yangi avlod SoC (kristaldagi tizim) Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) quvvatlarida ilgʻor 2 nanometrli texnologik meʼyorlar asosida ishlab chiqariladi. Kichikroq texnologik jarayon tranzistorlarning yanada zich joylashishini va energiya yoʻqotilishini kamaytirishni taʼminlaydi.

Mutaxassislar va bozor munosabati

Garchi eʼlon qilingan raqamlar juda ijobiy taassurot qoldirsa-da, ularni amalda sinovdan oʻtkazish vaqti kelguncha ehtiyotkorlik bilan baholash lozim. Sanoat tahlilchilarining fikricha, raqobatbardosh bozorda bunday texnologik sakrashlar foydalanuvchilarning xarid qilish qarorlariga jiddiy taʼsir koʻrsatadi. Ayniqsa, Apple mahsulotlarining energiya samaradorligi boʻyicha doimiy ravishda ilgʻor oʻrinlarni egallab kelishi ushbu natijalarning haqqoniyatiga boʻlgan qiziqishni oshiradi.

Maʼlumot tarqatgan insayder Fixed Focus Digital avvalroq ham texnologiya olamidagi bir qator yirik sizdirishlar ortida turgani bilan tanilgan. U bungacha HarmonyOS operatsion tizimining kompyuter versiyasi tafsilotlari, yangi iPhone SE 4 suratlari hamda Huawei Pocket 2 renderlarini oldindan eʼlon qilgan edi. Shuningdek, u Apple kompaniyasi buklanadigan iPhone ustidagi ishlarni toʻxtatgani haqida ham xabar bergan edi.

Xulosa qilib aytganda, iPhone 18 Pro va Pro Max modellari uchun tayyorlanayotgan Apple A20 Pro protsessori mobil protsessorsozlikda navbatdagi muhim qadam boʻlishi kutilmoqda. 2 nanometrli texnologiyaga oʻtish va unumdorlikning sezilarli darajada oshishi kelgusi yillarda taqdim etiladigan premiun darajadagi smartfonlar uchun yangi standartlarni belgilab beradi.

AppleiPhone 18 ProTSMCTexnologiyaSmartfon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Astronomlar 129 ta galaktikada Dayson sferalarini topa olmadiAstronomlar 129 ta galaktikada Dayson sferalarini topa olmadiBugun, 03:50Xalqaro kosmik stansiyada aloqa antennasini oʻrnatish ishlari ortga surildiXalqaro kosmik stansiyada aloqa antennasini oʻrnatish ishlari ortga surildiBugun, 02:54Apple Yevropa Ittifoqidagi App Store komissiyalari va qoidalarini o‘zgartirdiApple Yevropa Ittifoqidagi App Store komissiyalari va qoidalarini o‘zgartirdiKecha, 22:24Xitoyliklar inson rekordlarini yangilagan robot yaratdiXitoyliklar inson rekordlarini yangilagan robot yaratdiKecha, 21:57NASA va ESA astronavtlari XKSda ochiq kosmosga chiqdiNASA va ESA astronavtlari XKSda ochiq kosmosga chiqdiKecha, 21:54Kameraga ega Apple quloqchinlari maxfiylikka qanday taʼsir qiladiKameraga ega Apple quloqchinlari maxfiylikka qanday taʼsir qiladiKecha, 21:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi