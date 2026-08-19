iPhone 18 Pro va Pro Max smartfonlarining dastlabki unumdorligi maʼlum boʻldi
Apple A20 Pro protsessori A19 Pro chipiga nisbatan 18 foiz yuqori unumdorlik va 30 foiz yaxshilangan energiya samaradorligini ta'minlashi kutilmoqda. iPhone 18 Pro va Pro Max modellari uchun mo'ljallangan yangi chip Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) tomonidan ilg'or 2 nanometrli texnologiya asosida ishlab chiqariladi. Bu ma'lumotlarni insayder Fixed Focus Digital tarqatgan, biroq ko'rsatilgan natijalar amaliy sinovlar orqali hali tasdiqlanmagan.
Yangi avlod Apple smartfonlarining taqdimotiga hali vaqt borligiga qaramamay, internetda kelgusi flagmanlar haqida ilk muhim maʼlumotlar paydo boʻla boshladi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, boʻlajak iPhone 18 Pro hamda Pro Max modellarining asosini tashkil etuvchi yangi Apple A20 Pro protsessorining dastlabki unumdorlik koʻrsatkichlari oshkor qilindi. Ushbu maʼlumotlar kelgusida mobil texnologiyalar bozori qanday yoʻnalishda rivojlanishini taxmin qilish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Taniqli va nufuzli insayder Fixed Focus Digital tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Apple kompaniyasining kelgusi flagman chipi oʻzidan oldingi avlodga nisbatan sezilarli darajada kuchliroq boʻladi. Xususan, yangi platforma A19 Pro protsessoriga qaraganda 18 foizga yuqori unumdorlikni namoyish etishi kutilmoqda. Bu esa qurilmaning kundalik vazifalar va murakkab jarayonlardagi imkoniyatlarini yanada kengaytiradi.
Energiyani tejash borasidagi ulkan sakrashUnumdorlikning oshishi bilan bir qatorda, energetik samaradorlik koʻrsatkichlari ham mutaxassislarning diqqat markazida turibdi. Insayderning taʼkidlashicha, Apple A20 Pro chipi energiya samaradorligi boʻyicha darhol 30 foizlik yaxshilanishni taʼminlaydi. Texnologiya olami uchun bunday koʻrsatkich juda yuqori natija hisoblanadi va usmartfonlarning avtonom ishlash vaqtini keskin uzaytirishga zamin yaratadi.
Mazkur yuqori natijalarga erishishda ishlab chiqarish jarayonidagi ilgʻor texnologiyalar muhim rol oʻynaydi. Maʼlum boʻlishicha, yangi avlod SoC (kristaldagi tizim) Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) quvvatlarida ilgʻor 2 nanometrli texnologik meʼyorlar asosida ishlab chiqariladi. Kichikroq texnologik jarayon tranzistorlarning yanada zich joylashishini va energiya yoʻqotilishini kamaytirishni taʼminlaydi.
Mutaxassislar va bozor munosabatiGarchi eʼlon qilingan raqamlar juda ijobiy taassurot qoldirsa-da, ularni amalda sinovdan oʻtkazish vaqti kelguncha ehtiyotkorlik bilan baholash lozim. Sanoat tahlilchilarining fikricha, raqobatbardosh bozorda bunday texnologik sakrashlar foydalanuvchilarning xarid qilish qarorlariga jiddiy taʼsir koʻrsatadi. Ayniqsa, Apple mahsulotlarining energiya samaradorligi boʻyicha doimiy ravishda ilgʻor oʻrinlarni egallab kelishi ushbu natijalarning haqqoniyatiga boʻlgan qiziqishni oshiradi.
Maʼlumot tarqatgan insayder Fixed Focus Digital avvalroq ham texnologiya olamidagi bir qator yirik sizdirishlar ortida turgani bilan tanilgan. U bungacha HarmonyOS operatsion tizimining kompyuter versiyasi tafsilotlari, yangi iPhone SE 4 suratlari hamda Huawei Pocket 2 renderlarini oldindan eʼlon qilgan edi. Shuningdek, u Apple kompaniyasi buklanadigan iPhone ustidagi ishlarni toʻxtatgani haqida ham xabar bergan edi.
Xulosa qilib aytganda, iPhone 18 Pro va Pro Max modellari uchun tayyorlanayotgan Apple A20 Pro protsessori mobil protsessorsozlikda navbatdagi muhim qadam boʻlishi kutilmoqda. 2 nanometrli texnologiyaga oʻtish va unumdorlikning sezilarli darajada oshishi kelgusi yillarda taqdim etiladigan premiun darajadagi smartfonlar uchun yangi standartlarni belgilab beradi.
…