Rodri nima uchun Real Madridni emas, Barselonani tanlaganini aytdi
Amaldagi «Oltin toʻp» egasi Rodrigo Ernandes rasman Barselona futbolchisiga aylandi va Kataloniya klubiga oʻtish qarori ortidagi sabablarni ochiqladi. Manchester Siti safida 13 ta sovrinni qoʻlga kiritgan tajribali yarimhimoyachi 2030-yilgacha moʻljallangan shartnomaga imzo chekdi hamda tibbiy koʻrikdan muvaffaqiyatli oʻtdi. Ushbu transfer Yevropa futbolida katta shov-shuvlarga sabab boʻldi, chunki futbolchining xizmatlariga asosiy raqib — Real Madrid ham jiddiy qiziqish bildirgan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, uzoq davom etgan muzokaralardan soʻng rasman tanishtirilgan ispaniyalik futbolchi transfer jarayoni ogʻir kechganini tan oldi. U Manchester Siti klubidan ketish qarori qiyin boʻlganini, ingliz klubi unga koʻp narsa bergani va har doim minnatdor boʻlishini taʼkidladi. Shuningdek, u Manchester Siti rahbariyatiga transferni amalga oshirishda yordam bergani uchun minnatdorchilik bildirdi.
Madrid taklifi va asosiy ustuvorlikMatbuot anjumanida Rodri unga poytaxt klubidan ham jiddiy taklif boʻlganini yashirmadi. Biroq, uning soʻzlariga koʻra, Kataloniya klubi har doim uning uchun asosiy ustuvor yoʻnalish boʻlib kelgan. «Barselona» futbolni tushunish falsafasi va qadriyatlari bilan u uchun doimo global darajadagi namuna boʻlganini taʼkidlagan yarimhimoyachi klub rahbariyatiga dastlabki variant aynan shu jamoa ekanini ochiq aytganini bildirdi.
Yangi jamoasida u La Liga ustunligini saqlab qolish va bosh murabbiy Hansi Flick qoʻl ostida yevrokuboklarda yangi bosqichga koʻtarilishni oʻz oldiga ulkan maqsad qilib qoʻygan. Rodri nemis mutaxassisining jasoratli taktik gʻoyalari juda jozibador ekanini eʼtirof etib, u bilan ijobiy suhbatlar oʻtkazganini qoʻshimcha qildi.
Jismoniy holat va yosh iqtidorlarSoʻnggi paytlarda boshdan kechirgan bel operatsiyasidan keyingi jismoniy holatiga ham toʻxtalib oʻtgan futbolchi bu oddiy muolaja boʻlganini va hozirda maydonga tushishga toʻla tayyor ekanini maʼlum qildi. U Barselona safidagi yosh yulduzlar, xususan, Lamine Yamalning ajoyib oʻsishi va koʻrsatib kelayotgan oʻyinidan hayratda ekanini yashirmadi.
Rodri oʻzining ulkan tajribasini yosh jamoaga ulashishga hamda bu mavsumda jamoaning asosiy maqsadi boʻlgan Chempionlar ligasi kubogini yutishiga yordam berishga tayyorligini bildirdi.
…