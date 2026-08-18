Rodri nima uchun Real Madridni emas, Barselonani tanlaganini aytdi

·2·Sport
Rodri nima uchun Real Madridni emas, Barselonani tanlaganini aytdi

Amaldagi «Oltin toʻp» egasi Rodrigo Ernandes rasman Barselona futbolchisiga aylandi va Kataloniya klubiga oʻtish qarori ortidagi sabablarni ochiqladi. Manchester Siti safida 13 ta sovrinni qoʻlga kiritgan tajribali yarimhimoyachi 2030-yilgacha moʻljallangan shartnomaga imzo chekdi hamda tibbiy koʻrikdan muvaffaqiyatli oʻtdi. Ushbu transfer Yevropa futbolida katta shov-shuvlarga sabab boʻldi, chunki futbolchining xizmatlariga asosiy raqib — Real Madrid ham jiddiy qiziqish bildirgan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, uzoq davom etgan muzokaralardan soʻng rasman tanishtirilgan ispaniyalik futbolchi transfer jarayoni ogʻir kechganini tan oldi. U Manchester Siti klubidan ketish qarori qiyin boʻlganini, ingliz klubi unga koʻp narsa bergani va har doim minnatdor boʻlishini taʼkidladi. Shuningdek, u Manchester Siti rahbariyatiga transferni amalga oshirishda yordam bergani uchun minnatdorchilik bildirdi.

Madrid taklifi va asosiy ustuvorlik

Matbuot anjumanida Rodri unga poytaxt klubidan ham jiddiy taklif boʻlganini yashirmadi. Biroq, uning soʻzlariga koʻra, Kataloniya klubi har doim uning uchun asosiy ustuvor yoʻnalish boʻlib kelgan. «Barselona» futbolni tushunish falsafasi va qadriyatlari bilan u uchun doimo global darajadagi namuna boʻlganini taʼkidlagan yarimhimoyachi klub rahbariyatiga dastlabki variant aynan shu jamoa ekanini ochiq aytganini bildirdi.

Yangi jamoasida u La Liga ustunligini saqlab qolish va bosh murabbiy Hansi Flick qoʻl ostida yevrokuboklarda yangi bosqichga koʻtarilishni oʻz oldiga ulkan maqsad qilib qoʻygan. Rodri nemis mutaxassisining jasoratli taktik gʻoyalari juda jozibador ekanini eʼtirof etib, u bilan ijobiy suhbatlar oʻtkazganini qoʻshimcha qildi.

Jismoniy holat va yosh iqtidorlar

Soʻnggi paytlarda boshdan kechirgan bel operatsiyasidan keyingi jismoniy holatiga ham toʻxtalib oʻtgan futbolchi bu oddiy muolaja boʻlganini va hozirda maydonga tushishga toʻla tayyor ekanini maʼlum qildi. U Barselona safidagi yosh yulduzlar, xususan, Lamine Yamalning ajoyib oʻsishi va koʻrsatib kelayotgan oʻyinidan hayratda ekanini yashirmadi.

Rodri oʻzining ulkan tajribasini yosh jamoaga ulashishga hamda bu mavsumda jamoaning asosiy maqsadi boʻlgan Chempionlar ligasi kubogini yutishiga yordam berishga tayyorligini bildirdi.

RodriBarselonaReal MadridLa LigaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona Rodri transferini eʼlon qildiBarselona Rodri transferini eʼlon qildiBugun, 22:37Konor Gallaxer ilk farzandini kutayotganini eʼlon qildiKonor Gallaxer ilk farzandini kutayotganini eʼlon qildiBugun, 22:35Joe Hart Pep Guardioladan keyingi Manchester Siti uchun eng katta sinovni aytdiJoe Hart Pep Guardioladan keyingi Manchester Siti uchun eng katta sinovni aytdiBugun, 21:58Manchester Siti mavsum boshida jiddiy yoʻqotishga uchradiManchester Siti mavsum boshida jiddiy yoʻqotishga uchradiBugun, 21:56Troy Parrott nega hamon Angliya Premyer-ligasiga o‘tmadi?Troy Parrott nega hamon Angliya Premyer-ligasiga o‘tmadi?Bugun, 21:13Chelsi rahbariyatida oʻzgarishlar kutilmoqdaChelsi rahbariyatida oʻzgarishlar kutilmoqdaBugun, 20:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi