Portugaliya Kolumbiya bilan durang oʻynadi: Cristiano Ronaldo va uning jamoasi omadli qutulib qoldi

·185·Sport
Portugaliya Kolumbiya bilan durang oʻynadi: Cristiano Ronaldo va uning jamoasi omadli qutulib qoldi

AQSHning Mayami shahridagi muhtasham stadionda boʻlib oʻtgan Jaxon chempionati guruh bosqichining navbatdagi uchrashuvida Portugaliya terma jamoasi Kolumbiya bilan nursiz durang qayd etdi. Mazkur bahs nafaqat maydondagi kurashlar, balki chipta narxlarining haddan tashqari qimmatligi bilan ham futbol olami eʼtiborini tortdi. Goal.com nashri xabariga koʻra, ikkilamchi bozorda oʻyin uchun eng arzon chiptalar 2600 dollardan sotilgan, biroq muxlislar kutgan sermazmun oʻyinni koʻrishmadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuv Kolumbiya futboli tarixiga kirdi — "Los Cafeteros" oʻzining 100 yillik faoliyati davomida ilk bor mundial doirasida 0:0 hisobidagi durangni qayd etdi. Portugaliya esa ushbu natija orqali K guruhida birinchi oʻrinni egallash imkoniyatidan deyarli mahrum boʻldi. Roberto Martínez shogirdlari hujumda juda sust harakat qilishdi va koʻplab qulay vaziyatlarni koʻkka sovurishdi.

Hujumdagi samarasizlik va Cristiano Ronaldoning ofsaydi

Oʻyinning birinchi boʻlimi teng kurashlar ostida oʻtdi, garchi toʻp nazorati biroz ustunlik bilan kolumbiyaliklar tomonida boʻlsa-da. Portugaliyaning eng xavfli vaziyati 39-daqiqada yuzaga keldi: Bruno Fernandes yaqin masofadan darvozani nishonga oldi, biroq Camilo Vargas oʻz mahoratini koʻrsatib, jamoasini goldan saqlab qoldi. Ikkinchi boʻlim boshida esa Portugaliya hisobni ochish uchun oltinga teng imkoniyatga ega boʻlgandi.

Kolumbiya himoyasidagi xatodan soʻng João Félix va Cristiano Ronaldo darvozabon bilan ikki-ga-bir vaziyatga chiqib borishdi. Biroq tajribali Cristiano Ronaldo pas kutishda shoshqaloqlik qildi va ofsayd holatida qolib ketdi. Bu vaziyat Portugaliya hujum chizigʻining oʻsha oqshomdagi umumiy holatini yaqqol ifodalab berdi — jamoa yetakchilari oʻzaro tushunishda oqsashdi.

Diogo Costa — Portugaliya qahramoni

Oʻyinning soʻnggi qismi toʻliq Kolumbiya nazorati ostida oʻtdi. Janubiy amerikaliklar ikkinchi boʻlimda Portugaliya darvozasi tomon 11 bor zarba yoʻllashdi. James Rodríguezning uzoq masofadan yoʻllagan kuchli zarbasi himoyachiga tegib qaytgan boʻlsa, hakam tomonidan qoʻshib berilgan vaqtda Davinson Sánchez boshi bilan gol urib, stadionni larzaga keltirdi. Biroq VAR tizimi aralashuvidan soʻng, gol ofsayd tufayli bekor qilindi.

Portugaliya terma jamoasining magʻlubiyatdan qutulib qolishida darvozabon Diogo Costa asosiy rolni oʻynadi. 26 yoshli posbon oʻyin davomida 6 ta muhim seivni amalga oshirib, uchrashuvning eng yaxshi futbolchisiga aylandi. Agar darvozabonning ishonchli oʻyini boʻlmaganida, Portugaliya nafaqat guruh peshqadamligini boy berishi, balki ochkolar boʻyicha hatto Kongo DR bilan tenglashib qolishi ham mumkin edi.

Ushbu durangdan soʻng Roberto Martínez jamoasi guruhda ikkinchi oʻrin bilan pley-offga yoʻl oldi. Biroq jamoaning hujumdagi samarasizligi va himoyadagi tartibsizliklar mutaxassislar va muxlislar tomonidan keskin tanqid qilinmoqda. Keyingi bosqichlarda bunday oʻyin bilan uzoqqa borish qiyinligi ayon boʻlib qoldi.

PortugaliyaKolumbiyaCristiano RonaldoJaxon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kannavaro: «Futbolchilar qo‘lidan kelgan barcha ishni qildi»Kannavaro: «Futbolchilar qo‘lidan kelgan barcha ishni qildi»Bugun, 07:15Portugaliya finalgacha bo‘lgan yo‘lda kimlar bilan o‘ynaydiPortugaliya finalgacha bo‘lgan yo‘lda kimlar bilan o‘ynaydiBugun, 06:56Janubiy Koreya va Eronga O‘zbekistondan kechikkan «javob»Janubiy Koreya va Eronga O‘zbekistondan kechikkan «javob»Bugun, 06:52O‘zbekiston futbolchilari Kongo DRga qarshi bahsda qanday baholandi?O‘zbekiston futbolchilari Kongo DRga qarshi bahsda qanday baholandi?Bugun, 06:44Kongo DR pley-off yo‘llanmasi uchun kurashda birinchi o‘ringa chiqdiKongo DR pley-off yo‘llanmasi uchun kurashda birinchi o‘ringa chiqdiBugun, 06:39O‘zbekiston Kongo DRga qarshi so‘nggi turda imkoniyatni boy berdiO‘zbekiston Kongo DRga qarshi so‘nggi turda imkoniyatni boy berdiBugun, 06:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi