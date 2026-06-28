Portugaliya Kolumbiya bilan durang oʻynadi: Cristiano Ronaldo va uning jamoasi omadli qutulib qoldi
AQSHning Mayami shahridagi muhtasham stadionda boʻlib oʻtgan Jaxon chempionati guruh bosqichining navbatdagi uchrashuvida Portugaliya terma jamoasi Kolumbiya bilan nursiz durang qayd etdi. Mazkur bahs nafaqat maydondagi kurashlar, balki chipta narxlarining haddan tashqari qimmatligi bilan ham futbol olami eʼtiborini tortdi. Goal.com nashri xabariga koʻra, ikkilamchi bozorda oʻyin uchun eng arzon chiptalar 2600 dollardan sotilgan, biroq muxlislar kutgan sermazmun oʻyinni koʻrishmadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuv Kolumbiya futboli tarixiga kirdi — "Los Cafeteros" oʻzining 100 yillik faoliyati davomida ilk bor mundial doirasida 0:0 hisobidagi durangni qayd etdi. Portugaliya esa ushbu natija orqali K guruhida birinchi oʻrinni egallash imkoniyatidan deyarli mahrum boʻldi. Roberto Martínez shogirdlari hujumda juda sust harakat qilishdi va koʻplab qulay vaziyatlarni koʻkka sovurishdi.
Hujumdagi samarasizlik va Cristiano Ronaldoning ofsaydiOʻyinning birinchi boʻlimi teng kurashlar ostida oʻtdi, garchi toʻp nazorati biroz ustunlik bilan kolumbiyaliklar tomonida boʻlsa-da. Portugaliyaning eng xavfli vaziyati 39-daqiqada yuzaga keldi: Bruno Fernandes yaqin masofadan darvozani nishonga oldi, biroq Camilo Vargas oʻz mahoratini koʻrsatib, jamoasini goldan saqlab qoldi. Ikkinchi boʻlim boshida esa Portugaliya hisobni ochish uchun oltinga teng imkoniyatga ega boʻlgandi.
Kolumbiya himoyasidagi xatodan soʻng João Félix va Cristiano Ronaldo darvozabon bilan ikki-ga-bir vaziyatga chiqib borishdi. Biroq tajribali Cristiano Ronaldo pas kutishda shoshqaloqlik qildi va ofsayd holatida qolib ketdi. Bu vaziyat Portugaliya hujum chizigʻining oʻsha oqshomdagi umumiy holatini yaqqol ifodalab berdi — jamoa yetakchilari oʻzaro tushunishda oqsashdi.
Diogo Costa — Portugaliya qahramoniOʻyinning soʻnggi qismi toʻliq Kolumbiya nazorati ostida oʻtdi. Janubiy amerikaliklar ikkinchi boʻlimda Portugaliya darvozasi tomon 11 bor zarba yoʻllashdi. James Rodríguezning uzoq masofadan yoʻllagan kuchli zarbasi himoyachiga tegib qaytgan boʻlsa, hakam tomonidan qoʻshib berilgan vaqtda Davinson Sánchez boshi bilan gol urib, stadionni larzaga keltirdi. Biroq VAR tizimi aralashuvidan soʻng, gol ofsayd tufayli bekor qilindi.
Portugaliya terma jamoasining magʻlubiyatdan qutulib qolishida darvozabon Diogo Costa asosiy rolni oʻynadi. 26 yoshli posbon oʻyin davomida 6 ta muhim seivni amalga oshirib, uchrashuvning eng yaxshi futbolchisiga aylandi. Agar darvozabonning ishonchli oʻyini boʻlmaganida, Portugaliya nafaqat guruh peshqadamligini boy berishi, balki ochkolar boʻyicha hatto Kongo DR bilan tenglashib qolishi ham mumkin edi.
Ushbu durangdan soʻng Roberto Martínez jamoasi guruhda ikkinchi oʻrin bilan pley-offga yoʻl oldi. Biroq jamoaning hujumdagi samarasizligi va himoyadagi tartibsizliklar mutaxassislar va muxlislar tomonidan keskin tanqid qilinmoqda. Keyingi bosqichlarda bunday oʻyin bilan uzoqqa borish qiyinligi ayon boʻlib qoldi.
…