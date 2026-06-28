Wayne Rooney Thomas Tuchelga ogohlantirish bilan chiqdi: Harry Kane xatosi takrorlanmasin
Angliya terma jamoasining afsonaviy hujumchisi Wayne Rooney yangi bosh murabbiy Thomas Tuchelga jamoa sardori Harry Kane borasida muhim maslahat berdi. Rooney sobiq murabbiy Gareth Southgate yoʻl qoʻygan xatolardan xulosa chiqarish va asosiy toʻpurarning jismoniy holatini asrash zarurligini taʼkidlamoqda. Bu haqda Goal.com nashri BBC Sport maʼlumotlariga tayanib xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Panama terma jamoasiga qarshi kechgan va 2:0 hisobidagi gʻalaba bilan yakunlangan bahsda Harry Kane yana bir bor oʻz hisobiga gol yozdirib qoʻydi. Shu tariqa, uning terma jamoadagi gollari soni 82 taga yetdi. Biroq, oʻyinning borishi va hujumchining maydonda qancha vaqt harakat qilishi mutaxassislar oʻrtasida qizgʻin bahslarga sabab boʻlmoqda. Rooneyning fikricha, gʻalaba taqdiri hal boʻlgan oʻyinlarda Kaneni vaqtliroq zaxiraga olish uning turnir oxirigacha kuchini saqlab qolishiga yordam beradi.
Charchoq omili va Southgate xatosiManchester Yunayted afsonasi oʻtgan yirik turnirlarda Harry Kane musobaqa yakuniga kelib jismoniy jihatdan toliqib qolganini eslatib oʻtdi. "Oldingi turnirlarda Kane finallarga yaqin charchab qolganini koʻrdik. Panama bilan oʻyinda u 84-daqiqada zaxiraga olindi, menimcha, hisob 2:0 boʻlib, oʻyin taqdiri hal boʻlgach, uni darhol maydondan olish kerak edi. Hatto 20 daqiqa qolgan boʻlsa ham, bu vaqt ichida futbolchi eng koʻp energiya sarflaydi va jarohat olish xavfi ortadi", — deydi Rooney.
Rooneyning taʼkidlashicha, Gareth Southgate davrida Kane deyarli har doim oʻyin oxirigacha maydonda qoldirilgan. Bu esa pley-offning hal qiluvchi pallalarida hujumchining samaradorligi pasayishiga olib kelgan. Thomas Tuchel esa bunday taktik xatodan qochishi va jamoa manfaatini shaxsiy rekordlardan ustun qoʻyishi lozim.
Oltin butsa poygasi va jamoaviy maqsadHozirgi kunda jahon futbolida Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Lionel Messi va Cristiano Ronaldo kabi yulduzlar "Oltin butsa" uchun kurash olib borishmoqda. Rooney Kanening ham bu poygada qatnashayotganini tushunsa-da, asosiy eʼtibor mamlakat muvaffaqiyatiga qaratilishi kerakligini uqtirdi. Uning fikricha, shaxsiy sovrinlar uchun futbolchini maydonda ortiqcha ushlab turish Jahon chempionati kabi muhim musobaqalarda qimmatga tushishi mumkin.
Thomas Tuchel esa Panama bilan oʻyindan soʻng jamoasining sabrli oʻyinini yuqori baholadi. Germaniyalik mutaxassis raqib zich himoyalanganini va boʻsh hududlar deyarli qoldirmaganini qayd etdi. "Biz kerakli ishni bajardik. Jismoniy jihatdan kuchli raqibga qarshi qiyin oʻyin boʻldi, ammo biz tajovuzkorlikni saqlab qoldik va munosib gʻalabaga erishdik", — deya qoʻshimcha qildi Tuchel.
Angliya terma jamoasi muxlislari va mutaxassislar endilikda Tuchelning keyingi oʻyinlardagi rotatsiyalarini diqqat bilan kuzatishadi. Harry Kanening sport formasi va jismoniy holati "Uch sherlar"ning boʻlajak turnirlardagi zafarlarida hal qiluvchi omil boʻlib qolishi shubhasiz.
…