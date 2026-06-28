Wayne Rooney Thomas Tuchelga ogohlantirish bilan chiqdi: Harry Kane xatosi takrorlanmasin

·0·Sport
Wayne Rooney Thomas Tuchelga ogohlantirish bilan chiqdi: Harry Kane xatosi takrorlanmasin

Angliya terma jamoasining afsonaviy hujumchisi Wayne Rooney yangi bosh murabbiy Thomas Tuchelga jamoa sardori Harry Kane borasida muhim maslahat berdi. Rooney sobiq murabbiy Gareth Southgate yoʻl qoʻygan xatolardan xulosa chiqarish va asosiy toʻpurarning jismoniy holatini asrash zarurligini taʼkidlamoqda. Bu haqda Goal.com nashri BBC Sport maʼlumotlariga tayanib xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Panama terma jamoasiga qarshi kechgan va 2:0 hisobidagi gʻalaba bilan yakunlangan bahsda Harry Kane yana bir bor oʻz hisobiga gol yozdirib qoʻydi. Shu tariqa, uning terma jamoadagi gollari soni 82 taga yetdi. Biroq, oʻyinning borishi va hujumchining maydonda qancha vaqt harakat qilishi mutaxassislar oʻrtasida qizgʻin bahslarga sabab boʻlmoqda. Rooneyning fikricha, gʻalaba taqdiri hal boʻlgan oʻyinlarda Kaneni vaqtliroq zaxiraga olish uning turnir oxirigacha kuchini saqlab qolishiga yordam beradi.

Charchoq omili va Southgate xatosi

Manchester Yunayted afsonasi oʻtgan yirik turnirlarda Harry Kane musobaqa yakuniga kelib jismoniy jihatdan toliqib qolganini eslatib oʻtdi. "Oldingi turnirlarda Kane finallarga yaqin charchab qolganini koʻrdik. Panama bilan oʻyinda u 84-daqiqada zaxiraga olindi, menimcha, hisob 2:0 boʻlib, oʻyin taqdiri hal boʻlgach, uni darhol maydondan olish kerak edi. Hatto 20 daqiqa qolgan boʻlsa ham, bu vaqt ichida futbolchi eng koʻp energiya sarflaydi va jarohat olish xavfi ortadi", — deydi Rooney.

Rooneyning taʼkidlashicha, Gareth Southgate davrida Kane deyarli har doim oʻyin oxirigacha maydonda qoldirilgan. Bu esa pley-offning hal qiluvchi pallalarida hujumchining samaradorligi pasayishiga olib kelgan. Thomas Tuchel esa bunday taktik xatodan qochishi va jamoa manfaatini shaxsiy rekordlardan ustun qoʻyishi lozim.

Oltin butsa poygasi va jamoaviy maqsad

Hozirgi kunda jahon futbolida Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Lionel Messi va Cristiano Ronaldo kabi yulduzlar "Oltin butsa" uchun kurash olib borishmoqda. Rooney Kanening ham bu poygada qatnashayotganini tushunsa-da, asosiy eʼtibor mamlakat muvaffaqiyatiga qaratilishi kerakligini uqtirdi. Uning fikricha, shaxsiy sovrinlar uchun futbolchini maydonda ortiqcha ushlab turish Jahon chempionati kabi muhim musobaqalarda qimmatga tushishi mumkin.

Thomas Tuchel esa Panama bilan oʻyindan soʻng jamoasining sabrli oʻyinini yuqori baholadi. Germaniyalik mutaxassis raqib zich himoyalanganini va boʻsh hududlar deyarli qoldirmaganini qayd etdi. "Biz kerakli ishni bajardik. Jismoniy jihatdan kuchli raqibga qarshi qiyin oʻyin boʻldi, ammo biz tajovuzkorlikni saqlab qoldik va munosib gʻalabaga erishdik", — deya qoʻshimcha qildi Tuchel.

Angliya terma jamoasi muxlislari va mutaxassislar endilikda Tuchelning keyingi oʻyinlardagi rotatsiyalarini diqqat bilan kuzatishadi. Harry Kanening sport formasi va jismoniy holati "Uch sherlar"ning boʻlajak turnirlardagi zafarlarida hal qiluvchi omil boʻlib qolishi shubhasiz.

AngliyaHarry KaneWayne RooneyThomas TuchelFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Liverpul afsonasi Muhammad Salah oʻrniga kutilmagan nomzodni taklif qildiLiverpul afsonasi Muhammad Salah oʻrniga kutilmagan nomzodni taklif qildiBugun, 16:58Urugvay guruhidagi natijalardan so‘ng charter reysi bekor qilindiUrugvay guruhidagi natijalardan so‘ng charter reysi bekor qilindiBugun, 16:42Jud Bellingem Harry Kane haqida: U tariximizdagi eng buyuk futbolchiJud Bellingem Harry Kane haqida: U tariximizdagi eng buyuk futbolchiBugun, 16:12Lionel Messi kutilmagan qarori bilan hayratda qoldirdi: Argentina sardori yana rekord oʻrnatdiLionel Messi kutilmagan qarori bilan hayratda qoldirdi: Argentina sardori yana rekord oʻrnatdiBugun, 15:34Lionel Messi yana bir rekordni yangiladi: Argentina Jahon chempionatida Jordan ustidan gʻalaba qozondiLionel Messi yana bir rekordni yangiladi: Argentina Jahon chempionatida Jordan ustidan gʻalaba qozondiBugun, 15:15Messi barchani ortda qoldirdi: u guruh bosqichining eng yaxshi futbolchisiMessi barchani ortda qoldirdi: u guruh bosqichining eng yaxshi futbolchisiBugun, 15:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi