Malo Gusto Manchester Siti bilan kelishuvga erishdi: Himoyachi "Stamford Bridj"ni tark etadi
Angliya Premer-ligasining amaldagi vitse-chempioni Manchester Siti yozgi transfer oynasidagi navbatdagi yirik yurishini amalga oshirishga yaqin turibdi. Chelsi klubining oʻng qanot himoyachisi Malo Gusto "shaharliklar" safiga oʻtishga rozilik berdi. Bu haqda Foot Mercato nashri xabar tarqatdi. Maʼlum qilinishicha, Fransiya terma jamoasi aʼzosi va Manchester Siti oʻrtasida shaxsiy shartnoma shartlari boʻyicha kelishuvga erishilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu transferning amalga oshishida asosiy omillardan biri sifatida Manchester Siti klubida Pep Guardiola oʻrnini egallashi kutilayotgan Enzo Maresca omili koʻrsatilmoqda. Italiyalik mutaxassis 2024-yilning iyulidan 2025-yilning yanvariga qadar Chelsi jamoasida Malo Gusto bilan birga ishlagan. Ularning oʻrtasidagi iliq munosabat va oʻzaro tushunish futbolchining Manchesterga koʻchib oʻtish qaroriga jiddiy taʼsir koʻrsatgan.
Enzo Maresca va Malo Gusto ittifoqiMalo Gusto va Enzo Maresca birgalikda Chelsi safida sezilarli muvaffaqiyatlarga erishishgan. Xususan, ular 2025-yilda FIFA klublar oʻrtasidagi jahon chempionatida gʻoliblikni qoʻlga kiritishgan edi. Maresca oʻzining yangi sport loyihasida fransuz himoyachisini asosiy boʻgʻinlardan biri sifatida koʻrmoqda. Futbolchining oʻzi ham sobiq ustozi qoʻl ostida yana oʻynash gʻoyasini katta ishtiyoq bilan qabul qilgan.
Malo Gusto 2023-yilning yanvarida Lion klubidan 30 million yevro evaziga Londonga koʻchib oʻtgan edi. Oʻtgan vaqt mobaynida u barcha musobaqalarda 134 ta uchrashuvda maydonga tushib, 3 ta gol va 17 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. Shuningdek, u 2024-25-yilgi mavsumda Konferensiyalar ligasi kubogini ham boshi uzra baland koʻtargan.
Transfer narxi va muzokaralar jarayoniGarchi futbolchi bilan kelishuvga erishilgan boʻlsa-da, Manchester Siti rahbariyati endi Chelsi bilan transfer summasi borasida muzokara olib borishi kerak. Goal.com nashri tahliliga koʻra, "koʻklar" oʻz himoyachisi uchun katta miqdorda mablagʻ talab qilishadi. Buning asosiy sababi — Gustoning London klubi bilan 2030-yilgacha moʻljallangan uzoq muddatli shartnomasi borligidir.
Chelsi oʻzining asosiy raqobatchilaridan biri boʻlgan Manchester Siti jamoasini kuchaytirishni istamayapti. Shu sababli, muzokaralar ancha murakkab kechishi kutilmoqda. Hozirda Malo Gusto bor eʼtiborini Fransiya terma jamoasi safida JCh-2026 turniriga qaratgan. U Shvetsiyaga qarshi boʻlib oʻtadigan 1/16 final bosqichi oʻyiniga tayyorgarlik koʻrmoqda.
Manchester Siti ushbu transfer orqali himoya chizigʻini mustahkamlab, oʻtgan mavsumda chempionlikni ilib ketgan Arsenal klubidan revansh olishni koʻzlamoqda. Agar klublar oʻzaro kelishuvga erishsa, Gusto yaqin haftalar ichida Manchesterda tibbiy koʻrikdan oʻtishi mumkin.
…