Malo Gusto Manchester Siti bilan kelishuvga erishdi: Himoyachi "Stamford Bridj"ni tark etadi

·74·Sport
Malo Gusto Manchester Siti bilan kelishuvga erishdi: Himoyachi "Stamford Bridj"ni tark etadi

Angliya Premer-ligasining amaldagi vitse-chempioni Manchester Siti yozgi transfer oynasidagi navbatdagi yirik yurishini amalga oshirishga yaqin turibdi. Chelsi klubining oʻng qanot himoyachisi Malo Gusto "shaharliklar" safiga oʻtishga rozilik berdi. Bu haqda Foot Mercato nashri xabar tarqatdi. Maʼlum qilinishicha, Fransiya terma jamoasi aʼzosi va Manchester Siti oʻrtasida shaxsiy shartnoma shartlari boʻyicha kelishuvga erishilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu transferning amalga oshishida asosiy omillardan biri sifatida Manchester Siti klubida Pep Guardiola oʻrnini egallashi kutilayotgan Enzo Maresca omili koʻrsatilmoqda. Italiyalik mutaxassis 2024-yilning iyulidan 2025-yilning yanvariga qadar Chelsi jamoasida Malo Gusto bilan birga ishlagan. Ularning oʻrtasidagi iliq munosabat va oʻzaro tushunish futbolchining Manchesterga koʻchib oʻtish qaroriga jiddiy taʼsir koʻrsatgan.

Enzo Maresca va Malo Gusto ittifoqi

Malo Gusto va Enzo Maresca birgalikda Chelsi safida sezilarli muvaffaqiyatlarga erishishgan. Xususan, ular 2025-yilda FIFA klublar oʻrtasidagi jahon chempionatida gʻoliblikni qoʻlga kiritishgan edi. Maresca oʻzining yangi sport loyihasida fransuz himoyachisini asosiy boʻgʻinlardan biri sifatida koʻrmoqda. Futbolchining oʻzi ham sobiq ustozi qoʻl ostida yana oʻynash gʻoyasini katta ishtiyoq bilan qabul qilgan.

Malo Gusto 2023-yilning yanvarida Lion klubidan 30 million yevro evaziga Londonga koʻchib oʻtgan edi. Oʻtgan vaqt mobaynida u barcha musobaqalarda 134 ta uchrashuvda maydonga tushib, 3 ta gol va 17 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. Shuningdek, u 2024-25-yilgi mavsumda Konferensiyalar ligasi kubogini ham boshi uzra baland koʻtargan.

Transfer narxi va muzokaralar jarayoni

Garchi futbolchi bilan kelishuvga erishilgan boʻlsa-da, Manchester Siti rahbariyati endi Chelsi bilan transfer summasi borasida muzokara olib borishi kerak. Goal.com nashri tahliliga koʻra, "koʻklar" oʻz himoyachisi uchun katta miqdorda mablagʻ talab qilishadi. Buning asosiy sababi — Gustoning London klubi bilan 2030-yilgacha moʻljallangan uzoq muddatli shartnomasi borligidir.

Chelsi oʻzining asosiy raqobatchilaridan biri boʻlgan Manchester Siti jamoasini kuchaytirishni istamayapti. Shu sababli, muzokaralar ancha murakkab kechishi kutilmoqda. Hozirda Malo Gusto bor eʼtiborini Fransiya terma jamoasi safida JCh-2026 turniriga qaratgan. U Shvetsiyaga qarshi boʻlib oʻtadigan 1/16 final bosqichi oʻyiniga tayyorgarlik koʻrmoqda.

Manchester Siti ushbu transfer orqali himoya chizigʻini mustahkamlab, oʻtgan mavsumda chempionlikni ilib ketgan Arsenal klubidan revansh olishni koʻzlamoqda. Agar klublar oʻzaro kelishuvga erishsa, Gusto yaqin haftalar ichida Manchesterda tibbiy koʻrikdan oʻtishi mumkin.

Manchester SitiChelsiMalo GustoTransferlarAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronaldo: Kylian Mbappe oʻzining eng yuqori choʻqqisidagi oʻyinini eslatmoqdaRonaldo: Kylian Mbappe oʻzining eng yuqori choʻqqisidagi oʻyinini eslatmoqdaBugun, 02:33Tottenxemga Marcus Rashford transferi boʻyicha kutilmagan tavsiya berildiTottenxemga Marcus Rashford transferi boʻyicha kutilmagan tavsiya berildiBugun, 02:12Chelsi kutilmagan transferga yaqin: Cole Palmer Granit Xhaka kelishini maʼqulladiChelsi kutilmagan transferga yaqin: Cole Palmer Granit Xhaka kelishini maʼqulladiBugun, 01:38Robert Lewandowski MLSga yoʻl olmoqda: Polshalik yulduz Chicago Fire bilan kelishuvga erishdiRobert Lewandowski MLSga yoʻl olmoqda: Polshalik yulduz Chicago Fire bilan kelishuvga erishdiBugun, 01:19Yan Diomande Liverpul taklifini rad etdi: Isteʼdodli vinger Parijni tanlamoqdaYan Diomande Liverpul taklifini rad etdi: Isteʼdodli vinger Parijni tanlamoqdaBugun, 00:5817 ta zarba 11 ta gol: O‘zbekistonning eng katta muammosi qayerda bo‘ldi?17 ta zarba 11 ta gol: O‘zbekistonning eng katta muammosi qayerda bo‘ldi?Bugun, 00:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi