Iker Casillas Joze Mourinyo'ning Real Madridga qaytishiga kutilmagan munosabat bildirdi
Madridning Real Madrid klubi afsonaviy darvozaboni Iker Casillas jamoaning sobiq va yangi bosh murabbiyi Joze Mourinyo bilan bogʻliq vaziyatga oʻz munosabatini bildirdi. Koʻp yillik sovuq munosabatlar va ochiqchasiga davom etgan ziddiyatlardan soʻng, sobiq sardorning ushbu tayinlovga munosabati koʻpchilikning diqqat markazida edi. Casillas oʻzining keskin, ammo professional yondashuvi bilan oʻtmishdagi ginalarni bir chetga surishga harakat qilayotganini koʻrsatdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, Joze Mourinyo 2026-27-yilgi mavsum oldidan rasman Real Madrid boshqaruviga qaytdi. Ushbu shov-shuvli xabardan soʻng, DAZN nashriga intervyu bergan Casillas murabbiyning ikkinchi bor klubga kelishini qisqa va loʻnda izohladi. "Yaxshi. Klub Jose Real Madridga kelishi kerak deb qaror qildi va unga omad tilayman. Umid qilamizki, u yaxshi natija koʻrsatadi, bu Madrid uchun foydali boʻladi", — dedi afsonaviy posbon.
Eski yaralar va "ajrashish" bilan yakunlangan nikohCasillas va Mourinyo oʻrtasidagi munosabatlar 2010-2013-yillarda, murabbiyning Ispaniya poytaxtidagi birinchi faoliyati davomida nihoyatda keskinlashgan edi. Oʻshanda "Oʻziga xos" (The Special One) laqabli murabbiy kutilmaganda klub ramzi hisoblangan Iker Casillasni asosiy tarkibdan chetlatib, uning oʻrniga Diego Lopezni tushira boshlagan. Bu qaror nafaqat jamoa ichida, balki muxlislar oʻrtasida ham katta boʻlinishga sabab boʻlgan edi.
Iker Casillas oʻsha davrni faoliyatidagi eng ogʻir palla deb eslaydi. U avvalroq bergan intervyularida murabbiy bilan munosabatlarini "sevgi bilan boshlangan, ammo vaqt oʻtishi bilan toʻliq ajrashish bilan yakunlangan goʻzal nikoh"ga oʻxshatgan edi. Sardor sifatida u doimo murabbiy bilan muloqot qilishi va koʻplab ichki muammolarni hal qilishi kerak boʻlgan, biroq yakunda bu munosabatlar butunlay darz ketgan.
Yangi davr va Florentino Perezning tanloviQizigʻi shundaki, Mourinyo qaytishidan oldin Casillas bu ehtimolga nisbatan biroz shubha bilan qaragan edi. U hatto klubdagi soʻnggi prezidentlik saylovlarida Enrique Riquelme nomzodini qoʻllab-quvvatlab, Real Madrid boshqacha yoʻnalishda rivojlanishi kerakligiga ishora qilgan. Biroq, Florentino Perez yana prezident etib saylangach, u oʻzining eski tanishi Mourinyoni qaytarishga qaror qildi.
Hozirda Casillas shaxsiy xusumatlarni klub manfaatidan ustun qoʻymaslikka qaror qilgani koʻrinib turibdi. Uning diplomatik javobi Madridning ichki muhitini buzmaslik va yangi murabbiyga bosim oʻtkazmaslik istagidan dalolat beradi. Real Madrid muxlislari esa Mourinyoning ikkinchi kelishi jamoaga qanday sovrinlar va oʻzgarishlar olib kelishini katta qiziqish bilan kutmoqdalar.
…