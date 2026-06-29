Iker Casillas Joze Mourinyo'ning Real Madridga qaytishiga kutilmagan munosabat bildirdi

·63·Sport
Iker Casillas Joze Mourinyo'ning Real Madridga qaytishiga kutilmagan munosabat bildirdi

Madridning Real Madrid klubi afsonaviy darvozaboni Iker Casillas jamoaning sobiq va yangi bosh murabbiyi Joze Mourinyo bilan bogʻliq vaziyatga oʻz munosabatini bildirdi. Koʻp yillik sovuq munosabatlar va ochiqchasiga davom etgan ziddiyatlardan soʻng, sobiq sardorning ushbu tayinlovga munosabati koʻpchilikning diqqat markazida edi. Casillas oʻzining keskin, ammo professional yondashuvi bilan oʻtmishdagi ginalarni bir chetga surishga harakat qilayotganini koʻrsatdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, Joze Mourinyo 2026-27-yilgi mavsum oldidan rasman Real Madrid boshqaruviga qaytdi. Ushbu shov-shuvli xabardan soʻng, DAZN nashriga intervyu bergan Casillas murabbiyning ikkinchi bor klubga kelishini qisqa va loʻnda izohladi. "Yaxshi. Klub Jose Real Madridga kelishi kerak deb qaror qildi va unga omad tilayman. Umid qilamizki, u yaxshi natija koʻrsatadi, bu Madrid uchun foydali boʻladi", — dedi afsonaviy posbon.

Eski yaralar va "ajrashish" bilan yakunlangan nikoh

Casillas va Mourinyo oʻrtasidagi munosabatlar 2010-2013-yillarda, murabbiyning Ispaniya poytaxtidagi birinchi faoliyati davomida nihoyatda keskinlashgan edi. Oʻshanda "Oʻziga xos" (The Special One) laqabli murabbiy kutilmaganda klub ramzi hisoblangan Iker Casillasni asosiy tarkibdan chetlatib, uning oʻrniga Diego Lopezni tushira boshlagan. Bu qaror nafaqat jamoa ichida, balki muxlislar oʻrtasida ham katta boʻlinishga sabab boʻlgan edi.

Iker Casillas oʻsha davrni faoliyatidagi eng ogʻir palla deb eslaydi. U avvalroq bergan intervyularida murabbiy bilan munosabatlarini "sevgi bilan boshlangan, ammo vaqt oʻtishi bilan toʻliq ajrashish bilan yakunlangan goʻzal nikoh"ga oʻxshatgan edi. Sardor sifatida u doimo murabbiy bilan muloqot qilishi va koʻplab ichki muammolarni hal qilishi kerak boʻlgan, biroq yakunda bu munosabatlar butunlay darz ketgan.

Yangi davr va Florentino Perezning tanlovi

Qizigʻi shundaki, Mourinyo qaytishidan oldin Casillas bu ehtimolga nisbatan biroz shubha bilan qaragan edi. U hatto klubdagi soʻnggi prezidentlik saylovlarida Enrique Riquelme nomzodini qoʻllab-quvvatlab, Real Madrid boshqacha yoʻnalishda rivojlanishi kerakligiga ishora qilgan. Biroq, Florentino Perez yana prezident etib saylangach, u oʻzining eski tanishi Mourinyoni qaytarishga qaror qildi.

Hozirda Casillas shaxsiy xusumatlarni klub manfaatidan ustun qoʻymaslikka qaror qilgani koʻrinib turibdi. Uning diplomatik javobi Madridning ichki muhitini buzmaslik va yangi murabbiyga bosim oʻtkazmaslik istagidan dalolat beradi. Real Madrid muxlislari esa Mourinyoning ikkinchi kelishi jamoaga qanday sovrinlar va oʻzgarishlar olib kelishini katta qiziqish bilan kutmoqdalar.

Real MadridIker CasillasJose MourinhoFutbolTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyalik murabbiy O‘zbekistonning asosiy muammosini ochiq aytdiRossiyalik murabbiy O‘zbekistonning asosiy muammosini ochiq aytdiBugun, 19:42Shomurodovning goli — Jahon chempionatlari tarixidagi noyob rekord (video)Shomurodovning goli — Jahon chempionatlari tarixidagi noyob rekord (video)Bugun, 19:42JCH-2026. Niderlandiya–Marokash: Qanotlardagi dahshatli jang...JCH-2026. Niderlandiya–Marokash: Qanotlardagi dahshatli jang...Bugun, 19:10Aleksander Isak Liverpulda oʻzining 125 million funtlik qiymatini isbotlay oladimi?Aleksander Isak Liverpulda oʻzining 125 million funtlik qiymatini isbotlay oladimi?Bugun, 18:53Chelsi va Enzo Maresca oʻrtasidagi nizo: London klubi sobiq murabbiyini ayblab chiqdiChelsi va Enzo Maresca oʻrtasidagi nizo: London klubi sobiq murabbiyini ayblab chiqdiBugun, 18:52JCH-2026. Nemislar Paragvay to‘sig‘i va «o‘lim to‘ri» qarshisida...JCH-2026. Nemislar Paragvay to‘sig‘i va «o‘lim to‘ri» qarshisida...Bugun, 18:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi