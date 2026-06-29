Chelsi sobiq murabbiyi Liam Rosenior faoliyatini Frantsiya chempionatida davom ettiradi
Londonning Chelsi jamoasi sobiq bosh murabbiyi Liam Rosenior professional futbol sahnasiga qaytishga yaqin turibdi. Angliyalik mutaxassis Frantsiya 1-divizioni vakili Parij FK klubini boshqarishi kutilmoqda. Stamford Bridjedagi qisqa va murakkab faoliyatidan soʻng ishsiz qolgan murabbiy uchun bu yangi chaqiruv oʻz salohiyatini yana bir bor isbotlash imkoniyati boʻladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
L'Équipe nashri xabariga koʻra, Roseniorning yangi jamoaga tayinlanishi haqidagi rasmiy eʼlon biroz kechiktirilgan. Dastlab chorshanba kuniga rejalashtirilgan taqdimot marosimi endilikda 9-iyul sanasiga koʻchirildi. Bu vaqt ichida tomonlar shartnomaning soʻnggi detallari va murabbiylar shtabi boʻyicha kelishuvga erishishlari lozim.
Liam Rosenior Frantsiya futboli uchun begona emas. U Angliya Premer-ligasiga yoʻl olishidan avval Strasburg klubida faoliyat yuritgan va mahalliy chempionat ichki muhiti bilan yaxshi tanish. Endilikda u Parij FK boshqaruvida Antuan Kombuare oʻrnini egallashi kutilmoqda. Kombuare jamoani quyi ligaga tushib ketish xavfidan qutqarib qolgan boʻlsa-da, rahbariyat bilan yuzaga kelgan kelishmovchiliklar uning ketishiga sabab boʻldi.
Klubdagi tarkibiy oʻzgarishlar va yangi loyihaParij FK rahbariyati va Kombuare oʻrtasidagi asosiy muammo shartnomani uzaytirish va maosh masalasidagi kelishmovchiliklar bilan bogʻliq. Garchi murabbiyning amaldagi kelishuvi 2027-yilgacha moʻljallangan boʻlsa-da, klub egalari boʻlgan Arno oilasi jamoani yangi yoʻnalishda rivojlantirishga qaror qilishdi. Bu esa Rosenior uchun yoʻl ochdi.
Goal.com maʼlumotiga koʻra, tayinlovning kechikishiga Roseniorning oʻziga xos talablari sabab boʻlgan. Angliyalik mutaxassis oʻzi bilan birga 6 nafardan 8 nafargacha boʻlgan yordamchilar jamoasini olib kelishni istamoqda. Bu esa klubdan qoʻshimcha moliyaviy xarajatlar va logistik tayyorgarlikni talab qiladi. Shu sababli, jamoaning mavsumoldi mashgʻulotlari ham 9-iyulga qadar surildi.
Parij FK oʻtgan mavsumni 11-oʻrinda yakunlab, barqarorlikni saqlab qolgan edi. Biroq klubning ambitsiyalari yuqoriroq va ular Rosenior boshchiligida turnir jadvalining yuqori qismidan joy olishni koʻzlamoqda. Angliyalik murabbiyning zamonaviy yondashuvi va Frantsiya futbolidagi tajribasi ushbu maqsadlarga erishishda asosiy omil boʻlishi kutilmoqda.
Ushbu transfer Frantsiya chempionatida ingliz murabbiylariga boʻlgan qiziqish ortib borayotganini yana bir bor koʻrsatmoqda. Roseniorning Parijdagi faoliyati nafaqat uning shaxsiy karyerasi, balki Parij FKning kelajakdagi strategiyasi uchun ham hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻladi.
…