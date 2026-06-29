Chelsi sobiq murabbiyi Liam Rosenior faoliyatini Frantsiya chempionatida davom ettiradi

·50·Sport
Chelsi sobiq murabbiyi Liam Rosenior faoliyatini Frantsiya chempionatida davom ettiradi

Londonning Chelsi jamoasi sobiq bosh murabbiyi Liam Rosenior professional futbol sahnasiga qaytishga yaqin turibdi. Angliyalik mutaxassis Frantsiya 1-divizioni vakili Parij FK klubini boshqarishi kutilmoqda. Stamford Bridjedagi qisqa va murakkab faoliyatidan soʻng ishsiz qolgan murabbiy uchun bu yangi chaqiruv oʻz salohiyatini yana bir bor isbotlash imkoniyati boʻladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

L'Équipe nashri xabariga koʻra, Roseniorning yangi jamoaga tayinlanishi haqidagi rasmiy eʼlon biroz kechiktirilgan. Dastlab chorshanba kuniga rejalashtirilgan taqdimot marosimi endilikda 9-iyul sanasiga koʻchirildi. Bu vaqt ichida tomonlar shartnomaning soʻnggi detallari va murabbiylar shtabi boʻyicha kelishuvga erishishlari lozim.

Liam Rosenior Frantsiya futboli uchun begona emas. U Angliya Premer-ligasiga yoʻl olishidan avval Strasburg klubida faoliyat yuritgan va mahalliy chempionat ichki muhiti bilan yaxshi tanish. Endilikda u Parij FK boshqaruvida Antuan Kombuare oʻrnini egallashi kutilmoqda. Kombuare jamoani quyi ligaga tushib ketish xavfidan qutqarib qolgan boʻlsa-da, rahbariyat bilan yuzaga kelgan kelishmovchiliklar uning ketishiga sabab boʻldi.

Klubdagi tarkibiy oʻzgarishlar va yangi loyiha

Parij FK rahbariyati va Kombuare oʻrtasidagi asosiy muammo shartnomani uzaytirish va maosh masalasidagi kelishmovchiliklar bilan bogʻliq. Garchi murabbiyning amaldagi kelishuvi 2027-yilgacha moʻljallangan boʻlsa-da, klub egalari boʻlgan Arno oilasi jamoani yangi yoʻnalishda rivojlantirishga qaror qilishdi. Bu esa Rosenior uchun yoʻl ochdi.

Goal.com maʼlumotiga koʻra, tayinlovning kechikishiga Roseniorning oʻziga xos talablari sabab boʻlgan. Angliyalik mutaxassis oʻzi bilan birga 6 nafardan 8 nafargacha boʻlgan yordamchilar jamoasini olib kelishni istamoqda. Bu esa klubdan qoʻshimcha moliyaviy xarajatlar va logistik tayyorgarlikni talab qiladi. Shu sababli, jamoaning mavsumoldi mashgʻulotlari ham 9-iyulga qadar surildi.

Parij FK oʻtgan mavsumni 11-oʻrinda yakunlab, barqarorlikni saqlab qolgan edi. Biroq klubning ambitsiyalari yuqoriroq va ular Rosenior boshchiligida turnir jadvalining yuqori qismidan joy olishni koʻzlamoqda. Angliyalik murabbiyning zamonaviy yondashuvi va Frantsiya futbolidagi tajribasi ushbu maqsadlarga erishishda asosiy omil boʻlishi kutilmoqda.

Ushbu transfer Frantsiya chempionatida ingliz murabbiylariga boʻlgan qiziqish ortib borayotganini yana bir bor koʻrsatmoqda. Roseniorning Parijdagi faoliyati nafaqat uning shaxsiy karyerasi, balki Parij FKning kelajakdagi strategiyasi uchun ham hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻladi.

FutbolLiam RoseniorChelsiParij FKTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gabriel Jesus Arsenalni tark etib, Italiya A Seriyasiga yoʻl olishi mumkinGabriel Jesus Arsenalni tark etib, Italiya A Seriyasiga yoʻl olishi mumkinBugun, 19:57«Manchester Siti»da yangi davr: Enso Mareska Gvardiolani almashtirdi«Manchester Siti»da yangi davr: Enso Mareska Gvardiolani almashtirdiBugun, 19:48Rossiyalik murabbiy O‘zbekistonning asosiy muammosini ochiq aytdiRossiyalik murabbiy O‘zbekistonning asosiy muammosini ochiq aytdiBugun, 19:42Shomurodovning goli — Jahon chempionatlari tarixidagi noyob rekord (video)Shomurodovning goli — Jahon chempionatlari tarixidagi noyob rekord (video)Bugun, 19:42JCH-2026. Niderlandiya–Marokash: Qanotlardagi dahshatli jang...JCH-2026. Niderlandiya–Marokash: Qanotlardagi dahshatli jang...Bugun, 19:10Aleksander Isak Liverpulda oʻzining 125 million funtlik qiymatini isbotlay oladimi?Aleksander Isak Liverpulda oʻzining 125 million funtlik qiymatini isbotlay oladimi?Bugun, 18:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi