Wayne Rooney Harry Kane’ni Manchester Yunaytedga qaytishga chaqirdi
Manchester Yunayted afsonasi Wayne Rooney Angliya terma jamoasi sardori Harry Kane’ni faoliyatini Ispaniyada emas, balki vatanida davom ettirishga undadi. Rooneyning fikricha, tajribali hujumchi Barselona taklifini rad etib, Old Traffordga koʻchib oʻtishi va klubning avvalgi shon-shuhratini tiklashga yordam berishi kerak. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Soʻnggi vaqtlarda matbuotda Harry Kane Bavariya tarkibini tark etib, La Liga giganti Barselona safiga qoʻshilishi mumkinligi haqida xabarlar koʻpaydi. Biroq Rooney Kane uchun Angliya Premer-ligasiga qaytish nafaqat klub darajasida, balki shaxsiy rekordlar nuqtayi nazaridan ham muhimroq ekanini taʼkidlamoqda.
Alan Shearer rekordi va yangi chaqiriqGoal.com nashri xabariga koʻra, Rooney oʻzining BBC podkastida Kane bilan bogʻliq vaziyatga toʻxtalib oʻtgan. Uning soʻzlariga koʻra, Harry Kane hali ham Alan Shearerga tegishli boʻlgan Premer-ligadagi eng yaxshi toʻpurar rekordini yangilash imkoniyatiga ega. Ayni damda Kane hisobida 213 ta gol bor va u rekordgacha bor-yoʻgʻi 47 ta toʻp kiritishi lozim.
"Agar Harry Kane Bavariya jamoasida qolishni istamasa, men uni Manchester Yunaytedda koʻrishni juda xohlardim. Harry, agar meni eshitayotgan boʻlsang: senda Alan Shearerning rekordini yangilash imkoniyati bor... Manchester Yunaytedni yana choʻqqiga qaytarishga yordam ber!" — deya murojaat qildi Rooney oʻzining sobiq jamoadoshiga.
Barselona yoki Manchester: Tanlov qiyinRooneyning fikricha, Kane Barselona safiga borib Ispaniya chempioni boʻlishi mumkin, ammo bu uning uchun Angliya chempionligini yutishchalik qadrli boʻlmaydi. "U Bundesligada gʻolib chiqdi, deylik Barselonaga borib La Ligani ham yutdi... lekin ich-ichidan u Premer-ligada zafar quchishni istaydi. Tasavvur qiling, u Manchester Yunaytedga keladi va jamoani yana chempionlik sari yetaklaydi", — deya qoʻshimcha qildi u.
Maʼlumot uchun, 32 yoshli Harry Kane Myunxenning Bavariya klubi safida aqlbovar qilmas natijalar qayd etmoqda. U 2025-26 yilgi mavsumda raqiblar darvozasini 61 bor ishgʻol qilishga muvaffaq boʻldi. Nemis klubi oʻz yulduzini saqlab qolishga harakat qilsa-da, yozgi transfer oynasida uning atrofida katta kurash kechishi kutilmoqda.
Kane va Bavariya oʻrtasidagi amaldagi shartnoma 2027-yilning iyuniga qadar imzolangan. Bu esa nemis klubiga transfer muzokaralarida ustunlik beradi. Shunga qaramay, Barselona va Manchester Yunayted kabi klublarning qiziqishi futbolchining kelajagi borasida yangi savollarni tugʻdirmoqda. Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham ushbu transferning amalga oshishi qiziqarli, chunki Kane kabi darajadagi yulduzning Angliyaga qaytishi chempionat nufuzini yanada oshiradi.
…