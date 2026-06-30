Wayne Rooney Harry Kane’ni Manchester Yunaytedga qaytishga chaqirdi

·79·Sport
Wayne Rooney Harry Kane’ni Manchester Yunaytedga qaytishga chaqirdi

Manchester Yunayted afsonasi Wayne Rooney Angliya terma jamoasi sardori Harry Kane’ni faoliyatini Ispaniyada emas, balki vatanida davom ettirishga undadi. Rooneyning fikricha, tajribali hujumchi Barselona taklifini rad etib, Old Traffordga koʻchib oʻtishi va klubning avvalgi shon-shuhratini tiklashga yordam berishi kerak. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Soʻnggi vaqtlarda matbuotda Harry Kane Bavariya tarkibini tark etib, La Liga giganti Barselona safiga qoʻshilishi mumkinligi haqida xabarlar koʻpaydi. Biroq Rooney Kane uchun Angliya Premer-ligasiga qaytish nafaqat klub darajasida, balki shaxsiy rekordlar nuqtayi nazaridan ham muhimroq ekanini taʼkidlamoqda.

Alan Shearer rekordi va yangi chaqiriq

Goal.com nashri xabariga koʻra, Rooney oʻzining BBC podkastida Kane bilan bogʻliq vaziyatga toʻxtalib oʻtgan. Uning soʻzlariga koʻra, Harry Kane hali ham Alan Shearerga tegishli boʻlgan Premer-ligadagi eng yaxshi toʻpurar rekordini yangilash imkoniyatiga ega. Ayni damda Kane hisobida 213 ta gol bor va u rekordgacha bor-yoʻgʻi 47 ta toʻp kiritishi lozim.

"Agar Harry Kane Bavariya jamoasida qolishni istamasa, men uni Manchester Yunaytedda koʻrishni juda xohlardim. Harry, agar meni eshitayotgan boʻlsang: senda Alan Shearerning rekordini yangilash imkoniyati bor... Manchester Yunaytedni yana choʻqqiga qaytarishga yordam ber!" — deya murojaat qildi Rooney oʻzining sobiq jamoadoshiga.

Barselona yoki Manchester: Tanlov qiyin

Rooneyning fikricha, Kane Barselona safiga borib Ispaniya chempioni boʻlishi mumkin, ammo bu uning uchun Angliya chempionligini yutishchalik qadrli boʻlmaydi. "U Bundesligada gʻolib chiqdi, deylik Barselonaga borib La Ligani ham yutdi... lekin ich-ichidan u Premer-ligada zafar quchishni istaydi. Tasavvur qiling, u Manchester Yunaytedga keladi va jamoani yana chempionlik sari yetaklaydi", — deya qoʻshimcha qildi u.

Maʼlumot uchun, 32 yoshli Harry Kane Myunxenning Bavariya klubi safida aqlbovar qilmas natijalar qayd etmoqda. U 2025-26 yilgi mavsumda raqiblar darvozasini 61 bor ishgʻol qilishga muvaffaq boʻldi. Nemis klubi oʻz yulduzini saqlab qolishga harakat qilsa-da, yozgi transfer oynasida uning atrofida katta kurash kechishi kutilmoqda.

Kane va Bavariya oʻrtasidagi amaldagi shartnoma 2027-yilning iyuniga qadar imzolangan. Bu esa nemis klubiga transfer muzokaralarida ustunlik beradi. Shunga qaramay, Barselona va Manchester Yunayted kabi klublarning qiziqishi futbolchining kelajagi borasida yangi savollarni tugʻdirmoqda. Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham ushbu transferning amalga oshishi qiziqarli, chunki Kane kabi darajadagi yulduzning Angliyaga qaytishi chempionat nufuzini yanada oshiradi.

Harry KaneManchester YunaytedWayne RooneyBarselonaTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Yunayted Marcus Rashford boʻyicha yakuniy qarorga keldiManchester Yunayted Marcus Rashford boʻyicha yakuniy qarorga keldiBugun, 17:17Barselona ayollar jamoasi yulduzi Salma Paralluelo klubni tark etdiBarselona ayollar jamoasi yulduzi Salma Paralluelo klubni tark etdiBugun, 17:15Baena Valverde bilan janjaldan keyingi hayotidagi og‘ir kunlarni ochdiBaena Valverde bilan janjaldan keyingi hayotidagi og‘ir kunlarni ochdiBugun, 15:41Zlatan Ibrahimovic Ronald Koemanʼni keskin tanqid qildi: Niderlandiya oʻzligini yoʻqotdiZlatan Ibrahimovic Ronald Koemanʼni keskin tanqid qildi: Niderlandiya oʻzligini yoʻqotdiBugun, 15:39An’anaviy o‘yin uslubidan voz kechishning oqibati Kumanga qimmatga tushdiAn’anaviy o‘yin uslubidan voz kechishning oqibati Kumanga qimmatga tushdiBugun, 15:23Eldor Shomurodov mundialdan so‘ng yurakdagi gaplarini aytdi...Eldor Shomurodov mundialdan so‘ng yurakdagi gaplarini aytdi...Bugun, 15:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi